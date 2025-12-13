【本日焦點】 韓國瑜婉拒賴邀約國政茶敘 王金平提看法／轉彎車打方向燈仍吃罰單 警揭原因／名醫73歲無三高 愛吃2蔬菜顧血管

嗨！你今天好嗎？立法院長韓國瑜婉拒出席院際國政茶敘，前立法院長王金平表態，「茶敘是可以，但不能參與任何決議。」轉彎車打方向燈也會吃罰單，警方提醒關鍵在於「全程使用」，即使停等紅燈時也不可關掉，否則就算違規。73歲台大名醫李龍騰沒有「三高」，親揭保持健康祕訣，傳授飲食撇步。跟我們一起關心本日新聞。

朝野對峙持續，憲政也陷入僵局， 王金平表態「任何決議都要經過立法院正式院會通過才算數」，至於有人建議卓榮泰對財劃法採取不副署，他強調不能說「誰合憲、誰不合憲、誰就說了算」...詳全文

前立法院長王金平 圖：總統府提供

「怕方向燈太吵」，等候長秒數紅燈時先關掉，起步再重開，小心挨罰1200到3600元，日前即有駕駛人因此遭後車檢舉。警方提醒，方向燈應於轉彎前30公尺處開啟並「全程」使用...詳全文

李龍騰自幼即重視「睡眠、跑步、營養」，每晚10點左右就寢、從沒放棄運動習慣，並堅持營養均衡，才造就健康人生。他從不間斷吃富含營養的黑木耳及芹菜...詳全文

填平地下道改為正交路型後，社群平台不時可見網友的不滿意見。北市民調結果則顯示，逾6成市民認同車流方向更清晰、行人通行安全性隨之提升，另有75.3%市民滿意工程進度...詳全文

央行第七波信用管制效應在下半年顯現，網友點名全台「痛苦指數」最高、「落差感」最強烈的三大區域，有工程師感歎，重劃區商業機能匱乏「年薪300萬下班只能吃超商」...詳全文

沒有熟悉的紅底搭配金黃拱門，為了不破壞當地壯麗的紅岩景觀，美國亞利桑那州塞多納的麥當勞門市，將經典M標誌改為綠松石藍，搭配紅土色建築，融入群山景觀的和諧視覺，成為熱門打卡景點，該店限定的藍色冰沙也相當受歡迎。這家麥當勞距離台積電美國廠車程約90分鐘，也受到當地台灣人關注。一位「台積電太太」讚歎當地大自然景觀壯闊美麗...詳全文

旅行社導遊表示，藍色拱門既呼應地景，也向當地文化致意，成為旅客造訪塞多納的特色景點之一。（圖／中央社）

愛妻離世後消聲匿跡的辛龍，近日現身企業尾牙獻唱，重返舞台嗨唱引發關注。辛龍分享這段時間的生活概況，提到很多朋友擔心他「走不出來」，他幽默表示「不知道要走去哪裡」，一直以來都以照顧家庭為重，認為劉真在他生命中漂漂亮亮地出現，也自然地飛到別的世界去了...詳全文

