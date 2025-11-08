【本日焦點】鳳凰颱風進逼 估海、陸警發布時間／補充保費改革 陳時中：2萬元門檻太低／蕭美琴赴歐演說 外媒稱「罕見」

嗨！周末過得愉快嗎？鳳凰增強為中颱，氣象署預估下周三至周四，可能從中部登陸，加上東北季風共伴效應恐帶來劇烈降雨。衛福部研擬的健保補充保費規畫喊卡，陳時中肯定改革概念，但應拉高門檻，避免造成小資族負擔。重大外交突破，副總統蕭美琴昨現身歐洲議會，向全球立法者大會發表演說，外媒高度關注。跟我們一起關心本日新聞。

颱風登陸機率大增，氣象署預估最快周一上半天發海警，周二發布陸警，加上東北季風共伴，北部、東北部以及花蓮地區周一、周二可能出現局部豪雨以上等級的降雨...詳全文

氣象署表示，颱風路徑仍有變數。（圖／翻攝氣象署官網）

他強調過去10幾年都有討論，因健保屬於社會保險制度，如果讓貧者一起負擔，不符合「劫富濟貧」精神，應拉高額度讓資本多的人參與健保制度...詳全文

台灣首次以正式會員國身分參與對中政策跨國議會聯盟（IPAC），副總統蕭美琴行程事先保密到家，當她現身歐洲議會，向全球立法者大會發表演說時引起關注...詳全文

董事長魏哲家送大禮，宣布國內外員工「每人可拿到2.5萬元的特別獎金」，全場為驚喜大紅包尖叫，還有員工直呼「雙11直接買爆！」...詳全文

輝達執行長黃仁勳表示，因為生意每個月都在成長、非常強勁，此行目的在給予台積電鼓勵，並感謝他們辛勤工作。至於輝達要求增加多少晶片數量，魏哲家則說是「機密」...詳全文

「終於把最難說出口的話說出來」發文宣布正式退役後，羽球天后戴資穎透露，今天心裡輕鬆許多，笑稱未來會看看是否找到羽球以外的興趣。幾天前離開國訓中心時，因為怕忍不住落淚，只跟一些人告別。戴資穎早在兩年前就宣布2024年底要退休，卻因突如其來的膝傷，無法在巴黎奧運華麗落幕，還淚崩賽場...詳全文

戴資穎宣布正式退役，透露現階段目標是讓雙膝完全恢復正常。（圖／中央社資料照）

有網友分享，一位龜毛朋友限定車子只能加「中油且直營」的98汽油，常常油燈亮起後，還要繞一段時間才能找到心目中的加油站。中油曾提醒，不要等油箱見底才去加油，應遵守「3不2要」原則，油表刻度剩四分之一時即須加油，且最好在回家前加滿油，也要避免長時間不使用車輛...詳全文

中油提醒，車子油箱快空了才加油，油箱壁易積存水氣，造成腐蝕，且汽油泵也會失去作用。（示意圖／Getty Images）

