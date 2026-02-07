【本日焦點】認溝通不周《世紀血案》製作單位道歉／整片大白菜被棄單 開放自採一顆10元／藍白數度封殺國防特別預算 美議員聯合聲明

你今天好嗎？電影《世紀血案》改編自真實事件林宅血案，卻爆出未獲家屬授權，引發拒看行動風波，演員也相繼切割，製作方正式認錯道歉。菜價直落「不敷採收成本」，菜商索性棄收，農民則以低價開放民眾自行採收。全台急凍，室內外溫差大恐導致心血管疾病發作，國健署呼籲民眾起床遵循「慢熱起穿行」五步驟，夜晚如廁時也要注意保暖，降低風險。一起關注本日新聞。

製片方發出聲明表態，「林義雄先生是受國人尊重的黨外前輩，絕無不敬之意。」承諾未來將以尊重為前提，主動向家屬說明，虛心聆聽各界意見...詳全文

「世紀血案」殺青記者會，主演楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏開心合影。 （圖／中央社）

「現在請工人採收的工錢，都比賣菜的錢多。」屏東萬丹鄉農民苦惱，五分多農地滿滿的大白菜不收又不行，乾脆開放民眾自採，之後要改種一期稻作...詳全文

草案至今尚未付委審查，美國聯邦參議院外委會議員發布聲明，指出「與其追求和中國共產黨合影的機會，更須專注批准關鍵軍事改革的經費」...詳全文

台灣飲食習慣「無醬不成餐」，腎臟專科洪永祥醫師提醒，部分市售醬料的鈉、磷、鉀等含量較高，慢性腎衰竭患者不宜多吃，可改採天然辛香料、香草等增添風味...詳全文

鄰近加州大學洛杉磯分校的大華超市發生重大事故，造成3死6傷。我駐地辦事處證實，其中一名死者及三名傷者為台灣人，將持續與相關家屬保持聯繫，提供必要協助...詳全文

即使不出門，也要留意「溫差」風險。國健署提醒，為避免血管急遽收縮，造成心肌梗塞或中風等憾事，起床謹記「慢、熱、起、穿、行」，也別一回家就衝進浴室洗澡，應先讓身體逐漸適應溫差再沐浴，洗澡後務必在浴室內擦乾身體、穿好衣物後再開門離開。半夜起床如廁也務必加穿外套，避免心臟受到寒氣刺激，以降低突發心血管事件的發生機率。...詳全文

針對起床時的注意事項，國健署呼籲長者及三高族群應遵循「慢熱起穿行」5步驟。（示意圖／Getty Images）

曾經紅極一時、創造不少流行金句的網紅聖結石，在全盛時期突然停更並消失5年，2023年回歸後流量慘淡，難以重回顛峰。聖結石自嘲「過氣前輩」，列舉十個好處，包括不必再為流量焦慮，重新找回健康身體，身邊虛假的朋友也都主動離去，更重要的是，終於可以當個「真正的人」。但他也坦言面臨許多殘酷現實，必須忍受社群上無止盡的嘲笑、失去巨大影響力等..詳全文

聖結石自認是過氣前輩，坦言過程必須忍受社群上無止盡的嘲笑。（示意圖／Getty Images）

