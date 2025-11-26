【本日焦點】賴宣布追加國防預算 8年投入1.25兆／獨攀失聯6天 裝甲兵被尋獲奇蹟無外傷／曹錦輝等人傳赴陸打球 運動部長表態

您今天順利嗎？兩岸局勢緊張，總統賴清德宣布國防部未來8年內，將投入一兆2500億元經費，投資台灣安全。 挑戰中高難度「八唐縱走」路線一度音訊全無，陸軍十軍團江姓裝甲兵受困溪谷「狂吹哨子」平安獲救。中國棒球城市聯賽明年開打，傳曹錦輝、林益全等球星可能赴對岸發展，運動部長李洋認為「職業項目就是這樣」，也會力拚讓台灣選手留下來。日本近來流感疫情拉警報，若在當地生病怎麼辦？本文教您如何找醫院協助。跟我們一起關心本日新聞。

賴清德表示中國大陸企圖以武逼統、併吞台灣，我國防部已完成《採購特別條例》，將打造台灣之盾、提升國防自主，總統也澄清這筆預算加上去後未達GDP的5%，希望在野黨支持...詳全文

廣告 廣告

總統賴清德，宣布守護民主台灣國安行動方案。（中央社）

江姓裝甲兵日前休假登山，傳訊息給女友表示「快下山」時卻失聯，搜救人員今在松鶴二溪上游的溪谷找到他，江姓士兵還比出大拇指，示意自己狀況良好...詳全文

台灣球星傳可能到中國職棒發展，被擔憂成統戰樣板，李洋說會推動讓台灣職業聯盟更完善，至於明年大谷翔平將參與經典賽，李提到他與王齊麟爭取奧運衛冕也不被看好，運動員都會竭盡所能...詳全文

「事發前沒在吃東西」，一名來自香港的70歲婦人日前到高雄夢時代用餐，突然倒地失去生命跡象，路過護理師緊急上前CPR，一度以為是異物噎到，卻未發現呼吸道或口腔有異物...詳全文

主計總處統計，去年全體受僱員工平均一年總薪資為73.2萬元（換算每月總薪資為6.1萬元），卻有68.75%員工低於平均數，中位數的「百萬俱樂部」成員仍由金融、電力等行業囊括...詳全文

台灣人愛去日本旅遊，當地流感預估將在聖誕節達高峰，若不幸在日本生病，又不會說日文，建議尋找會說中文的診所，除了官方提供通曉中文的醫院名單外，您也可以透過日本觀光局設置的醫療就診指南網頁，或「OHDr. 線上醫療諮詢服務」等平台查詢，外交部指出駐外館可協助提供醫院資訊和翻譯人員名單，民眾可以打兩支專線求助...詳全文

計畫赴日旅遊的民眾，建議收藏好精通中文的醫療院所清單。（示意圖／Getty Images）

如同真的花生！高雄藝術家曾慶棟寄出木雕作品參加「日本雕塑國際大賽」，卻被當地海關誤認為違禁堅果，遭扣留兩天，所幸最終放行成功趕上賽事，並從全球參賽作品中脫穎而出、入選決賽，目前在日本藝術中心展出，曾慶棟笑說作品逼真到讓海關誤會「也是一種肯定」...詳全文

謝謝你的閱讀！ 馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢！

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。