【本日焦點】鄰居氣爆致夫妻雙亡 初判原因出爐／新北選情震撼彈 國民黨議員江怡臻退選／傅子純猝逝 醫揭5警訊：非累壞 是血癌倒數
您今天順利嗎？新竹便當店凌晨爆炸波及隔壁夫妻，造成兩死，初步研判為瓦斯外洩後疑遇電器火花引發爆炸。國民黨議員新北市江怡臻「基於生涯規畫」，無預警宣布退出選舉，牽動土樹三鶯選區藍白選情。藝人傅子純因血癌猝逝，醫師提醒，若有反覆高燒、莫名瘀青等症狀，超過3天找不到原因務必立即就醫。跟我們一起關心本日新聞。
1.鄰居氣爆致夫妻雙亡 初判原因出爐
嚴重氣爆共波及57戶民宅，上百輛汽機車受損。受困二樓臥室的夫妻，遭倒塌牆面壓住送醫不治。消防局長表示，洩漏源疑是瓦斯桶或管線破裂…詳全文
2. 新北選情震撼彈 國民黨議員江怡臻退選
宣布「艱難決定」，新北二連霸議員江怡臻感謝選民，讓初出茅廬的年輕女生，能在公共事務上奉獻心力，剩下200多天任期會努力監督...詳全文
3.傅子純猝逝 醫揭5警訊：非累壞 是血癌倒數
「急性白血病在重症醫學上被稱為奪命閃電戰」，醫師示警，血球從正常到爆發異常症狀，臨床典型時間線僅3至7天，患者都曾以為是感冒或太累...詳全文
4. 全台水庫6天進帳逾2億噸 榜首曝光
這波梅雨讓北、中、南主要水庫集水區皆獲得補注，曾文-烏山頭水庫系統預期可進帳4300萬噸水，為全台水庫之最，蓄水率也回升至14.3%...詳全文
5. 外資提款賣不停 4天累計3438億元
台股劇烈波動，今開高反攻1200點，外資仍站在賣方，再砍917億元，寫史上第8大規模。分析師認為近期盤勢已明顯轉為「內資撐盤」...詳全文
被封「懂吃的人」黃仁勳訪韓變帶貨王
黃仁勳旋風席捲南韓，除了會晤在地企業高層躍上財經要聞，一連串美食行程意外掀起朝聖潮，韓式炸雞品牌規畫推出「黃仁勳同款套餐」，造訪過的蔘雞湯、刀削麵等名店，也成為焦點話題，影響力更延伸到便利商店與食品產業，他發送的南韓7-Eleven「蜂蜜香蕉脆片」銷量暴增704%...詳全文
新人到職閃辭「不是薪水低」人資曝5因素
職場觀念翻轉，越來越多新進員工入職不到三個月便離職，一位人資觀察表示，主要原因包含工作內容與面試時認知不符、長時間加班影響生活品質、同事或主管相處壓力、職涯發展不明確，及通勤距離過長等。貼文引起眾人共鳴，「以前看得到希望，可以委屈一點拚一下，現在沒希望，誰還要委屈自己，過得快樂才是真的」、「職場的人們太毒，索性直接逃了」...詳全文
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殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
《新兵日記》男星遭詐騙陷谷底！傅子純伸援手暖喊這句 他悲曝最後對話
傅子純過去演出戲劇《新兵日記》「楊海生」一角打開知名度，未料7日因急性血癌驟逝，享年46歲。曾在該劇飾演「阿猴」的演員今（10）日凌晨發文悼念，透露自己多年前家中遭遇詐騙，還有兩個孩子需要照顧，生活一度陷入困境，所幸傅子純伸出援手幫助度過難關。直到去年底，他終於將積欠多年的款項還清，怎料當時的訊息，如今竟成為兩人最後對話。
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
滯留鋒面、西南氣流雙夾擊 高雄山區累積雨量近300毫米
（記者張疏影／綜合報導）受滯留鋒面及西南氣流雙重夾擊，台灣中南部持續遭強降雨猛攻。中央氣象署預報員朱美霖9日晚 […]
4秒連爆11次! 新竹便當店疑瓦斯外洩氣爆奪2命
地方中心／黃兆康 新竹報導新竹市高翠路一家便當店，（9）日凌晨疑似瓦斯外洩引發氣爆，短短4秒至少發生11次爆炸，巨大威力重創整條街，造成兩死兩傷。住三樓的便當店員工受傷，隔壁麵包店的夫妻檔也在睡夢中慘遭倒塌磚牆壓死。據了解，便當店今年初才開幕，一樓堆放四瓶瓦斯桶，加上天然瓦斯管線，氣爆原因仍需進一步釐清。
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
滿血回歸拚賺錢1／沈玉琳大病初癒現身西門町錄影 禁菸區內3度違法抽加熱菸
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減少院內感染！石崇良曝下半年推「全癌別在家治療」新模式
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《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
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文山運動中心驚傳火警！電動車突自燃狂燒 慘剩「焦黑骨架」波及2車
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震撼！江怡臻宣布不競選連任 下一步計畫全說了
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稱起訴高金素梅製造「寒蟬效應」 江怡臻：賴清德追殺非我族類
無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等共787萬餘元，台北地檢署依貪污等罪起訴高金素梅等24人，並對高金素梅求刑12年6月以上徒刑。國民黨發言人江怡臻今天（9日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪時表示，要說賴清德總統執政兩週年做什麼最賣力的話，清算在野黨絕對排得上第一名，今年又是選舉年，原住民的選票在全國都有一定的數量，新北市今年就達到了快要7萬人，就是要製造「寒蟬效應」。
離了洗錢夫後1／鄭雅勻「兼3職改開國產車」 淚吐單親媽心聲：我還剩下什麼？
回顧當年事件爆發時，鄭雅勻發文強調對前夫惡行毫不知情，並稱已辦理離婚，但隨即被網友發現張旭昇早在2021年就曾因擄人案被捕，且鄭雅勻本人還掛名男方公司的董事長，大眾對她的說法始終持保留態度。後來法院判決書曝光，記錄了張旭昇曾要求「等幼子滿月再投案」，揭露了鄭...
台股盤中下跌逾千點失守44000點 台積電跌40元 營建股逆巿10檔漲停
美國科技股再現拋售潮，周二費城半導體指數終場下跌近2%，台指期夜盤跟著下殺。台股今天（10日）承壓，盤中下跌逾千點，加權股價指數為43703.05，失守44000點大關，台積電最多跌40元。
快訊／助「農地建倉庫」！桃市議員張肇良關說「違建免拆」遭當庭逮捕
擔任4屆議員的民進黨籍桃園市議員張肇良涉嫌於2022年至2023年間，利用時任桃園市政府顧問與市議員之身分收受業者賄賂，協助其在農地違法興建倉庫，更對當時的桃園市政府農業局農地管理科科長高明．帕桑施壓，要求對該違建免予查報拆除，使非法建物得以持續使用。桃園地檢署昨（9日）兵分9路搜索約談，今清晨當庭逮捕張肇良以及高明．帕桑，並向法院聲請羈押禁見。
中興醫院正對面！鄭州路人行道塌陷 整座變電箱被天坑吞沒
台北市大同區驚見天坑，10日上午10時41分，鄭州路145號人行道上的變電箱，因道路塌陷而位移倒塌，路人見狀急忙報案；警方獲報後趕抵現場，隨即拉起封鎖線警戒，由於現場就在中興醫院正對面，北市警方不敢大意，已通知台電公司及相關單位到場，藉以釐清塌陷原因。
明明喜歡卻不敢靠近！這3個星座男「越愛越自卑」 不說是因為害怕配不上
愛情裡有一種遺憾，不是因為不夠愛，而是因為太愛了，反而害怕自己配不上。明明滿心歡喜，卻不敢靠近；明明默默付出，卻從不說出口。以下這三個星座男，就是典型「愛你在心口難開」。
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好醫師新聞網記者邊建元／新北報導 圖：紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置／台北慈濟醫院提供 48歲陳小姐，於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉
有沒夢到祖先要錢？台南紙錢堆成山「結蜘蛛網」 議員爆驚人內幕
台南市推行20年的「紙錢集中燒」環保政策驚傳「卡關」！市議員林燕祝9日在總質詢時踢爆，今年從春節走春到清明掃墓的龐大紙錢，至今仍大量囤積在安南區城西焚化爐，現場紙錢堆積如山、直達天花板，甚至結上蛛絲、連蓮花座都壓到變形。市府環保局不諱言，因紙錢數量太大出現延遲焚燒的現象，未來除將持續推動紙錢減量外，也將評估推動各大宮廟自建環保爐分散去化。