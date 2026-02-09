【本日焦點】高市早苗率自民黨大勝 眾院席次破2/3創紀錄／已拘留逾1800天⋯黎智英遭重判20年／桃機三航班喊Mayday 民航局調查

你今天好嗎？日本大選開票結果出爐，首相高市早苗率領的自民黨奪下歷史性大勝，橫掃眾院2/3席次，她事後發文感謝川普，並高喊「日美同盟」。香港壹傳媒集團創辦人黎智英因觸犯《香港國安法》遭重判20年，西方外交官表示，營救黎智英的談判可望正式啟動，前提是他是否提出上訴。今年可以換新鈔了，八大公股行庫、455個據點提供換鈔服務，本文整理詳細時間、規定，讓你今年發紅包不煩惱。一起關注本日新聞。

開票後不久就確定單獨過半，最終取得單獨突破眾議院2/3的310席以上，是二戰後單一政黨的最多議席。高市事後發文感謝川普，並期待日後推動進一步強化日美同盟...詳全文

廣告 廣告

日本自民黨在高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選繳出亮眼成績單，單獨突破眾議院2/3的310席以上。 (Kim Kyung-Hoon/Pool Photo via AP)

他否認了針對他的所有指控，並在法庭上自稱他是遭北京迫害的「政治犯」。黎智英聆聽宣判後平靜點頭，臉上保持微笑，但公眾席傳來飲泣聲...詳全文

德威航空昨日一架從濟州島來台的班機，降落時發生輪胎脫落情形，桃機一度關閉北跑道檢查，導致後續長榮航空等3航班因燃油不足發出求救訊號...詳全文

粉末類食品若保存不當，恐因受潮滋生黴菌，產生黃麴毒素、赭麴毒素等有害物質。醫師洪永祥指出，乳清蛋白、咖啡粉、花生粉等五類，結構改變就應立即丟棄...詳全文

調查發現，46歲男死者為湯屋員工，獲知女友泡湯太久前往查看，卻驚見另一半死在池內，疑受驚嚇當場心臟病發...詳全文

因應農曆新年將至，9日起到13日，民眾可於八大公股行庫、全國455個據點兌換新鈔。若想尋找離家最近的據點，可先透過115年的換新鈔地圖查詢。若無法於營業時間前往分行，或不想人擠人，包含台銀、台新等六家銀行，也提供指定據點換鈔服務...詳全文

過年換新鈔於2/9開跑。（圖／Getty Images）

「大安超高壓變電所」於去年底完工，最深往下挖至55米，是第一個結合商業旅館共構的變電所，為大台北地區打通供電的任督二脈。台電在臉書粉專po出影片，提到這項工程長期處於24小時施工，相關人員光是進去就得花上一個小時，還要克服用餐、上廁所等不便狀況...詳全文

「大安超高壓變電所」串接松湖至大安、深美至大安345kV輸電線路，堪稱是大台北地區的「供電動脈」。（示意圖／Getty Images）

謝謝你的閱讀！馬上下載 Yahoo APP，第一時間掌握每日重點新聞。 也歡迎追蹤 Yahoo 新聞 Threads，和我們一起聊新聞、看趨勢。

Yahoo 新聞編輯團隊 365 天不打烊，天天為你精選全網最關注、最熱議的焦點內容。