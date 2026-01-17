【本日焦點】中天記者林宸佑 涉國安法遭羈押／「天兵」站哨睡翻被起訴／公告廢線「蘇花最美路段」走入歷史
周末好天氣，你有出門走走嗎？高雄檢方北上搜索中天電視台記者林宸佑租屋處等地，依涉及《國安法》帶回偵訊，法院裁定羈押禁見。站哨時竟睡翻，成功嶺旅長查哨時發現上兵廢弛職務，移送法辦，日前遭起訴。難敵天災，蘇花「最美公路」路段經評估修復可能性不大，政院日前公告廢線，將走入歷史。跟我們一起關心本日新聞。
1.中天記者林宸佑 涉國安法遭羈押
全案涉違反國家安全法、貪污治罪條例等罪嫌，橋頭地檢署掌握相關線報，揮軍北上偵辦，此案共6人涉案、已5人收押。中天電視台發聲明表示對案情毫無所悉，無可回應...詳全文
2.成功嶺「天兵」站哨睡翻被起訴
陸軍步兵302旅龍姓上兵去年9月執行衛哨勤務，擔任哨長，負責營區安全維護，但因前一天熬夜玩線上遊戲撐不住，瞬間沉睡而廢弛職務，最重恐遭判刑5年...詳全文
3.公告廢線「蘇花最美路段」走入歷史
和仁臨海短隧道、屏風岩等景點再也看不到了。舊蘇花公路和仁至大清水路段，在強震後多次清理搶通，但歷經豪雨沖刷，崩塌範圍擴大「落石清不完」...詳全文
4.「美台密切」韓媒憂：恐撼動韓半導體業
未來若課徵232半導體及衍生品關稅，美國承諾將給台灣最優惠待遇，台灣也成為全球第一個獲此明確承諾的國家。韓媒擔憂，去年韓美談判未敲定半導體關稅，存在許多不確定性...詳全文
5.涉賣假學歷詐千萬遭判88年 前校長棄保逃亡
已退場的南榮科技大學陷爭議，前校長黃甫九天曾在2016年涉賣假學歷詐騙48人，連新任台肥總經理陳右欣也是受害者。黃甫九天在更一審後失聯，上月遭發布通緝...詳全文
當心耳中風！天冷突聽不到 遇三大症狀速就醫
年輕人也別輕忽，嚴重恐釀聽力永久受損！冬季溫差大，慎防俗稱「耳中風」的突發性耳聾。醫師提醒，若出現「耳鳴、眩暈、突發性聽障」，應把握發病七天內黃金治療期。致病原因可能有兩種，第一是病毒活化，常發生在感冒、呼吸道感染數周後，免疫力下降導致病毒復發；第二是血管突然阻塞，在年長者或有糖尿病史族群發生機率較高...詳全文
阿兵哥集體陰影⋯軍中「地獄料理榜」掀共鳴
那不是台式泡菜⋯吃到整盤「酸掉的高麗菜」，結果集體拉肚子！當兵那些「一生一次就夠」的暗黑料理，有網友發文點名，前三名包括防彈紙板豬排、螢光咖哩及超濕黏白飯，引發熱烈討論。有人吃過糖醋鑫鑫腸、沒除毛的乾柴豬腳，甚至還有「灰色玉米濃湯」。另也有人遇到廚藝高超的伙房兵，下部隊後天天像吃大餐，「連長官都跑來蹭飯」...詳全文
