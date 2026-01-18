【本日焦點】郵局存款新制3/14上路 影響百萬戶／為取格陵蘭⋯川普對歐洲8國加徵10％關稅／外送員拍照交差「滷味自己吃」判刑6個月

嗨！你今天過得如何？中華郵政公告新規，3月14日起將調整網路郵局及行動郵局App「活存轉定存」的額度上限，估逾百萬用戶受影響。川普發文指出，下月起將對反對美國掌控格陵蘭的八個歐洲國家加徵10%關稅，引發多國領袖齊聲反彈。一名外送員去年接單送餐，抵達顧客家門口後，拍照回傳便隨即將餐點帶走食用，最後遭判刑6個月。跟我們一起關心本日新聞。

屆時網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」的額度上限，由原本不逾300萬元，調降至不逾100萬元，若超過當月限額，須攜帶綜合儲金簿、原留印鑑到開戶郵局臨櫃辦理...詳全文

中華郵政此次調整主要是為了增進公司資金運用效率。（示意圖／Getty Images）

受關稅威脅的國家稅率自6月起更再增至25%，英國首相施凱爾表示「完全是錯誤之舉」，法國總統馬克宏也強調令人無法接受，歐盟執委會及理事會主席也發布共同聲明警告...詳全文

一名外送員去年從西門町接單送餐到桃園，餐點加上外送費總計996元，當他抵達顧客家門口時僅取出滷味拍照，未按鈴通知，隨即帶回自家吃，過程全遭監視器錄下...詳全文

中天記者林宸佑涉嫌提供數千元至數萬元不等給現役軍人，使軍事資料轉交給中國人士，涉國安法遭羈押禁見，黃國昌強調，個別司法案件，民眾黨立場非常清楚...詳全文

台北市警消今天下午獲報，南京東路四段附近一棟大樓疑發生一氧化碳中毒，多人身體不適送醫，目前人員皆已疏散完畢，警消並派員戒備，詳細案發原因待釐清...詳全文

網購遇到詐騙或拿到幽靈包裹，只能摸摸鼻子認了？其實只要簡單步驟就能追回損失的錢。事實查核網站《MyGoPen》表示，關鍵在於保留貨運單，上面會有寄件人姓名、電話、地址等資訊，接著聯絡物流公司要求「止付」，最好在收到貨物7天內退貨較保險，若超過期限，只要保留貨運單仍有機會退款，四大超商也有提供詐騙包裹申訴平台...詳全文

誤取詐騙包裹，只要先確認貨運單並聯絡物流公司，要求退貨、退款，就能止付貨款給寄件人。（示意圖／Getty Images）

北市行天宮近日徵求「宗教服務人員」，工作內容包括誦經、宣講、解籤、經典翻譯等多項事務，還提供免費三餐及住宿，月薪待遇落在3.7萬至4.8萬元之間，條件引發熱議。有網友分享，自己曾經錄取，面試須先過三關、擲筊，再做家庭訪問；也有人提到，認識的人正好在這個職位，錄取率不高，不是很輕鬆，要一大早開宮...詳全文

行天宮近日刊登徵才資訊，待遇及列出的條件引起熱烈討論。（示意圖／Getty Images）

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。