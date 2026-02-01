【本日焦點】老夫妻遭痛毆 男大生英勇肉搏滿臉傷／才剛辦完「兆元宴」磚窯餐廳驚傳失火／為「獵龍」誤觸特高壓電線灼傷 恐面臨賠償

您今天順利嗎？高雄男大生路見老夫婦遭男子攻擊，上前壓制導致自己臉上也掛彩，警察局將公開表揚他的英勇行為。輝達執行長黃仁勳才宴請台灣供應鏈夥伴，知名「磚窯古早味餐廳」今日凌晨發生火警，大樓人員笑說「越吃越旺」。為了捕捉一隻獎金250元的綠鬣蜥，男子誤觸特高壓電線灼傷，還造成四家廠商停電，恐成賠償首例。國內出現漢他病毒死亡案例，民眾擔憂松鼠是否有傳染疑慮，醫師釋疑。跟我們一起關心本日新聞

馬姓男子騎電動自行車衝撞林姓夫妻，眼見對方要報警便徒手瘋狂毆打，路過的簡姓男大生見狀上前勸阻，與馬男拉扯滿身傷，醫藥費1.7萬元，表示若再遇到同樣的事仍會出手相救...詳全文

男大生路見老夫婦遭男子攻擊，上前壓制導致自己臉上也掛彩。（示意圖／Getty Images）

磚窯古早味懷舊餐廳凌晨地下室竄出濃煙，由於餐廳樓上設有長照機構，消防局緊急加派人力部署，所幸45名長者都安全無虞，大樓人員說「沒想到昨晚剛吃完，清晨就『火』了」...詳全文

高雄周姓男子欲抓捕綠鬣蜥，長桿套索碰觸上方的特高壓電線，左側肢體因此二度燒燙傷送醫，四家石化廠也停電約五個小時，台電指出線路毀損，考量肇事者還沒復原，尚未研議賠償方案...詳全文

一個體育班平均約有三個單項，有一名運動教練即合乎規定，學校為節省經費通常只聘一名教練。新北某校外聘教練質疑招聘過程缺乏公開透明制度，他兼職月薪仍不到四萬元，許多人因此轉行...詳全文

大安區一處住宅大樓昨晚竄惡火，起火點位於10樓，燃燒面積約50平方公尺，屋主許姓女子與男友被發現在浴室內身亡，許女的兒子昨日剛好外出逃過死劫...詳全文

臉書粉專指出羽絨屬於高親水性材質，羽絨外套在洗衣機內吸飽水後就會變成極具份量的「大水球」，在脫水高速旋轉下，會因強大的離心力不斷撞擊洗衣機內壁，下場除了使外套羽絨滿天飛外，還有可能會造成洗衣機軸心或桶壁受損，甚至使洗衣機解體。正確洗法應用溫水手洗、使用中性洗劑、陰乾勿曝曬、拍打恢復蓬鬆...詳全文

羽絨衣機洗，專家示警恐有危險。（示意圖／Getty Images）

台北市大安區出現漢他病毒死亡病例，有網友擔憂「大安森林公園有很多松鼠，長期有人餵食，是否有傳染漢他的危險？」，醫師姜冠宇回答松鼠還好，鼠類排泄物才是關鍵，漢他病毒最常見的高風險場景是密閉、灰塵多、通風差的地方，公園是開放空間，通常不符合這種條件...詳全文

