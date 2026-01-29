【本日焦點】黃仁勳抵台 預計參加輝達台灣公司尾牙／台北101改名「台灣101」？賈永婕表態／銀樓金價1錢飆21650元 昔花8萬囤金增值百萬

您今天順利嗎？輝達執行長黃仁勳再度來台，擬參加尾牙、舉辦兆元宴，至於是否出席台北總部簽約儀式，他反問「有嗎」。傳奇攀岩家霍諾德完成徒手攀登台北101的壯舉，也意外衍生政治論戰，董事長賈永婕重申101大樓沒必要改名。銀樓黃金價格再刷新高，有投資者30多年前花8萬元購入5兩金飾，如今市值達108萬元。二月除了開放換新鈔，交通、民生方面也有所變革，本文帶您掌握新制。跟我們一起關心本日新聞。

此行將在台灣待四天，黃仁勳來台首站先拜訪張忠謀、魏哲家，也許還會去逛夜市。談到輝達進駐北士科案，黃透露總部最後設計還未對外展示，但會非常漂亮...詳全文

黃仁勳抵達台灣，此行預計參加輝達台灣尾牙。（中央社）

蕭美琴及卓榮泰祝賀霍諾德的貼文中，以「台灣101」稱呼，遭蔣萬安反諷。賈永婕認為這已是泛政治化的議題，「它就是台北101，是伴隨我們成長的地標名字」...詳全文

金飾一錢突破兩萬元關卡，有民眾透露當年在銀樓金價約一錢1600元時購入，如今換算報酬率高達1253%。黃金穩定幣公司指出投資者對通膨、貨幣貶值及主權風險的擔憂增加...詳全文

梁育誌殺害馬來西亞籍女大生案，一審到更一審均判處死刑，更二審依梁男非預謀殺人、未達「情節最重大之罪」、有教化可能等改判無期徒刑，仍可上訴。死者家屬直呼不能接受這樣的判決...詳全文

勞工保險局一月發放多筆款項，今天勞保年金給付、災保年金給付及國民年金保險生育等五項先入帳，明天還有陪產假薪資補助、國民年金保險喪葬給付等六項津貼...詳全文

農曆春節將至，今年2/9至2/13全台七家公股銀行開放換新鈔，最搶手的百元紅鈔每人限換100張。夜間南北奔波的旅客有福了！高鐵宣布2/2起調整班表、再增開6班次，台北至台南將僅須83分鐘，台北至左營只要95分鐘。此外年滿20歲的旅客，將可以免稅攜帶200支加熱菸入境，只能在台灣本島或離島的免稅店買到...詳全文

二月新制包含高鐵增加夜班車直達台南、高雄。（示意圖／Getty Images）

不僅限於頂尖科學家！科學研究組織「英國南極勘測」為兩處基地徵求工作夥伴，如機械技師、船隻與車輛操作員等技術性職業，負責維持日常運作，申請者年齡限制相對彈性，但得有良好體能，且不得有糖尿病等慢性疾病。由於無法隨時補給物資，站內人員須具備即時應變與解決問題的能力...詳全文

