【本日焦點】贈拾荒婦回收電鍋涉貪 清潔隊員判3個月／遭封殺 1.25兆元國防特別條例未排入議程／小磨坊進口黑胡椒粒檢出農藥 邊境攔截

賴總統日前宣布將編列1.25兆元國防特別預算，今在立院程序委員會遭在野黨封殺，綠委當場持手板抗議。您可能有肌少症仍渾然不知，研究指出，亞洲人因為體脂肪較高，不易察覺肌肉萎縮狀況，教您如何提前預防。

北市環保局表示，被告黃男年紀偏長，重視人情味、想要幫助弱勢者，事後不好意思去向弱勢的阿嬤取回電鍋，還自掏腰包買了新品還回，檢察官也請法院審酌減輕其刑...詳全文

台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋，轉贈給拾荒的阿嬤，遭檢方依貪污罪起訴。（圖／中央社資料照）

送進立院第一關就卡關，隨著程序委員會會議主席翁曉玲投下「支持暫緩列案」，確定無法交付相關委員會審查。綠委立即出動手板抗議，高喊「台灣要安全，不要吳三桂」...詳全文

來自越南的產品驗到「不得檢出」的農藥三賽唑，全數逾20公噸將退運或銷毀。食藥署統計整體越南進口黑胡椒，近半年不合格率為14.8%...詳全文

包括京華城等涉及貪污案件，和相關當事人及參與者等內容，成爲立院修正通過法院組織法，明定法庭直播後，准許公開播送首例。北院指出，本案涉重大公共利益，社會矚目...詳全文

軟銀日前意外揭露出清輝達股票，股價應聲重挫，孫正義表示原本「一股都不想賣」，但需要資金投資OpenAI和其他計畫，也駁斥外界對AI泡沫化說法...詳全文

亞洲肌少症診斷共識，正式將篩檢年齡從65歲提前到50歲。研究指出，中年已是肌肉功能衰退關鍵期，若能提早發現，有助降低跌倒、失能與慢性病風險。由於在相同的BMI（身體質量指數）下，亞洲人體脂肪比例更高、肌肉量更低，容易有「肌肉不足但看起來不瘦」現象，導致民眾無法察覺肌肉或肌力衰退，錯過診斷關鍵時間點...詳全文

在台灣，每三位長者就有一位可能正面臨肌肉量不足而不自知。（示意圖／Getty Images）

為避免增加子女照顧負擔，不少長輩會選擇入住養老院或長照機構。多位網友曬出繳費單，一個月各種費用累積將近3.8萬，釣出許多過來人經驗談，甚至有人月繳金額高達7.5萬。為了減少老年支出，不少人表示及早規畫，包括努力培養運動習慣，搭配飲食控制希望遠離慢性病，「不拖累生我的人、我生的人」，也有人建議善用政府長照補助，多少減輕一點支出...詳全文

許多民眾會預先 規畫晚年生活。（示意圖／Getty Images）

