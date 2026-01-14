【本日焦點】黃國昌：1.25兆國防特別預算高比例非對美軍購／民進黨嘉義縣長初選 蔡易餘勝出／雞排過期8年還在倉庫 業者遭重罰30萬

嗨！你今天好嗎？黃國昌閃電訪美，抵台後立即說明此行收穫，透露1.25兆國防特別預算相當高的占比不是對美軍購。民進黨公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘以壓倒性的差距擊敗縣議員黃榮利。食藥署去年2月起啟動查核專案，在230家輸入業者中，有7家不合格，挨罰名單中，有業者仍將過期近8年的雞排存放在倉庫中。跟我們一起關心本日新聞。

黃國昌表示拜會過程中向美方表達民眾疑慮，訪美回來後，反對國防特別條例的決心更強烈了。而關稅部分，他赴美才知目前條件都已談妥，「我們很驚訝」...詳全文

黃國昌說明率團訪美所得到的資訊跟成果。 （圖／中央社）

蔡易餘以超過26個百分點的差距壓倒性獲勝，他呼籲黃榮利放下成見，不要再「放大陳明文的影響」共組一個團結的嘉義隊。民進黨預計1月21日召開中執會，正式提名...詳全文

食藥署官員指出，衛生局到「東侯實業股份有限公司」調查時，發現現場有雞排106年8月28日就到期，所有過期產品都在倉庫中，未流入市面。7家不合格業者合計開罰54萬元...詳全文

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死5失蹤，檢調發動搜索，偵辦有無行政疏失，光復鄉長林清水等4人被帶回訊問，朝過失致死、偽造文書及廢弛職務等方向偵辦...詳全文

曾任台南柳營區農會總幹事、農業部專委的陳右欣轉任台肥總經理，引發議論。中華民國農會總幹事張永成批評，不該用酬庸拿股民權益開玩笑，陳右欣則回應「內容諸多不實」...詳全文

周杰倫參與澳洲網球公開賽「一分大滿貫」賽事，他身穿黑衣黑褲、戴上墨鏡帥氣登場，獲得全場掌聲加尖叫。他曾放話如果全贏，將會把冠軍獎金100萬美金全數捐出，可惜首輪對決24歲的業餘冠軍彼得約維奇，對手一發球就把周杰倫震懾住，還來不及動作就出局......詳內文

周杰倫出戰澳網，一登場就獲得滿場歡呼。 (Photo by DAVID GRAY / AFP via Getty Images)

火舞表演者謝岳鵬回憶，2024年在臉書看到一則徵求表演者的貼文，準備在泰國進行華麗演出，沒想到迎接他的卻是人生最驚心動魄的20天「玩命之旅」。下機場乘車被丟包河邊，還一路被帶往陌生園區，被7、8個「士兵」拖進5坪大的「小黑屋」毒打一頓，還有一名台灣「前輩」替老闆傳話「這裡的老闆很喜歡台灣人，因為台灣是全世界詐騙鼻祖」...詳全文

謝岳鵬歷經20天人間煉獄，奇蹟式被「贖回」台灣，他曾流著淚許願不希望再有任何人受騙。（示意圖／Getty Images）

