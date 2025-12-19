【本日焦點】5大法官判決《憲訴法》修法違憲／北車、捷運中山站接連攻擊案9傷 嫌犯墜樓／ 在野要彈劾總統 府：合乎憲政體制都尊重
辛苦一周了，周末好好休息吧。憲法法庭停擺一年，五位大法官今判決《憲法訴訟法》修法牴觸憲法，應失去效力，另三位大法官則對此提出異見。周五夜不平靜，北車、捷運中山站驚爆隨機攻擊，本國籍男子行凶，路過民眾4人重傷，全國大眾運輸戒備升級。朝野對立向上延燒，藍白立委宣布啟動彈劾總統，要求賴清德到立法院說明，府方回應「此舉證明沒有行政濫權」。冬令進補當心適得其反，哪些人不適合進補？注意事項報您知。跟我們一起關心本日新聞。
1.5大法官判決《憲訴法》修法違憲
憲法法庭做出今年第一號判決，認定憲訴法修法程序有明顯重大瑕疵，但大法官蔡宗珍等人持不同意見，認為目前在任大法官僅8人，不符現行條文「作成判決須至少10人」...詳全文
2.北車、捷運中山站接連攻擊案9傷 嫌犯墜樓
重大公安事件！87年次男子連續於北車丟擲煙霧彈，再前往誠品南西店行凶，共造成9民眾輕重傷，其中4人命危。捷運警察加強戒備及巡邏，官方呼籲勿轉傳未經查證的訊息...詳全文
3.在野要彈劾總統 府：合乎憲政體制都尊重
政院表態對立院通過法案不副署，在野黨團提「制衡」手段，府發言人回應尊重憲制規定，同時請在野黨注意總預算必須年底前完成審查，才有利於國家正常運作...詳全文
4.涉助鍾文智偽造簽名 3警局副所長遭拔官
因違反證交法，鍾文智判刑合計30年5個月，限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助偽造簽名，李姓副所長依貪污罪遭聲押禁見，信義警分局強調此案為警方主動報請偵辦...詳全文
5.「史上最長寒假」8大學一路休到春節
同學明年見！為了讓外籍生返鄉過聖誕節，台大率先將學期縮短到16周，一直放到明年2月23日，寒假長達65天，台科大、陽明交大等校跟進。韓國大學寒假最長則可達3個月...詳全文
傷心大圓圈⋯數百衝浪客齊聚海面 悼澳洲15死槍擊案
事故現場的邦代海灘，在慶祝猶太「光明節」時遭攻擊，造成嚴重傷亡，最小的死者年僅10歲。凶嫌涉15項恐攻與謀殺罪已遭起訴，上億元善款也由各國湧入，援助受害者。為了悼念罹難者，數百名遊客重返現場，在距離案發地數百公尺處的海域圍成圈圈，交織出動人畫面...詳全文
冬天進補留意「藥性與毒性」補過頭更傷身
大補特補當心適得其反！進補料理通常含有藥材和酒精、油脂、膽固醇、熱量等，普林也不少，中醫師提醒，不適合年長者、孕婦、嬰幼兒、三高及慢性病患者等族群。衛福部建議，進補掌握「健康鐵三角」，包含計算BMI控制熱量、挑選合宜食物材料、補品三餐聰明搭配...詳全文
