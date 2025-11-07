【本日焦點】鳳凰颱風增強 氣象署估海陸警時程／活豬恢復拍賣首日 7肉品市場交易價揭曉／來台沒計畫與蔣萬安見面 黃仁勳揭原因

又到周末了，把握好天氣出門走走吧！注意做好防颱準備，「鳳凰」持續增強，預計下周二發布陸警，周三、四對台影響最劇烈。豬隻禁宰令解除，七處肉品市場今天毛豬拍賣價平穩，明天所有市場都可供應溫體豬肉。輝達執行長黃仁勳再訪台，專機今飛抵台南，搶先爆雷「緊湊的祕密行程」。讓普發一萬元「放大」，多家銀行祭出優惠，讓您一次掌握。跟我們一起關心本日新聞。

鳳凰颱風目前位置在菲律賓東方海面，氣象署指出，颱風估11日行進到南海，有往北轉趨勢，尚待觀察是否會登陸台灣，也有可能走台灣海峽或更偏西的路徑...詳全文

鳳凰颱風增強，氣象署估10日發布海警，11日發陸警。（圖／中央氣象署）

全國20處肉品市場，首批七個市場拍賣價落在每公斤96元至106元間，尚稱平穩。農業部表示，為穩定豬價，會在跌到某個程度時，啟動冷凍分流...詳全文

此行先參訪台積電台南廠，明天還要出席台積電運動會，對於輝達台灣總部落腳台北，他希望土地問題順利解決，可以蓋漂亮的大樓...詳全文

北京故宮百年院慶活動頻撂話「台北故宮文物終將回歸祖國」，我國故宮院長蕭宗煌反駁，館藏文物來台已75年，雖源自北京紫禁城，但當時中華人民共和國還沒有成立...詳全文

美國最高法院審理普的全球關稅政策，保守派大法官對此也提出質疑看法。川普依舊堅持必須靠關稅解決貿易逆差問題，近日坦承「美國人也會付一點」...詳全文

美國首位眾議院女性議長裴洛西，長年深耕舊金山選區，日前宣布不再爭取連任眾議員。裴洛西1987年首度當選國會議員，兩度出任議長，是美國政壇的進步派代表人物，一生為民主黨籌得324億元資金，更多次與川普正面對決。裴洛西也以捍衛人權著稱，多次踩中國紅線，退休影片出現訪問台灣片段，她在三年前退出黨團領導階層，讓年輕世代接棒...詳全文

為吸引民眾選擇指定匯入或提款戶頭，多家銀行推出優惠。若登記入帳至元大銀行帳戶，或到元大ATM提領現金，有機會抽中一萬元回饋金，限量20個名額，若指定入帳到數位存款帳戶，再抽10萬元。永豐銀行客戶只要透過ATM領取一萬元，即可抽台北到沖繩雙人來回機票，及大全聯一萬元禮券，台北富邦則推出抽iPhone 17 Pro...詳全文

