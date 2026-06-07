【本日焦點】黃仁勳「準家人」兒女伴侶罕見現身／「丹水滾」夫妻遭控吸金50億 身家曝光／台指期「一夜屠殺」阮慕驊警告投資人
您今天順利嗎？輝達執行長黃仁勳訪台後，帶全家人前往南韓，兒子黃勝斌與女兒黃敏珊伴侶亮相引起討論。台中知名連鎖火鍋店「丹水滾」傳倒閉，負責人夫妻涉吸金逾50億元，受害者累計近500人，該夫妻背景曝光。美股上周五遭遇血洗，連帶拖累台指期夜盤一度狂瀉逾4000點，財經專家警告恐將上演殘酷「畢業潮」。端午節將至，吃完粽子該如何處理？丟錯恐挨罰。跟我們一起關心本日新聞。
1.黃仁勳「準家人」兒女伴侶罕見現身
黃仁勳兒子黃勝斌女友疑是台灣人，兩人在黃勝斌經營酒吧期間相識，而黃敏珊被拍到與長期交往的男友Nico互動親密，網笑稱「想進老黃家的，我們沒戲了」...詳全文
2.「丹水滾」夫妻遭控吸金50億 身家曝光
傳全家潛逃大陸，黃姓、洪姓夫妻除火鍋店外，還經營旅行社、徵信社等多項產業，地方人脈廣闊，常以熱心公益形象示人，一家合計持有超過20筆不動產...詳全文
3.台指期「一夜屠殺」阮慕驊警告投資人
台指期夜盤一度殺到10%跌停，阮慕驊直言台股市場累積逾一兆元的槓桿資金恐怕「挫著等」，也喊話長線多頭架構依然健全，這次崩跌只是一次性擠破泡沫...詳全文
4.車拋錨卡撒哈拉沙漠 49人受困多日渴死2生還
準備返鄉慶祝開齋節，卡車載滿乘客在沙漠偏離路線後拋錨，51人在極端高溫與缺水環境中受困，雖嘗試修理車輛仍失敗，救援人員抵達時已發現49具遺體...詳全文
5.居民不相信⋯恐成史上最大規模伊波拉疫情
剛果民主共和國伊波拉病例數恐突破2萬例，當地充斥各種假資訊，嚴重阻礙防疫工作，有人謠傳病毒從棺材傳播出來、醫護透過車輛天線散播病毒...詳全文
粽葉是廚餘還垃圾？丟錯最高挨罰6千元
端午節應景吃粽子，剩下的粽葉、粽繩該怎麼處理？環境部長彭啟明曾提醒，粽葉質地堅韌、纖維粗長，在堆肥過程中無法被分解，所以粽葉跟粽繩都屬於一般垃圾，不建議回收，未依規定丟棄，可依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰，至於吃不完的粽子，如果要丟掉則歸類為廚餘，立蛋完的蛋殼和艾草也是廚餘...詳全文
大谷翔平怕「小強」隊友抄球棒火速出手
大聯盟球星大谷翔平也有弱點！道奇對天使的比賽中，休息區出現「不速之客」蟑螂，原本神情輕鬆的大谷立刻露出驚訝表情，身體本能地往旁邊閃避，隊友帕赫斯冷靜地拿起球棒，展開清除任務，讓球隊哈哈大笑。逗趣畫面引起球迷熱議「大谷能面對100英里速球，但輸給一隻蟑螂」、「帕赫斯：我今天的新守備位置是滅蟑隊長」...詳全文
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「丹水滾」火鍋詐50億留落跑！債主夜灑冥紙 房東嚇壞苦嘆：我也受害
台中知名連鎖火鍋品牌「丹水滾鍋物」無預警倒閉、負責人黃姓與洪姓夫妻涉嫌捲款50億元潛逃中國大陸的事件越演越烈！隨著上百名被害人血汗錢、老人家棺材本一夕間化為烏有，地方積怨終於徹底爆發。位於台中大雅的總店日前人去樓空，最近深夜竟驚傳遭到不明人士大肆破壞，店門口更被撒了滿地陰森的冥紙。此舉嚇得無辜的店東（房東）趕緊在門口張貼自清公告，無奈呼籲被害人理性「發生這件事我們也措手不及，但這房子不是那對黑心夫
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