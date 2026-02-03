【本日焦點】詐騙橫行 全台上萬超商成「重災區」／李貞秀就任立委：赴陸放棄國籍遭拒／看診掛號天天爆滿 代排喊價1500⋯衛生局出手

您今天順利嗎？台灣詐騙猖獗，民眾常去的超商已成為詐騙行為發生頻繁的場域之一，業者吐露防詐難題。民眾黨新科立委宣誓就職，包含陷國籍爭議的李貞秀，李稱想放棄中國大陸國籍，但不被大陸公安局受理。彰化一家口碑極佳的皮膚科診所因專治棘手病症，導致門診天天爆滿，衍生「代排黃牛」亂象，衛生局介入調查，若查獲屬實最高可罰25萬元。您走路講電話時會腳步放慢嗎？醫師示警恐是大腦整合能力退化。跟我們一起關心本日新聞。

超商面臨的詐騙樣態可分為四類，像是幽靈包裹、車手透過ATM領錢、詐團辦假抽獎騙個資、誘騙民眾購買點數再傳送序號等，業者無奈就算員工留意有車手，也難以報警...詳全文

廣告 廣告

超商已成為詐騙行為發生頻繁的場域之一。（示意圖／Getty Images）

強調「我只有中華國護照」李貞秀曬出機票，表示先前回到大陸出生地，已簽署大陸出入境公安局不受理的文件，稱會轉交給內政部，請他們放棄國籍看看...詳全文

為維持看診品質，彰化知名皮膚科診所只開放現場掛號，卻有人提供代排服務，一次1500元，讓顧客保證在前五號看診。彰化縣衛生局譴責該行為已違反《醫療法》...詳全文

總統賴清德舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，澄清並非針對國共交流而開，但剛好可以提供對比，讓民眾辨識。賴也呼籲在野黨須監督國家、審議總預算...詳全文

白銀價格上周五暴跌26%，黃金價格同步下挫9%，創十幾年來最慘，外媒報導，這場風暴的引爆點，源於川普宣布將提名華許擔任聯準會下一任主席...詳全文

「在台灣教大家怎麼掃碼付款早就不難了，難的是怎麼放下錢包？」《Yahoo 財經大人物》專訪街口支付董事長梅驊，點破台灣支付面臨諸多困難，除了民眾下意識掏錢包的反射動作外，還有和監管單位溝通成本、微利環境、通路共享的「不公平競爭」、陷入「補貼戰」泥淖等，梅驊也坦言街口不像支付寶有電商、也不像 LINE 有社群，宛如孤軍奮戰...詳全文

台灣電支環境，街口支付董事長梅驊分析五大困難。（圖／Yahoo股市）

走路時能否同時思考事情，比記憶測驗更早反映大腦狀態，台北榮總遺傳優生學科醫師指出這項能力稱為「雙重任務步行能力」，退化的典型表現如一邊走路一邊回訊息容易走歪、過馬路時旁邊有人講話判斷力會變慢，這些並不是正常老化，而是大腦整合能力下降、前額葉突觸可塑性降低，建議民眾可在安全步道上邊走路，邊做「倒數七」的倍數測試...詳全文

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。