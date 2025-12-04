【本日焦點】陸突遣送10人至金門 有8人遭台灣通緝／全聯鯛魚排含禁藥是烏龍 高市府道歉／機械車位意外⋯童遭壓死 檢方揪要命疏失
您今天順利嗎？10名台籍詐欺嫌犯突遭對岸遣返金門，「小三通」搭船全程無公安人員押送，引發議論，其中四名通緝犯已發監。社區大樓機械停車場意外，導致一歲男童喪生，除了誤按車位鈕的住戶闖禍，檢方也將維護設備的廠商依過失致死罪起訴。替台灣好市多公布「台中第三店」可能位置，被質疑有炒地皮嫌疑，市長盧秀燕喊要發展經濟，不贊成反商情緒。回顧2025年，十大新聞包括大罷免、普發現金及關稅風暴等上榜。跟我們一起關心本日新聞，同時回顧一周大事。
1.陸方突遣返10嫌犯至金門 4人已發監
「兩岸共打」首例，陸方昨無預警將10名台籍男子遣返金門，引發我方國境作業一陣混亂。經查其中4人為詐欺及洗錢等案件的通緝犯...詳全文
2.全聯鯛魚排含禁藥是烏龍 高市府道歉
衛生局內部調查發現設定條件遭更改，導致檢驗全聯鯛魚排誤判為「不合格」，對此鄭重致歉。全聯對於高市府協助澄清誤解給予肯定，表示始終將食品安全視為最重要的承諾...詳全文
3.機械車位意外⋯童遭壓死 檢方揪要命疏失
劉姓男子車子還沒停好，余姓住戶即提前按下車位鈕，導致劉男車輛翻覆、兒子也不幸喪命。檢警調查，機電公司負責人有疏失，沒設置緊急停止按鈕，以及反射鏡、感應元件等...詳全文
4.宣布好市多可能落腳點惹議 盧秀燕回話
「台中要發展經濟，不贊成反商情緒」，盧秀燕透露，好市多台中展店，有望落在大肚山的科技走廊，土地大概3.2公頃。議員質疑市府代替企業宣布，有炒地皮嫌疑...詳全文
5.石崇良：台大肺結核個案接觸者匡列約900人
衛福部長石崇良強調，肺結核為單一個案，並非群聚感染，因回溯至可感染期間，人數眾多。多名台大學生陸續收到接觸通知，須進行X光及抽血檢查，引起議論...詳全文
史無前例大罷免、鏟子超人暖心救災 2025十大台灣新聞揭曉
2025年接近尾聲，今年國內外發生許多改變歷史的大事，帶你一起回顧。今年共有31位立委與一位縣市長罷免成案，程序與提案數量創紀錄，最終則都未通過。豪雨導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮光復鄉一夕遭泥流淹沒，釀19死，全台各地志工自發赴災區協助清理家園，展現團結力量。十大國際新聞則以川普就任美國總統居冠，他投下的關稅震撼彈，也讓台股一度歷經血洗...詳全文
婚宴包3600遭新人嫌太少 眾人搖頭：有夠難看
喜酒紅包學問大。網友透露，自己五年前結婚時，友人攜伴前來「兩個人包3600」，如今換她獨自出席這位朋友的婚禮，紅包3600元，對方卻抱怨「現在一桌都要三萬元起跳，妳包太少」，讓原po大感疑惑。貼文一出，網友直言「新人愛面子選擇高級婚宴地點，為什麼朋友要幫他們買單」、「一桌三萬，假設坐10個一個人也才3千元，妳已經平均值以上了」...詳全文
