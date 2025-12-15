【本日焦點】首例！卓榮泰拍板 不副署財劃法／古巴對我不友善 台灣進口龍蝦數減7成／黎智英國安案3罪全成立 聞判平靜

嗨！你今天好嗎？立院上月三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰今表示，此版本的財劃法侵害行政權，將依據憲法不予副署，捍衛憲政。古巴政府頻傳各種對台灣不友善的舉動，我方祭出商業手段回擊，今年前11個月進口的古巴龍蝦數量大減超過7成。香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉及國安案件，今法院宣判三罪全部罪成，裁決書長達855頁，他在聽聞判決時神情平靜。跟我們一起關心本日新聞。

行政院不副署，法案無法生效，創下憲政首例。卓榮泰表示，此版本財劃法修法過程違反公開透明實質討論、施行將造成國家發展有無法回復的危害...詳全文

卓榮泰指出，行政院已窮盡憲政救濟的各種可能，只剩「不副署」這一途徑。（圖／中央社）

古巴多次傳出拒絕持我國護照國人入境的消息，台灣對此做出反擊，據農業部統計，古巴龍蝦進口排名從第4名跌至第12名，外交部也建議國人暫時避免前往古巴商旅...詳全文

被控違反《港區國安法》串謀勾結外國勢力罪和煽動罪，黎智英至今已拘押逾5年。本次宣判，妻兒等人皆有到庭旁聽，明年1月12日將開庭求情，判刑日子則再訂...詳全文

美國掃地機器人始祖品牌iRobot申請破產重整，將由中國深圳杉川機器人公司及其子公司Santrum收購並控股。iRobot普通股將被註銷，散戶投資人恐面臨「股票變壁紙」...詳全文

室內裝修公司「福麥國際」得標國防部5.7億及中科院1.2億的火藥標案，資格引發外界質疑。顧立雄今強調公開招標合法「沒有替任何一家公司量身訂做」，重點在最後能否履約...詳全文

行政院長卓榮泰拍板不副署財劃法修正案，「不副署」就是行政院不同意立法院通過的法律所執行的舉動，只要不副署，法案就不生效。至於在野黨也可以行使憲政權力「倒閣」來制衡執政黨，若成功倒閣，行政院長就會下台、政府重組，同時行政院長也可以請總統解散國會...詳全文

行政院長卓榮泰（中）舉行「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署財劃法修正案。（圖／中央社）

澳洲邦代海灘日前一場猶太光明節慶祝活動，爆發大規模槍擊案，死者包括50歲槍手，其24歲兒子當場被逮，受傷送院，警方已認定為「針對猶太社群的恐怖攻擊」，也是澳洲近30年來最嚴重的槍枝暴力事件。自以色列對加薩發動戰爭以來，澳洲至少爆發十多起重大反猶攻擊...詳全文

