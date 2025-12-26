【本日焦點】賴總統彈劾案通過 規畫時程出爐／籲勿侵害隱私⋯余家昶妻女發聲明喊話／各國央行加速增持黃金 前5名曝光

嗨！你今天好嗎？立院在野黨挾人數優勢通過「彈劾總統提案」，將在明年1月21日邀請被彈劾人賴清德前來說明、進行詢問。不幸在隨機攻擊事件中喪生的余家昶，相關事跡、圖像密集曝光，其妻女今發表聲明，呼籲勿再侵害家屬隱私。由於政治、貨幣及文化三大因素，中國、俄羅斯、波蘭等五國持續加碼黃金，占全球央行總增持量的八成。和我們一起關心今日新聞，並回顧一周大事。

立院會表決結果60人贊成、51人反對，後續將舉辦公聽會、審查會等，於5月19日進行彈劾案投票。依現行規定，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，聲請大法官審理...詳全文

立院通過總統彈劾案，明年1月21日將邀賴清德說明。（圖／中央社資料照）

家屬感謝各方關懷，但痛失至親、情緒尚未平復，部分媒體又過度曝光家務細節，籲請社會大眾勿再繼續合成製作或散布余家昶及家屬的照片...詳全文

全球政經局勢動盪，黃金具有金融安全重要地位，俄羅斯、中國、印度、土耳其及波蘭累計增持的黃金，約占全球央行總增持量的八成，今年總計增持約120公噸黃金，動能依舊強勁...詳全文

被稱為「小英男孩」的前綠推中心副執行長，涉以「顧問費」方式收賄198萬元、不明財產增加逾600萬元，北檢偵查終結，依貪污等罪起訴六人...詳全文

川普表示，對伊斯蘭國武裝分子發動強力致命打擊，指控該組織殘忍殺害當地基督徒，程度嚴重「數個世紀來罕見」，並矢言若他們繼續對基督徒下手，美軍將發動更多襲擊...詳全文

聖誕節不只是交換禮物、唱聖歌，各國慶祝方式大不同，呈現多元面向。冰島會交換書籍，並在燭光下閱讀新書；日本把聖誕夜過得像情人節，餐廳推出特別菜單，還有特殊的奶油草莓海綿蛋糕，讓聖誕美食截然不同；澳洲在盛夏度過聖誕節，常見全家同樂打板球；芬蘭人則在這天到墓園緬懷親人，讓雪地映著點點燭光； 烏克蘭用「蜘蛛網」當聖誕裝飾...詳全文

想到聖誕節就是拆禮物？全球各地傳統差異極大，有些更遠離了物質主義。（示意圖／Getty Images）

「東京六次、福岡及北海道各一次」，就為了看偶像演出，即使自認「相當節省」，選擇相對便宜的住宿，事後盤點開銷，驚呼「滿燒錢的」。貼文一出有人認為難以理解「追星花這麼多，真的太浪費了」、「幾乎是專程去當盤子」；另一派網友指出「自己覺得值得就好」、「只要經濟狀況許可、不影響生活，就去追吧」...詳全文

網友分享自己為了追星頻繁飛往日本，公布開銷引起討論。（示意圖／Getty Images）

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。