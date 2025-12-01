【本日焦點】鯛魚排檢出禁藥 全聯賣逾1.3萬片／誤用「清潔中」水瓶回沖 茶飲店3客送醫／高市早苗新民調出爐 支持率飆75%

你今天好嗎？全聯門市鯛魚排藥檢超標，被驗出「不得檢出」的動物用藥，統計全台分店已賣出13793片，消費者恐已吃下肚。連鎖茶飲品牌春水堂也同樣發生食安事件，台中公益店傳出因為店員疏忽，導致客人誤食清潔劑，3人送醫後無大礙，業者承諾將負擔付相關醫療費用。白銀價格飆破歷史新高，間接帶動黃金的漲勢，想投資貴金屬該從哪入門？買入時機該如何判斷？一起關注本日新聞。

高雄路竹中正分公司產品被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，貨源來自雲林縣某合作社。相關單位也前往養殖池進行抽驗，養殖戶表示，出貨前均有檢驗。數十年來從未發生問題...詳全文

全聯鯛魚排藥檢超標，雲林稽查38家販售點，確認落實商品下架。 （圖／雲林縣政府提供／中央社）

公益店店員誤拿裝有清潔劑的熱水瓶回沖茶飲，顧客飲用後發覺茶水極為酸澀，三人出現喉嚨灼傷等症狀送醫。台中市食安處勒令停業，將業者移送地檢署偵辦...詳全文

根據《日本經濟新聞》與東京電視台的調查顯示，高市連續兩個月支持率破7成以上，民眾普遍認爲她值得信賴，以及具備領導力...詳全文

年約60歲的郭男在11月28日被通報失蹤，今晨獲報在圓峰山屋附近發現他躺臥邊坡，搜救人員抵達現場確認已明顯死亡...詳全文

市場預期12月美國將再度降息，為避免匯率波動，各銀行陸續推出優惠存款方案，樂天國際銀行為新戶打造10天期高利方案惠...詳全文

今年6月《富爸爸窮爸爸》作者就曾預測白銀價格會上漲3倍，雖然最後沒有成真，但價格確實從20美元漲到58美元，漲幅高達190%。到底白銀為何會漲？所謂「金銀比」又是什麼？想投資白銀又該從何開始？本文帶您一探究竟...詳全文

當金銀比過高時，表示黃金價格與白銀價格落差較大，可能是黃金過熱，也可能是白銀價格被低估。（示意圖／Getty Images）

父女在士兵列隊、軍機迎接下踏上紅毯，金朱愛也向軍方鞠躬致意。這是金朱愛9月初隨金正恩訪問中國後，時隔3個月再次出現在媒體前，兩人隨後一起欣賞空軍表演，金正恩強調空軍在核威懾演習中的作用，並表示空軍將配備新的戰略軍事資產...詳全文

