【本日焦點】香港大火增至75死 逾200人失聯／1.25兆國防特別條例草案 政院通過／台人在阿布達比轉機遭帶走 外交部曝去向
願大家平安！香港新界大埔宏福苑昨日發生最嚴重的「五級大火」，已有75人罹難，仍有逾200人失聯，警方逮捕三名嫌疑人，若遇火警該如何保命？逃生地雷報你知。為籌建關鍵戰力因應未來戰爭型態，行政院通過《強化防衛韌性採購特別條例》草案，閣揆卓榮泰懇求各政黨支持「沒有國，哪有家」。台灣男子參加中東16天之旅，飛抵阿布達比轉機時被武裝人員帶走，「目前人在杜拜警察局」。跟我們一起關心本日新聞，同時回顧一周大事。
1.香港大火增至75死 逾200人失聯
宏福苑八棟樓有七棟全面燃燒，仍有許多居民受困，香港特首李家超指示政府全面動員，保安局局長指出大廈外牆的保護網受火後，蔓延程度比合規物料猛烈，相當不尋常...詳全文
2.1.25兆國防特別條例草案 政院通過
砸重金強化國防引起各界討論，卓榮泰強調中共侵擾頻率持續增高，台灣位處第一島鏈最敏感位置，怎麼可能不提高自我防備能力，國防部長顧立雄透露對美軍購是重要採購項目之一...詳全文
3.台人在阿布達比轉機遭帶走 外交部曝去向
陳姓夫妻前往伊斯坦堡參加當地旅行團，在阿布達比轉機發生意外，現場空服員也未說明原因，陳太太不解喊「老公生活單純」，家屬已透過立委請外交部協助聘請律師...詳全文
4.惡火連燒7棟速度「極不尋常」港警列2疑點
香港30年來最慘重火警，當地警方質疑宏福苑社區外牆使用的保護網、塑膠布等未符合防火安全標準，此外未受火勢波及的大樓內，有部分通風口竟被保麗龍板封住...詳全文
5.馬：賴幾乎形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」
「賴清德對兩岸關係的判斷，出了相當大問題」，前總統馬英九直言在他任內，全世界沒人覺得兩岸會打仗，如今賴不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，代價卻是人民承受...詳全文
往上逃生、關門躲浴室是對的嗎？火災保命必看
人「跑不贏煙」火災發生時千萬不可往上逃生！消防防災館表示火勢尚未蔓延前，應首選有防火門的安全梯快速往下逃，如果只有一般樓梯，得先確認樓梯間沒有煙霧才能往下避難，若一旦發現煙霧往上蔓延，代表下方發生火災，此時水平移動才是相對安全的方式。而火場溫度極高，有些人可能會往有水的地方跑，但浴室大多沒有對外窗，無法對外呼救，浴室的門也普遍設有通風百葉，可能使濃煙侵襲致命...詳全文
裝甲兵墜谷撐六天 奇蹟獲救關鍵曝光
25歲江姓士兵挑戰「八唐縱走」失聯多日，被找到時僅有些微擦傷，他表示不慎跌落溪谷時手機、眼鏡、頭燈都遺失，所幸背包還在身上，可以靠三根能量棒果腹，近視500度的他幾乎看不到路，聽到附近有瀑布確保有水源，決定待在原地等待搜救，也抱持「有人會聽到」的信念吹哨子求援...詳全文
