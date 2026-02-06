【本日焦點】122億！北市與輝達總部完成議價／涉讓廠商代刀 中榮2醫師各100萬交保／替身墜樓重傷 工會強烈譴責電視台

你今天好嗎？輝達進駐北士科已完成議價，金額約為122億元，此金額包含當初和新壽解除地上權契約時，輝達承諾概括承受的12億餘元成本，目標在過年前完成簽約。台中榮總兩名醫師涉讓廠商執行手術，檢方聲押未獲准，兩人各以100萬元交保。受惠於半導體與電子產業相關類股表現穩健，新制勞退去年大賺7469億元，面對績效衝高，勞工是否應該參一腳？勞保達人建議先觀察「兩大核心」。一起關注本日新聞。

輝達進駐北士科剩下最後一哩路，台北市長蔣萬安透露雙方已完成議價，照原規畫於農曆年前簽約。副市長李四川進一步表示，最快11日就能完成...詳全文

北市已與輝達就北投士林科技園區T1718基地完成權利金議價，金額約為新台幣122億元。（圖／中央社資料照）

醫師楊孟寅及鄭文郁各以100萬元交保，陳姓醫材商則以50萬元交保，檢察官得知結果後，當庭提出抗告。中榮決議停止兩名醫師手術業務，向社會致上最深的歉意...詳全文

民視《豆腐媽媽》劇組拍攝時發生重大職災，替身從四節高台高處墜落，導致頭部重摔、腦內出血昏迷，送進加護搶救七天，目前仍在一般病房持續觀察與治療...詳全文

高市早苗見到對方拿出她於2021年出版的著作，當場張大嘴巴露出驚訝神情，成為會談之外的焦點。當年在書中，高市就談及半導體對日本政策的影響...詳全文

去年立院修正《警察人員人事條例》，但行政院尚未依法編列退休俸新制預算。退休警消齊聚台北高等行政法院前，高舉「憑什麼違法賴帳」等標語...詳全文

勞動基金2025年繳出亮眼成績，年度投資收益高達1兆1177億，收益率達16.06%，其中新制勞退基金大賺7469億元，再創歷史新高。目前除了雇主須依法提撥不低於薪資6％之外，勞工也可以在6%範圍內選擇自提，隨著勞動基金大賺，是否代表自提越多越好？專家認為要觀察兩大核心，若安排得當，不僅能增加退休金分紅， 還可節稅...詳全文

勞動基金2025年投資收益數為1兆1,177億元，收益率16.06%。（示意圖／Getty Images）

針對民眾去年在網路對於「周休三日」的提案，勞動部表示，理解我國在超高齡社會與少子女化的趨勢下，勞動力結構改變及家庭照顧需求增加，但此項政策涉及多重層面，應考量勞工收入、產業特性、服務模式、人力調度及整體經濟運作，建議現階段宜先落實周休二日...詳全文

勞動部補充，會將勞雇團體關心的「推動工時彈性，落實工作與生活平衡」列為該部推動的重要政策之一。（示意圖／Getty Images）

