【本日焦點】鄭麗君：台灣是全球首個取得美232條款優惠／阿里山賓館一晚要價4.5萬？總經理澄清／尹錫悅8案纏身 首場判決一審出爐

辛苦一周了，周末好好休息吧。台美關稅談判落幕，雙方達成共識，關稅調降至15%且不疊加、獲得半導體等多項232關稅最優惠待遇。阿里山賓館「首相套房」房價引熱議，特殊假日「一晚4.5萬元」，業者無奈澄清「定價並非賣價」。南韓前總統尹錫悅涉8罪，其中妨礙執行拘留案，一審被判5年徒刑，被檢方求處死刑的「內亂首謀罪」將於2/19宣判。跟我們一起關心本日新聞。

我國關稅確定為與日、韓、歐盟齊平的15%，也爭取到汽車零組件、木材家具等最優惠待遇，並將投資美國5000億美元，以「台灣模式」在當地進行供應鏈合作...詳全文

台美簽署貿易協議，台灣取得美232條款關稅優惠。（中央社）

最基礎的「貴賓雙人房」平日要1.5萬元，遭批評「飛日本還有剩」。賓館總經理無奈解釋，價目表是「定價」而非實際賣價。另有老顧客力挺「住過就知道價值」...詳全文

為阻止檢調人員逮捕他，尹錫悅遭控在官邸設置障礙，法院嚴斥，「身為總統，應比任何人更有義務維護法治秩序」，重判5年徒刑，其餘7起案件繼續審理中...詳全文

緊盯在美談判進度，直到簽訂後才放下心。賴清德樂觀指出，台美經貿合作會更緊密，未來更有助於台灣產業、行銷全世界，呼籲未來朝野黨團支持這份協議...詳全文

受惠台積電法說會與台美關稅的雙重利多，台股今天攻勢凌厲，終場指數收31408點，成交值放大至8233億元，創史上第二大量，本周上漲1119點，周線連四紅...詳全文

進出高速公路交流道、服務區或休息站時，切勿使用輔助駕駛。由於輔助駕駛並非「自動駕駛」，開車時雙手仍須握著方向盤，保持警覺並注意路況。高公局提醒，多種道路情境恐讓系統無法辨識或失效，例如與前車速差過大或前車為靜止狀態、前車未行駛於車道正中間、旁車突然切入車道、濃霧雨天或強光等特殊天候、行駛路型特殊、遇緩撞車等特殊型式車輛...詳全文

「輔助駕駛」並非「自動駕駛」，駕駛使用時雙手仍須握著方向盤。（示意圖／Getty Images）

肯德基日前突然預告「經典原味蛋撻即將走入歷史」，引起市場譁然。今日揭曉實情，是為了全新的「原味蛋撻－超極酥」鋪路，蛋撻並未真的下架，但官方聲明令人誤會商品將永久停產，引來反彈。有網友怒轟行銷手法「排隊去買，我好像小丑」、「賺了流量賠了信任，坐等新舊款比較」，也有另一派認為此舉造成話題、「果然是蛋塔專賣店」...詳全文

