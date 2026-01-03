【本日焦點】 川普下令攻擊 委內瑞拉進緊急狀態／余家昶告別式 女兒祭文惹鼻酸：會一直想你／接任中研院長 陳建仁首發聲

天氣寒冷，你還好嗎？委內瑞拉首都凌晨多處爆炸，伴隨巨大聲響，美媒報導，川普政府已下令該國境內目標發動攻擊。川普並在社媒宣布，已擒獲委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，正將兩人押送離境。余家昶在北市隨機攻擊案英勇抵擋凶嫌，傷重不治，家屬今舉辦告別式，兩位女兒的祭文訴盡思念，令人鼻酸。前副總統陳建仁將接任中研院長，他發聲感謝總統賴清德圈選，強調上任後必定全力以赴。跟我們一起關心本日新聞。

爆炸事件發生之際，川普已在加勒比海部署一支海軍特遣部隊，並揚言不排除對委內瑞拉展開地面攻擊。此前川普多次警告正準備針對該國涉嫌的毒品販運網絡，採取行動...詳全文

委內瑞拉首都卡拉卡斯凌晨發生爆炸，燃起熊熊火焰，濃煙竄天。(Photo by AFP via Getty Images)

余家昶大女兒表示，希望在處理完這一切後，爸爸會跳出來說「嚇到了吧？」，小女兒也哽咽說道「希望你托夢給我，讓我能賺大錢，帶姊姊跟媽媽環遊世界」...詳全文

「一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠」陳建仁強調會讓中研院成為亞太卓越研究機構，將讓台灣的學術研究成果在世界發光發熱...詳全文

電信業者近日公告，SIM卡若遺失，須至派出所報案取得證明才能補卡，引發民怨。NCC強調非所有民眾都須提供報案單，是要求業者應參採用戶申換及使用紀錄，綜合評估風險...詳全文

備戰九合一大選，立委張啓楷獲民眾黨徵召參選嘉義市長，柯文哲宣布將擔任他的競選總幹事。張也表示，柯兩天密集安排了1、20個行程，以後會變成常態...詳全文

以為「關節退化」只會發生在老一輩身上嗎？其實40歲以下就有族群出現早期症狀。除了運動與控制體重外，醫師張耀元強調，飲食選擇也是重要關鍵。例如，重鹹飲食會讓鈣質隨尿液流失，增加骨質疏鬆風險；高糖飲食讓關節細胞提早老化、酒精會導致骨質密度下降，加工食品會使身體維持慢性發炎狀態，加快軟骨磨損...詳全文

若長期營養不均、慢性發炎，加上體重壓力，關節恐會提前磨損。（示意圖／Getty Images）

一名網友因雨傘骨架斷裂，試圖徒手將其扳回原位，結果瞬間感到手部劇痛，就醫才發現手被扎滿了玻璃纖維，還因情況特殊，連被三家診所拒診，急診處理後仍有幾根殘留體內無法取出。有從事玻纖製造業的資深網友表示，若不幸扎到手，可先用手電筒側光照射確認位置，刺入較深可用尖頭鑷子夾出...詳全文

使用玻璃纖維的傘骨一旦斷裂，斷面會產生極細小的玻璃纖維絲，徒手觸摸極易刺入皮膚。（示意圖／Getty Images）

