【本日焦點】4天狂飆30% 大廠一小時吸百億資金／觀光直升機墜毀2台人失聯 家屬趕赴熊本／槍殺安倍震驚全球 山上徹也遭判無期徒刑

受惠題材及基本面雙重利多，ABF龍頭大廠欣興股價水漲船高，今日開盤即吸引巨量買盤，觸及326元新天價。日本阿蘇山觀光直升機失事，機上載有兩名台灣人，搜救行動持續，熊本縣知事發聲「深感痛心」。日本前首相安倍晉三遇刺案，法院駁回辯方提出的有期徒刑請求，宣判被告山上徹也無期徒刑。跟我們一起關心本日新聞。

欣興在漲價潮、法人目標價調升等題材激勵，今日股價上漲半根，投顧分析師指出，從近期台股盤面來看，強勢族群常常都是一波到底，建議若有意想介入，可以分批方式買進..詳全文

ABF龍頭大廠欣興近期利多頻傳，近4天累計漲幅超過30%。（示意圖／Getty Images）

火山口周邊發現嚴重損毀的直升機體，機師等三人仍失聯，因天候不佳暫停的搜索行動，在霧氣散去後重啟。日前才訪台的熊本縣知事木村敬錄製影片喊話，竭盡全力提供協助...詳全文

「凶手母親迷信導致家庭破碎」，成為安倍遇刺案最大爭議點，嫌犯辯護律師請求法院判處20年以下有期徒刑，但審判長認為無法因其不幸遭遇，將殺人行為正當化...詳全文

新加坡每年在台灣駐紮約3000名士兵，有新加坡現役軍人在《亞洲時報》發表評論，在台海政策保持中立已不可行，若台灣持續發表台獨立場言論，星國可能以撤軍作為威脅手段...詳全文

伊朗電視台播出美國總統川普昔日險遭槍殺的畫面，暗示「這次子彈不會飛偏」，川普回嗆「只要有任何事發生，伊朗將會從地球上被抹掉」...詳全文

「有些食物只是在騙感覺神經」，胸腔暨重症科醫師黃軒指出，像是奶茶、甜湯等高糖熱飲，會讓血糖快速上升、胰島素大量分泌，導致末梢血管收縮，手腳更冰，還有酒精使表層血管擴張，讓熱量大量散失到皮膚、核心體溫反而下降。高熱量的油炸、高油脂食物會造成消化問題，讓皮膚與四肢血流下降。至於咖啡、濃茶等含咖啡因飲料...詳全文

醫師黃軒點名咖啡因飲料等五種食物，對禦寒幫不上忙。（示意圖／Getty Images）

十年前的你在忙什麼？社群平台近日掀起「2026 is the new 2016」風潮，網友接力點名當年熱門話題，例如《康熙來了》停播、遊戲《Pokémon GO》成為全民運動，學測國文作文《我看歪腰郵筒》更是引發正反兩極討論。有人感慨2016年是「美好的一年之一」、「如果有時光機我想回到過去」...詳全文

