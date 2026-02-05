【本日焦點】陳宗彥傳仍昏迷尚未脫險 需觀察至少2周／習近平要川普「謹慎處理對台軍售」／「駕艙機車」路權 交部預告修法重點

嗨！最近日夜溫差大，務必要注意保暖，前行政院發言人陳宗彥日前身體不適送醫，疑似腦溢血昏迷，醫師指出，冬季腦溢血發生率比夏季多20%。川普透露與習近平通話，討論美中貿易與台灣問題，習近平要求「謹慎處理對台軍售」。未來將能看到封閉式三輪車上路，交通部預告修法，增訂「駕艙機車」類別，確立路權與駕駛資格。跟我們一起關心本日新聞。

前行政院發言人陳宗彥聚餐後突感不適，緊急送往台北馬偕醫院救治，疑似腦溢血。醫師指出，腦溢血多因年齡、血管退化或高血壓等因素，手術多以救命為主，術後仍可能無法清醒...詳全文

前行政院發言人陳宗彥傳出與友人聚餐後，突然身體不適，緊急送往台北馬偕醫院救治。（中央社資料照）

川普透露與習近平進行通話，雙方就貿易、區域情勢與未來互動交換意見，強調氣氛「十分正面」，討論內容也觸及訪中行程、俄烏戰爭、伊朗局勢及石油採購等議題...詳全文

封閉式三輪車終於要迎來法源依據，將建立明確定位，交通部針對駕駛資格、安全配備、行駛與停車規範訂出新標準。此類車輛須持汽車駕照、免戴安全帽但強制繫安全帶，並比照小型車管理...詳全文

台積電已向日本政府表示，計畫設立日本最先進半導體量產基地，投資額上看170億美元。日方認為此舉可強化半導體供應鏈與經濟安全，並支撐AI、自動駕駛等產業發展，研議追加補助與政策支援...詳全文

102歲王姓老翁上月與看護登記結婚後，家屬不僅探視遭拒，還發現多筆土地與鉅額保單已過戶，引發爭產疑雲。日前老翁就醫返程時，家屬與看護爆發拉扯，雙方互控傷害與強制罪...詳全文

房市正受到央行第七波信用管制與營建土方成本暴漲雙重衝擊，2025年全台買賣移轉棟數年減逾25%，創下史上最大跌幅。中部代銷業者指出，房市混亂反而帶來買方優勢，建商若降價與讓利才能促成成交。根據商周「不動產企業大調查」，近五成業者預期未來三年房價將下修，跌幅多落在5%至10%，二手屋市場已受到新屋價格修正的牽動。北中南建案銷售實例顯示，「先急跌、後緩漲」的格局正在形成...詳全文

房地產交易量窒息，業者咬牙降價求售。（示意圖／Getty Images）

美聯社記者在格陵蘭島拍攝期間，一台價值2.2萬元的360度全景相機被雪橇犬叼走並藏起，意外留下完整「行竊」錄影。畫面顯示狗狗叼起相機後奔跑，甚至咧嘴像在偷笑，再將相機藏在雪橇下方。記者們在漆黑中持手電筒和手機燈光搜尋，最終在狗群聚集處找回相機，發現相機表面已滿是咬痕，成為寒冬拍攝過程中的一段趣味插曲...詳全文

