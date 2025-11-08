【本日焦點】鳳凰颱風進逼 估海、陸警發布時間／補充保費改革 陳時中：2萬元門檻太低／蕭美琴赴歐演說 外媒稱「罕見」
嗨！周末過得愉快嗎？鳳凰增強為中颱，氣象署預估下周三至周四，可能從中部登陸，加上東北季風共伴效應恐帶來劇烈降雨。衛福部研擬的健保補充保費規畫喊卡，陳時中肯定改革概念，但應拉高門檻，避免造成小資族負擔。重大外交突破，副總統蕭美琴昨現身歐洲議會，向全球立法者大會發表演說，外媒高度關注。跟我們一起關心本日新聞。
1.鳳凰颱風進逼 估海、陸警發布時間
颱風登陸機率大增，氣象署預估最快周一上半天發海警，周二發布陸警，加上東北季風共伴，北部、東北部以及花蓮地區周一、周二可能出現局部豪雨以上等級的降雨...詳全文
2.補充保費改革 陳時中：2萬元門檻太低
他強調過去10幾年都有討論，因健保屬於社會保險制度，如果讓貧者一起負擔，不符合「劫富濟貧」精神，應拉高額度讓資本多的人參與健保制度...詳全文
3.蕭美琴赴歐演說 外媒稱「罕見」
台灣首次以正式會員國身分參與對中政策跨國議會聯盟（IPAC），副總統蕭美琴行程事先保密到家，當她現身歐洲議會，向全球立法者大會發表演說時引起關注...詳全文
4.史上最高！台積電運動會豪發15億大紅包
董事長魏哲家送大禮，宣布國內外員工「每人可拿到2.5萬元的特別獎金」，全場為驚喜大紅包尖叫，還有員工直呼「雙11直接買爆！」...詳全文
5.黃仁勳旋風訪台 魏哲家：他想要更多晶片
輝達執行長黃仁勳表示，因為生意每個月都在成長、非常強勁，此行目的在給予台積電鼓勵，並感謝他們辛勤工作。至於輝達要求增加多少晶片數量，魏哲家則說是「機密」...詳全文
戴資穎退役「怕情緒失控」低調離營告別
「終於把最難說出口的話說出來」發文宣布正式退役後，羽球天后戴資穎透露，今天心裡輕鬆許多，笑稱未來會看看是否找到羽球以外的興趣。幾天前離開國訓中心時，因為怕忍不住落淚，只跟一些人告別。戴資穎早在兩年前就宣布2024年底要退休，卻因突如其來的膝傷，無法在巴黎奧運華麗落幕，還淚崩賽場...詳全文
油箱「見底才加油」超傷車！加油正確時機報你知
有網友分享，一位龜毛朋友限定車子只能加「中油且直營」的98汽油，常常油燈亮起後，還要繞一段時間才能找到心目中的加油站。中油曾提醒，不要等油箱見底才去加油，應遵守「3不2要」原則，油表刻度剩四分之一時即須加油，且最好在回家前加滿油，也要避免長時間不使用車輛...詳全文
其他人也在看
蕭美琴歐洲議會演說 外媒關注形容「罕見」
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在比利時展開，台灣首次以正式會員國身分參與，副總統蕭美琴更在布魯塞爾歐洲議會上向全球立法者大會發表演說，美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容蕭美琴這次的外交行動。中天新聞網 ・ 1 天前
首次公開！南京檔案館公布吳石等人戶籍卡
描述共諜吳石在台被捕犧牲劇情的電視劇「沉默的榮耀」，在大陸熱播後，江蘇省南京市檔案館首次公開了吳石、陳寶倉、聶曦及家人的...聯合新聞網 ・ 5 小時前
日人難以理解「台灣遊客4大行為」 愛說「蛤」也中獎
台灣人出國旅遊首選國家就是日本，一年四季都有風景可以欣賞、有購物接可以血拚，還有好吃的美食，非常吸引台灣遊客。但是有日本網紅就說，去日本千萬不要做4件事，台灣遊客常常會犯這些毛病，提醒大家要注意，包含提出疑問的時候不要說「蛤？」（ㄏㄚˊ）。鏡報 ・ 3 小時前
不能忍！鄭麗文出席祭奠共諜活動 陸委會痛批：羞辱萬千軍民
即時中心／林耿郁報導國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席統戰活動，追思前叛國共諜，並聲援支持解放軍入侵台灣的極少數陸配個案，陸委會表達嚴正立場：不僅嚴重傷害國家尊嚴，以極少數陸配案例轉移焦點，「極不道德且自失立場」！民視 ・ 6 小時前
學者看法 賣國共諜應避免紀念
面對白色恐怖悼念儀式出現中共烈士吳石之爭議，國內學者普遍認為，以中華民國史觀來說，吳石是賣國的共諜，這次的活動應該避免紀念他，特別是大陸以此宣揚統一思想，我們也應當避免應和；而也有學者認為，今日之善也會變成明日之惡，歷史隨著政治詮釋很難蓋棺定論。當初民進黨將其視為白色恐怖受難者以彰顯國民黨的惡，如今民進黨則因共諜翻臉撻伐紀念儀式，顯示歷史認知大有問題。中時新聞網 ・ 7 小時前
開車、騎車族快看！油箱「見底才加油」超傷車 正確加油時機曝
台灣交通發達，滿街都是汽車、機車，但是對於油車來說，其實油箱見底才加油，對車子而言是很傷的一件事。有網友就說自己的朋友很愛車，但是每次都油箱見底才去加油，而其實中油公司也有提醒過，不要等油箱見底再去加油，這樣對於油箱底部之汽油泵非常不友善，中油也提供了「最佳加油時機」供民眾參考。鏡報 ・ 23 小時前
外交一棒接一棒！蔡英文出發訪歐 讚蕭美琴演說對台灣意義非凡
副總統蕭美琴在台灣時間7日晚間抵達比利時，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目。前總統蔡英文今（11/9）晚也出發前往德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說，她在臉書發文表示，外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作，並稱讚蕭美琴是首位現任副總統登上歐洲議會，對台灣來說意義非凡。太報 ・ 11 小時前
教師高鐵上改作業「紅筆聲被嫌吵」 網秒懂：雞皮疙瘩
高鐵日前推出「寧靜車廂」措施，引發相關討論。一名教師在車廂批改作業，卻被男乘客告知「可以改小聲一點嗎」，讓他十分尷尬，同時引起網友熱議。中天新聞網 ・ 21 小時前
鄭麗文：悼白色恐怖受難者 無關吳石
國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動將紀念共諜吳石，引發爭議，鄭麗文澄清，主辦...聯合新聞網 ・ 6 小時前
BBC節目剪輯誤導川普演說 白宮女戰狼嗆「百分百假新聞」
美國總統川普的新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在1場訪談中，痛批英國廣播公司（BBC）是「百分之百的假新聞」、「1部宣傳機器」，還說收看BBC新聞只會「毀掉她的1天」。李威特的前述嗆辣言論，出現在英國國會議員指出，BBC必須「對美國總統演說的剪輯方式作出說明」之後。此前，有文件顯示自由時報 ・ 5 小時前
鳳凰估「這2天」從中部登陸 恐與東北季風「共伴」炸豪雨
今年第26號颱風「鳳凰」，今（8）天凌晨增強為中度颱風，氣象署預估，下週三（12日）到下週四（13日）很可能直接從中部地區登陸，為各地帶來風雨，再加上東北季風帶來共伴效應，下週一（10日）開始北部、東台視新聞網 ・ 21 小時前
台灣副總統首次！蕭美琴IPAC年度峰會發表演說 外交部致謝
比利時首都布魯塞爾於7日舉辦對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，賴清德總統指派副總統蕭美琴前往，並在歐洲會議殿堂發表演說。今（9）日外交部發文，特別感謝IPAC對台灣的持續關注與堅定支持。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
新聞幕後》超機密！連蕭美琴都最後關頭才知道親赴歐洲議會演說 賴清德下令全曝光
[Newtalk新聞] 副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並在外交部長林佳龍陪同下進入歐洲議會，以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說，也創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破，象徵台歐關係邁入新階段。對此，外交官員今（9）日透露，這項重大外交突破，來自於總統賴清德的全力支持，籌畫過程中更親自主持會議，讓台灣順利藉歐洲議會舞台向世界發聲。據透露，蕭美琴甚至一直以為將透過視訊方式演說，直到最後階段才得知將親赴布魯塞爾會場。此外，先遣團隊還遭遇無人機侵擾，機場一度關閉，所幸最終一切順利。 蕭美琴抵達歐洲，由比利時聯邦眾議院外委會主席范荷芙（Els Van Hoof）機場迎接訪團。 圖：外交部提供 IPAC 是跨國議會組織，並成立於 2020 年，目前共有 43 國國會及歐洲議會、近 300 名跨黨派國會議員參與。IPAC 關注台海和平穩定，並呼籲國際社會反制中國扭曲聯大第 2758 號決議。 IPAC 去年在台北年會通過的決議範本，更已成為多國議會友台提案的基礎，是台灣對抗中國「法律戰」的重要國際夥伴。 涉外官員表示，面對中國在國際間新頭殼 ・ 3 小時前
見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情
副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說。媒體人黃暐瀚發現，蕭美琴一開口提到演說對台灣意義重大時疑似哽咽，他說，我國副總統出現在歐洲議會發表演說是不敢想像的事情。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鄭麗文出席白色恐怖追思會惹議 蔡正元看不下去：國民黨從今改名「投降黨」
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，然而，追思名單中赫見中共安插在國府內部的最高階共諜將官吳石，引發輿論譁然。鄭麗文昨（7）日回應這是希望兩岸和解、和平之舉。對此，前立委蔡正元看不下去直呼，國民黨從此改名為 「中國國民投降黨」，可能更名符其實。 蔡正元今日下午在臉書發文表示，台灣所謂的白色恐怖，其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕時所......風傳媒 ・ 16 小時前
台灣虎航高雄客艙組員初試徵選 網羅在地人才深耕南部市場
【記者 王雯玲／高雄 報導】瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上(10)月底迎來第二十五台灣好報 ・ 23 小時前
臺灣宇田沉香館 開幕
「宇田沉香」將於今（9）日在桃園市蘆竹區舉行開幕儀式，臺灣宇田沉香館生技股份有限公司董事長羅午、執行長李侑霖率團隊正式亮相。作為臺灣首家完整呈現沉香全產業鏈的企業，宇田沉香的開幕標誌著本土沉香產業從育苗種植到終端產品的垂直整合邁入新階段，引發業界關注。全產業鏈佈局：從「一棵苗」到「一件產品」宇田沉香以「全產業鏈整合」為核心競爭力，構建了從育苗種植、結香工程、精油提煉、產品研發到通路拓展的完整體系。據介紹，公司已在臺東都蘭培育沉香樹苗5萬棵，臺南左鎮種植5000棵，並在屏東內埔完成1萬棵沉香樹的結香工程，全臺累計成功案例達2萬棵。位於桃園竹圍的基地則承擔精油提煉與產品研發功能，實現「從田間到貨架」的全程可控。李侑霖表示，傳統沉香產業常面臨種植技術分散、產品標準化不足等問題， ...台灣新生報 ・ 14 小時前
蕭美琴站上歐洲議會講台演說 林佳龍曝祕辛：很多人都哭了
副總統蕭美琴日前應邀赴比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會並發表專題演說，成為首位進入歐洲議會殿堂發言的台灣副總統。外交部長林佳龍表示，「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀」，更透露當蕭站上歐洲議會的講台上，很多人都哭了。中時新聞網 ・ 2 小時前
沈柏洋公司市值蒸發47億？網傳中國制裁不只鎖帳戶 報告盤點沈家名下企業
中國日前以涉犯分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋立案偵查，國台辦更放話，無論沈柏洋「身在何處」，都會採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。而後網路上流傳「重慶公安部對沈伯洋立案通報」的影片及訊息，內容聲稱沈伯洋名下3家公司博洋生技、洋芯電子、博洋海運市值瞬間蒸發47億新台幣，並稱這是支持台獨的報應。對此，台灣事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告。 調查報告......風傳媒 ・ 1 天前
戴資穎確定不辦引退賽 父親戴楠凱曝未來動向
台灣羽球天后戴資穎7日晚間透過社群平台宣布正式退役，引發各界討論，戴資穎父親戴楠凱8日受訪時表示，戴資穎在去年巴黎奧運後就有退役打算，未來無論有什麼生涯規畫都會給予支持，他也透露，戴資穎退役後最想去爬玉山、環島，細細品味台灣各地美景。中時新聞網 ・ 23 小時前