【本日焦點】鳳凰颱風最新路徑曝 專家：防大量致災雨／鄭麗文追思吳石 陸委會重砲譴責／「鐵飯碗」開缺甄試 到考率54％

嗨！你今天好嗎？鳳凰颱風襲擊菲律賓後有北轉接近台灣趨勢，專家吳德榮表示，在共伴效應下，要防範大量致災雨。鄭麗文追思吳石引發爭議，陸委會說重話，認為將叛國罪犯洗白，嚴重傷害國家尊嚴。台電台糖等國營事業甄試，吸引逾萬人報考，搶端「鐵飯碗」。跟我們一起關心本日新聞。

颱風將北轉接近台灣，路徑及強度不確定性高，氣象署指出，周一、周二將受外圍環流影響，大台北、北海岸及東半部地區嚴防大雨及局部豪雨...詳全文

氣象署表示，周三前後颱風將最接近台灣。（圖取自中央氣象署網站）

陸委會直言，鄭麗文身為國家重要政黨的負責人，卻將背叛國家的罪犯洗白，還美化追思共諜活動，是對國家尊嚴最嚴重的傷害。最後喊話，與其追思共諜，不如關心被中共關押的台灣人...詳全文

國營事業開缺，起薪4.6萬元，在全台四個考區同時舉行初試，吸引1萬5733人報考，平均錄取率僅約7.21%，為防範電子舞弊，NCC派員在各考場協助監測，廉政署也協助巡查考場...詳全文

網路消息指出，「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，對此，總統府表示，相關內容實屬惡意捏造，已通知警政單位依法調查處理...詳全文

攝影師透過無人機的鏡頭以及文字，描述虎鯨母子「等死」、「被遺棄」等情節，獲得超過5500萬次轉發，在台灣也引發討論，然而動保組織提供不同角度的說法，指控畫面遭刻意剪輯...詳全文

由於罹病初期幾乎沒症狀，多數人直到腎臟嚴重受損才確診，因此號稱「沉默殺手」，患者人數在過去30年成長超過2倍。專家指出，慢性腎臟病風險快速攀升，主因與人口老化有關，加上糖尿病、高血壓與肥胖等慢性疾病普遍化，更加劇危機，在死因排行榜上已超越結核病、大腸癌，以及肝病...詳全文

人口老化，再加上第二型糖尿病、高血壓與肥胖等慢性疾病普遍化，是慢性慢性腎臟病風險上升的主因。（示意圖／Getty Images）

民眾發現有根紅綠燈桿底部套著3個輪胎，拍照po文發問，好奇當初是怎麼放進去的，引起熱議。路旁的輪胎行老闆表示，30年前要安裝紅綠燈時，先套入輪胎，再請施工人員裝上號誌，此後共發生兩次重大車禍，有兩名機車騎士遭撞擊後噴飛，所幸受到輪胎緩衝，免於重大傷害...詳全文

