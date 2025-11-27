【本日焦點】香港大火增至75死 逾200人失聯／1.25兆國防特別條例草案 政院通過／台人在阿布達比轉機遭帶走 外交部曝去向

政治中心／綜合報導立法院國民黨團一路推進國籍法修法，最快明天就要交付委員會審查、要讓中配不用放棄中國籍也能從政，更說"蕭美琴曾支持讓歸化的外國人參政"。綠營反嗆"不能把台灣公職系統變成北京分公司"，更說抓間諜都來不及了還引狼入室，這成何體統！修法條文印下擺在桌前，國民黨立院黨團推進"國籍法修法"，要給中配參政開門，週五案子付委審查前，還把副總統蕭美琴也扯進來。陳玉珍說「蕭美琴擔任立委的時候曾經提出刪改國籍法第九條跟第十條，說因為根據世界人權宣言，參政權真的無比重要，所以不能剝奪他們這個權力，如果剝奪以後就會違反世界人權公約喔。」陳培瑜說「保護中國配偶參政沒有問題，可是我們不可以把台灣公職系統變成北京國安系統的延伸，甚至是在台分公司。」陳培瑜強調不能讓台灣公務體系變成北京在台分公司。（圖／民視新聞）現行兩岸人民關係條例規定在台設籍滿十年的中國人可登記為公職候選人，但當選後得依國籍法，比照所有外國人放棄中國籍，即使是公務人員，依法也不能具有雙重國籍，除非外交部認證無法放棄，而且不能擔任機敏職務。但如今國民黨團總召傅崐萁為了幫中配從政解套，竟提案修國籍法，讓中配不須放棄國籍就能擔任公職，包括可能接觸國家機密的立法委員。被質疑為中國滲透開後門，藍營卻扯這幾年洩密最多的，出自綠營。立委（國）陳玉珍：「如果中國大陸要滲透的話，它只會滲透陸配嗎，你要不要看看發現的共諜案在哪裡，不就吳釗燮的機要姓何的，民進黨立委的助理，都是這些人啊。」民進黨團幹事長鍾佳濱：「抓間諜都來不及了，你還開大門，讓這些依它國法律，要效忠它國為它國收集情報的人，進入中華民國政府擔任公職，這成何體統。」鍾佳濱狂嗆，抓間諜都來不及，還放有國安風險的立委進立法院，成何體統。（圖／民視新聞）不顧綠營反斥引狼入室，藍營喊話"修法一切都照程序來"，卻可能將全民都暴露在國安風險中。原文出處：國籍法修法週五擬付委 綠：開門引狼入室 中配進軍國會暴露國安風險 更多民視新聞報導《財劃法》才暴衝又推《國籍法》！林楚茵：國民黨洗人口三部曲日本收緊入籍門檻！國民黨反推放寬限制 律師：到底是誰的民代？國籍法修法明付委 民進黨團:開大門引狼入室

民視影音 ・ 3 小時前