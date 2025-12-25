【本日焦點】藍白共推存孩童第一桶金 衛福部表態／聖誕節急凍10℃以下 5縣市低溫特報／台宏可望復交？外交部：務實看待

聖誕快樂！你今天過得好嗎？國民黨與民眾黨共同宣布推動「台灣未來帳戶」，協助孩童累積人生第一桶金，衛福部則表示須審慎評估。天氣冷颼颼，氣象署提醒，聖誕夜至周五清晨是這波冷氣團氣溫最低的時段，部分縣市恐不到10℃。宏都拉斯總統大選結果出爐，親台候選人阿斯夫拉勝出，他曾喊出將恢復與我國邦交，外交部對此做出回應。跟我們一起關心本日新聞。

鄭麗文與黃國昌指出，草案明定由政府在12歲以下孩童帳戶存入5萬元，每年再提撥1萬元，基金投資台股大盤。衛福部表示，合計經費約需4030億，應優先照顧弱勢...詳全文

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌舉行記者會，宣布兩黨共推「台灣未來帳戶」。 （圖／中央社）

氣象署表示，受大陸冷氣團影響，今晚至明晨新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10℃以下氣溫發生機率，提醒民眾注意保暖及日夜溫差...詳全文

宏都拉斯親台候選人阿斯夫拉當選總統，他曾直言和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，承諾復交。外交部表示，將秉持開放、務實立場看待...詳全文

彰化田中一處排水溝長年清澈見底，甚至聚集不少吳郭魚悠游其中，成為另類奇景。然而，背後真相卻是附近自來水管線破裂，居民常因水壓過低無水可用...詳全文

北美防空司令部在聖誕前夕啟動每年傳統，透過雷達系統追蹤聖誕老人的飛行路線，官網顯示在平安夜22時41分通過台灣上空，我國防部也在官方X逗趣發文...詳全文

2026年即將到來，新的一年政府提供的補助或回饋，包含擴大生育補助每胎至10萬，未投保國人、外籍配偶也適用；為鼓勵70歲以上長者主動繳回駕照，將加碼提供TPASS乘車回饋；租金補貼專案持續進行，新制規定頂樓加蓋、違建等非法建築不得申請；觀光署還將推出國旅生日住宿金補助，抽出1.2萬名幸運兒...詳全文

2026年政府在生育、交通、租屋、旅遊部分都有提供相應的補助或回饋。（示意圖／Getty Images）

除了被視為「2028大選前哨戰」的九合一地方選舉之外，2026年還有哪些不可不知的政壇大事？民眾黨不分區「兩年條款」即將到期，8席新立委接棒，立院戰力、藍白合關係備受矚目，民進黨、國民黨中常會也將改選。另外，還有諸多重要政治人物司法案件攻防，柯文哲案、鄭文燦案一審宣判，高虹安涉貪案逆轉宣判無罪，後續上訴情形...詳全文

九合一選舉為2026年政壇重頭戲。圖為2022九合一選舉開票畫面。(Photo by Annabelle Chih/Getty Images)

謝謝你的閱讀！馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢。

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。