【本日焦點】高虹安貪污逆轉無罪 高院列七理由／卓揆不副署財劃法 王金平歎：憲政危機／台中前議長張宏年過世 享壽73歲

高院表示，依據立法院組織法，助理費相關規定應屬「實質補助，彈性勻用」，高虹安不構成《貪污治罪條例》，高等法院改依使公務人員登載不實罪判刑...詳全文

高虹安涉詐領助理費案，二審依公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。（中央社資料照）

「這不是韓國瑜一個人能解決的問題」，對於賴清德指控立法院濫權，點名立法院長該出面協調僵局，王金平提出看法，應視各政黨立場，共同遵守憲政規範制定國家政策比較重要...詳全文

五年前因檢出鉛中毒，揭發盛唐中醫違法用藥案，有多人受害，張宏年也淡出政壇，兒子張彥彤接棒擔任台中市議員。張彥彤今證實父逝噩耗，但婉拒受訪...詳全文

新竹代理市長邱臣遠表示，已請相關單位準備交接，盼內政部盡速核准高虹安復職，他也發文感謝這段期間堅守崗位的市府團隊，民進黨新竹黨部表示尊重司法...詳全文

衛福部保護司前簡任視察、長照司前專委等五人遭指控對同仁大聲咆哮、要求同仁深蹲、狂退公文等，監察院批評嚴重侵害部屬之人格權，惡化職場工作環境...詳全文

你知道什麼是「生物膜」嗎？小兒科醫師指出，水壺內壁、吸嘴、吸管及矽膠墊圈，容易累積由細菌、酵母菌與黴菌組成的「生物膜」，僅靠清水沖洗難以有效去除，孩童因免疫系統尚未成熟，若長期使用未充分清潔的容器，可能造成腹瀉、腸胃不適。醫師建議，水壺應頻繁清洗，三步驟去除生物膜，包括搭配中性清潔劑，使用長柄刷、吸管刷徹底刷洗瓶身，清洗後再將零件拆開晾乾...詳全文

水壺看似乾淨，仍可能滋生肉眼看不見的生物膜。（示意圖／Getty Images）

這不是AI影片！台灣偵搜犬協會po出米格魯「Wilson」在跑步機上運動的畫面，還看了領犬員兩眼，發現跑步機速度變慢或變快，會抬頭示意或是小聲吠叫，上萬人大讚太可愛，「一臉運動完後要出祕密任務的樣子」、「覺得躺在床上的我好廢啊」，另有人質疑影片真實性，小編保證是實景拍攝...詳全文

