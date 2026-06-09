【本日焦點】鄰居氣爆致夫妻雙亡 初判原因出爐／新北選情震撼彈 國民黨議員江怡臻退選／傅子純猝逝 醫揭5警訊：非累壞 是血癌倒數

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您今天順利嗎？新竹便當店凌晨爆炸波及隔壁夫妻，造成兩死，初步研判為瓦斯外洩後疑遇電器火花引發爆炸。國民黨議員新北市江怡臻「基於生涯規畫」，無預警宣布退出選舉，牽動土樹三鶯選區藍白選情。藝人傅子純因血癌猝逝，醫師提醒，若有反覆高燒、莫名瘀青等症狀，超過3天找不到原因務必立即就醫。跟我們一起關心本日新聞。

嚴重氣爆共波及57戶民宅，上百輛汽機車受損。受困二樓臥室的夫妻，遭倒塌牆面壓住送醫不治。消防局長表示，洩漏源疑是瓦斯桶或管線破裂…詳全文

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新竹高翠路民宅氣爆，釀兩死兩傷。（中央社資料照）

宣布「艱難決定」，新北二連霸議員江怡臻感謝選民，讓初出茅廬的年輕女生，能在公共事務上奉獻心力，剩下200多天任期會努力監督...詳全文

「急性白血病在重症醫學上被稱為奪命閃電戰」，醫師示警，血球從正常到爆發異常症狀，臨床典型時間線僅3至7天，患者都曾以為是感冒或太累...詳全文

這波梅雨讓北、中、南主要水庫集水區皆獲得補注，曾文-烏山頭水庫系統預期可進帳4300萬噸水，為全台水庫之最，蓄水率也回升至14.3%...詳全文

台股劇烈波動，今開高反攻1200點，外資仍站在賣方，再砍917億元，寫史上第8大規模。分析師認為近期盤勢已明顯轉為「內資撐盤」...詳全文

黃仁勳旋風席捲南韓，除了會晤在地企業高層躍上財經要聞，一連串美食行程意外掀起朝聖潮，韓式炸雞品牌規畫推出「黃仁勳同款套餐」，造訪過的蔘雞湯、刀削麵等名店，也成為焦點話題，影響力更延伸到便利商店與食品產業，他發送的南韓7-Eleven「蜂蜜香蕉脆片」銷量暴增704%...詳全文

黃仁勳訪南韓，美食行程成焦點。（路透）

職場觀念翻轉，越來越多新進員工入職不到三個月便離職，一位人資觀察表示，主要原因包含工作內容與面試時認知不符、長時間加班影響生活品質、同事或主管相處壓力、職涯發展不明確，及通勤距離過長等。貼文引起眾人共鳴，「以前看得到希望，可以委屈一點拚一下，現在沒希望，誰還要委屈自己，過得快樂才是真的」、「職場的人們太毒，索性直接逃了」...詳全文

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