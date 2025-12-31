【本日焦點】股民今年平均賺149萬 扣掉台積獲利近60萬／共軍大規模環台軍演 國際反應一覽／瞞天過海大劫案 德銀行金庫遭鑽洞損失11億

告別2025，你的跨年夜怎麼過呢？台股封關日再創歷史新高，收在28963點，以市值成長換算，今年平均每位股民帳面獲利約149萬元。共軍連日在台周邊進行大規模軍演和實彈射擊，美、日及歐盟等皆發表聲明表達關切，本文帶您一覽各國反應。聖誕節德國上演「瞞天過海」，一家銀行的金庫遭竊賊鑽牆撬開，盜走價值至少11億的現金珠寶。跟我們一起關心本日新聞。

台股2025年狂漲5928點，再度改寫歷年最大漲點紀錄，上市公司總市值同步水漲船高至94.36兆元，其中大漲的關鍵推手仍是台積電，全年大漲475元，漲幅超過四成...詳全文

台股2025封關日收漲256.47點，收在28963.6點，漲幅0.89%。（圖／中央社）

歐盟對外事務部指出，中國軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平與穩定；英國強調不支持任何單方面企圖改變台海現狀的行為；美國兩黨也各有議員發聲挺台...詳全文

BBC報導，德國一家銀行的金庫遭挖大洞偷竊，竊賊撬開了三千多個保險箱，洗劫現金、黃金和珠寶。警方表示，周一有人觸發火災警報後，才得知這起犯罪事件，嫌犯仍在逃...詳全文

馬英九等人涉低價出脫三中及舊黨部大樓，高院今判決「上訴駁回」，維持一審無罪判決。高檢署將研議提起上訴，馬則表示感謝司法公正、還他清白...詳全文

三項措施包括中小學導師職務加給增至4000元、兼任及代課教師鐘點費調升20%，並增給行政工作獎金1000元到2000元。一年經費估約43億，由中央、地方政府各分攤一半...詳全文

明年元旦起，薪資、交通、醫療、民生上皆有所變革。包含最低工資增至2萬9500元，時薪則調整至196元；勞工請假新規上路，全勤獎金不得因請病假一天就全數沒收；擴大生育補助每胎至10萬、試管補助首次療程最高15萬；勞保老年給付請領年齡延後至65歲；考機車駕照將變難，筆試改為全選擇題...詳全文

攸關荷包！明年一月起多項新制上路。（示意圖／Getty Images）

「是洋蔥和冰水救了我！」朱元雷笑說，當時吃了愛店的冰鎮洋蔥，結果嚴重胃痛掛急診，後續檢查才發現胃裡有個「東西」，直到今年8月才開刀，癌細胞已深入胃壁。大病初癒後，結縭40年的太太才透露，曾在年輕時找人幫他算命，對方直說「71歲那年會死」，朱元雷鬆口氣表示，劫過了，從此刻重生了，從此也把飲食、生活的壞習慣全改了...詳全文

台灣阿卡教父朱元雷71歲這年挺過癌症災厄，重啟新生。（圖片提供／朱元雷）

