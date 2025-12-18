【本日焦點】藍白通過移請監院彈劾提案 卓揆吐心聲／揭地雷名單⋯39家旅行社解散、12家遭廢照／「體貼總統人事安排」海基會董座宣布請辭

您今天順利嗎？閣揆卓榮泰宣布不副署《財劃法》，立委移請監察院彈劾，卓揆表態願意面對，盼朝野在憲政體制下談出國家應走的正常道路。出遊別踩雷，觀光署公布已有39家旅行社解散或停業，報名行程前務必提高警覺，若察覺有異可檢舉。海基會董事長吳豊山辭職，任期至今年底，澄清海基會工作並未停擺，透露與對岸往返討論「九二共識」經過。跟我們一起關心本日新聞，同時回顧一周大事。

立法院司委會表決通過譴責案，卓榮泰表示此舉「證明兩件事」，監察院預算雖被大幅刪減，至少不像憲法法庭喪失功能，以及任何憲政機制都能被引用，沒有人可以獨裁...詳全文

遭立法院司委會移請監察院彈劾，卓揆表示證明沒有人可以獨裁。（中央社資料照）

來客喜、永迎等多家旅行社已解散，全球、松愛等旅行社則遭廢止或撤銷執照，觀光署提醒參團旅遊，切勿誤信「沒有合法旅行社」的網路或Line揪團...詳全文

主持最後一次海基會董監事會議，吳豊山指出就任後「體察恢復對話是首要職責」，曾透過私下管道，建議海協會長張志軍會面釐清「九二共識」的爭議...詳全文

「接通卻無聲」恐非單純撥錯，防詐來電App示警，此類電話隱藏四大風險，民眾若回撥可能連接到國際話務，產生高額通話費用，詐騙集團也可能藉此測試電話是否為「活號」...詳全文

停職一年多後回到新竹市政府上班，高虹安簽下首份公文，為竹市消防人員調升危險加給。她感歎貪污的標籤很沉重，若被上訴到三審，會繼續在司法戰場上努力...詳全文

一隻雌性北極熊今年3月從育幼巢出來時，身邊只有一頭幼熊，但9月時卻多了一頭年紀相仿的小熊，顯示牠多收養一隻孩子，根據GPS追蹤項圈的數據，一家三口已在海冰上活動，兩隻熊寶寶狀況良好。研究人員大感驚喜，團隊45年來在西哈德遜灣累計觀察4600隻熊，僅有13例類似情況，比率不到1%...詳全文

一塊錢日圓也不浪費！網友分享朋友妙招，在旅途最後「買東西全給零錢，剩下用卡片支付即可」，讓他茅塞頓開。其他網友也分享經驗，包括「全部存進西瓜或icoca 裡」、「最後一次在便利商店消費，把現金所有零錢投進自動找銀機，它會吐出最少的零錢」、「去機場過了安檢後投販賣機，多帶一些茶飲回來」，也有人笑稱會把零錢帶回來，「因為很快會再去」...詳全文

