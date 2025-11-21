【本日焦點】股匯雙殺！台股狂瀉 史上第六大跌點／「台灣有事」言論掀波 高市早苗最新回應／入營當晚 成功嶺替代役男疑偷開連長車回家

周五股市大震盪，你今天還好嗎？台股今天開低走低，收盤重挫991點，跌破26470點季線關卡，新台幣兌美元也重貶1.35角，收在31.43元。日相「台灣有事」言論，讓北京對日祭出多項報復措施，高市早苗重申政府對「存亡危機事態」的立場沒有改變。一名役男進成功嶺報到，當晚就竊車偷跑回家，替代役中心動員連夜找到人。跟我們一起關心本日新聞。

受美股大跌影響，大盤一度大跌1030點，終場跌幅略為收斂至千點以內，收在26434點，台積電下跌70元，收在1385元，鴻海、台達電等權值股均下挫，傳統產業股也普遍走跌...詳全文

台股今日重挫991.42點，跌破26470點季線關卡。（中央社）

「怎樣的事態屬於存亡危機事態」，高市指出日本政府會結合實際發生的事態，綜合所有資訊做出判斷，也表示先前與習近平會面，確認推動戰略互惠關係大方向沒改變...詳全文

李姓替代役男藉故要上廁所，疑從窗戶爬出並偷走一輛轎車駛出營區，經通報後確認已返回北部住處，但他情緒不穩，已先請家屬代為請病假...詳全文

台積電市值單日蒸發近兩兆元，降至35.91兆元。專家建議保持耐心，現在買都還在摸底階段，月底前不要貿然出手，除非連續三天都不下跌，才有可能止跌回升...詳全文

鴻海年度盛事登場，創辦人郭台銘久違與現任董事長劉揚偉同框，郭董雖頭髮花白，外貌看來還是頗有精神，出席科技日並未多言，在舞台上全程微笑致意...詳全文

減重時過度節食或只靠有氧運動，反倒造成肌肉流失、基礎代謝下降，更容易囤積脂肪，一旦身體發現能量攝取減少，就會分泌更多的飢餓激素，促進食慾，進入「暴食、罪惡感、再節食」的惡性循環。想改善「瘦得快、胖得更快」的窘境，可以透過阻力訓練保住肌肉、高蛋白飲食支持代謝與飽足感、減重速度要適中、關注長期習慣...詳全文

想要真正做到減肥不復胖，關鍵不只是少吃或多動。（示意圖／Getty Images）

「謝謝你們帶我回家。」出身高雄的投手黃子鵬為去年12強賽中華隊國手，效力樂天桃猿多年，防禦率稱霸聯盟，今年球季結束，取得FA自由球員身分。台鋼雄鷹今宣布，以5年6600萬元的合約網羅黃子鵬。回歸故鄉征戰，黃子鵬將披上台鋼雄鷹69號戰袍...詳全文

