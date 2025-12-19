【本日焦點】5大法官判決《憲訴法》修法違憲／北車、捷運中山站隨機攻擊釀死傷 嫌犯墜樓／ 在野要彈劾總統 府：合乎憲政體制都尊重
辛苦一周了，周末好好休息吧。憲法法庭停擺一年，五位大法官今判決《憲法訴訟法》修法牴觸憲法，應失去效力，另三位大法官則對此提出異見。周五夜不平靜，北車、捷運中山站驚爆隨機攻擊，本國籍男子行凶，路過民眾4人重傷，全國大眾運輸戒備升級。朝野對立向上延燒，藍白立委宣布啟動彈劾總統，要求賴清德到立法院說明，府方回應「此舉證明沒有行政濫權」。冬令進補當心適得其反，哪些人不適合進補？注意事項報您知。跟我們一起關心本日新聞。
1.5大法官判決《憲訴法》修法違憲
憲法法庭做出今年第一號判決，認定憲訴法修法程序有明顯重大瑕疵，但大法官蔡宗珍等人持不同意見，認為目前在任大法官僅8人，不符現行條文「作成判決須至少10人」...詳全文
2.北車、捷運中山站隨機攻擊釀死傷 嫌犯墜樓
重大公安事件！87年次持刀男子連續於北車丟擲煙霧彈，再前往誠品南西店行凶，共造成9民眾輕重傷，其中4人命危。捷運警察加強戒備及巡邏，官方呼籲勿轉傳未經查證的訊息...詳全文
3.在野要彈劾總統 府：合乎憲政體制都尊重
政院表態對立院通過法案不副署，在野黨團提「制衡」手段，府發言人回應尊重憲制規定，同時請在野黨注意總預算必須年底前完成審查，才有利於國家正常運作...詳全文
4.涉助鍾文智偽造簽名 3警局副所長遭拔官
因違反證交法，鍾文智判刑合計30年5個月，限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助偽造簽名，李姓副所長依貪污罪遭聲押禁見，信義警分局強調此案為警方主動報請偵辦...詳全文
5.「史上最長寒假」8大學一路休到春節
同學明年見！為了讓外籍生返鄉過聖誕節，台大率先將學期縮短到16周，一直放到明年2月23日，寒假長達65天，台科大、陽明交大等校跟進。韓國大學寒假最長則可達3個月...詳全文
傷心大圓圈⋯數百衝浪客齊聚海面 悼澳洲15死槍擊案
事故現場的邦代海灘，在慶祝猶太「光明節」時遭攻擊，造成嚴重傷亡，最小的死者年僅10歲。凶嫌涉15項恐攻與謀殺罪已遭起訴，上億元善款也由各國湧入，援助受害者。為了悼念罹難者，數百名遊客重返現場，在距離案發地數百公尺處的海域圍成圈圈，交織出動人畫面...詳全文
冬天進補留意「藥性與毒性」補過頭更傷身
大補特補當心適得其反！進補料理通常含有藥材和酒精、油脂、膽固醇、熱量等，普林也不少，中醫師提醒，不適合年長者、孕婦、嬰幼兒、三高及慢性病患者等族群。衛福部建議，進補掌握「健康鐵三角」，包含計算BMI控制熱量、挑選合宜食物材料、補品三餐聰明搭配...詳全文
憲法法庭：《憲訴法》修法規定總統2個月內補提大法官 逾越憲法職權
憲法法庭今天（19日）判決憲訴法修法違憲。憲法法庭認為，憲訴法修法增訂大法官未達15人時總統應於2個月內補足提名，以法律課予總統憲法所未規定的義務，已逾越憲法職權，違反憲法權力分立原則。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 5
憲法法庭判《憲訴法》修法違憲 蔡宗珍等3大法官質疑5人憲判無效
憲法法庭今天（19日）判決憲法訴訟法牴觸憲法，大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美隨即共同提出公開法律意見書，認為憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。3人表示，對於憲法法庭無法正常運作的現實困境，根源在於大法官缺額的事實，根本解決之道在於依憲法程序補足大法官缺額。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 490
3名拒審大法官遭剔除 5人憲法法庭判決憲訴法違憲
[Newtalk新聞] 憲法法庭今(19)日宣判去年底三讀通過的憲訴法違憲。對於目前憲法法庭8名大法官有3名拒絕參與審，憲法法庭將其從總額剔除，並宣布去年三讀通過的憲法訴訟法，因立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。。這也等同只有5名大法官參與這次憲訴法判決。 憲法法庭書記廳廳長長許碧惠說，憲法法庭做成114年憲判字第1號判決。憲法法庭原本有大法官15人，但7名已經卸任，目前還有8人。其中3人認為，審判人數不足額，不應判決。 但許碧惠說，憲法法庭指出出於權力分立、制衡考量，「大法官如何行使職權，是保持沉默態度，沒有規定應該依據法律為之」。假如憲訴法會導致大法官行使職權被封鎖阻礙，就會違背憲法意旨，這樣大法官就不應該受到拘束。 許碧惠也說，目前大法官人數只有8人，按照現有憲訴法規定將造成無法審理本案，妨礙大法官行使憲法職權，所以，當然不能作為大法官審查本案的程序規定。 許碧惠說，在大法官缺額人選產生前，更應透過憲法解釋令大法官職權可以正常運行。憲訴法規定的評議、評決門檻是以當下現任大法官人數固定比例計算。「如果大法新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 5
憲法法庭爆內戰！《憲訴法》修正案被判決違憲 3名大法官拒評議：5人判決無效
憲法法庭今天認定，藍白立委合力通過的《憲法訴訟法》修正案的立法程序有重大瑕疵，且違反《憲法》分立原則，判決違憲，讓僅存8名大法官的憲法法庭復活。不過，大法官內戰卻浮上檯面，原本持反對立場的3名大法官拒絕參與評議，導致僅有5名大法官署名，3名大法官旋即共同提出不同意該判決的公開法律意見書，直指憲法法庭未經合法組成，嚴正質疑判決合法性。太報 ・ 4 小時前 ・ 225
5位大法官復活憲法法庭！徐巧芯酸「萊爾數學」：舊版憲訴法也要6人才能決議
去（2024）年由國民黨、民眾黨聯手修正的《憲法訴訟法（憲訴法）》規定，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人，不過憲法法庭今（19）日卻作出判決，宣告《憲訴法》修正案違憲，並自公告日起失其效力。國民黨立委徐巧芯揶揄，別說是新版憲訴法要9人才能決議，即便是舊版的憲訴法也要6個人，賴政府卻在3位大法官不同意的情況下，由5個人做出「114年憲判字第1號判決」。徐巧......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
彈劾總統案藍白立委啟動 府發言人郭雅慧：合乎憲政體制都尊重
行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的財政收支劃分法，國民黨與民眾黨立委今天啟動彈劾賴清德總統案，要求賴清德到立法院說明。總統府發言人郭雅慧針對彈劾總統案表示，在野黨動作證明立法院仍有手段制衡，並無行政濫權，只要合乎憲政體制，都會予以尊重。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前 ・ 313
8人不能做判決！憲法法庭仍宣告憲訴法違憲 藍白委、律師驚呆了
「憲訴法」修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決，但憲法法庭今天（19日）依然做出判決違憲中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
憲訴法遭判違憲 吳思瑤：大法官終於做出明確的決定
[Newtalk新聞] 憲法法庭今（19）日下午3時宣判，藍白立委去年聯手修正的《憲法訴訟法》（憲訴法）違憲，自公告日起失其效力。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤表示尊重憲法法庭判決，並肯定大法官終於做出明確的決定。 「正義會遲到，但一定會到！」吳思瑤指出，藍白惡修《憲法訴訟法》遭判違憲！歷經整年被癱瘓停擺，憲法法庭正式做出決議：「有關憲法訴訟法，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。」 針對憲法法庭判決，吳思瑤也白話文翻譯，立院審查《憲法訴訟法》，從立法程序到實質內容，全都違憲！並肯定大法官在「違憲」與「維憲」之間，大法官終於做出明確的決定。 吳思瑤表示，民進黨尊重憲法法庭判決，更肯定大法官們在艱難險惡中堅定捍衛憲法秩序，守護民主原則。憲政回歸常軌，法治獲得伸張，終於迎來一線生機。院際之間，平等相維。沒有誰比誰大，惟有恪遵憲法。查看原文更多Newtalk新聞報導憲法法庭「復活」！立法程序有重大瑕疵並違反權力分立原則 判決摘要全文曝光憲訴法違憲失效！ 張景森：恢復憲法法庭是解決爭議的唯一正途新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 63
辦全台公聽會！藍白控賴清德架空國會 批「袁世凱再現」提彈劾「怪獸總統」、要求赴院說明
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導國民黨、民眾黨全體立法委員今（19）日在立法院議場前召開記者會，宣布正式提案彈劾總統賴清德，並將依《立法院職權行使法...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
麻油雞、薑母鴨高油高鹽！國健署：進補恐越補越傷身
12月21日冬至不少民眾習慣以麻油雞、薑母鴨等傳統料理進補暖身，然而這些美食往往隱藏高油、高鹽、高熱量的健康風險。國健署提醒，進補應掌握「原型食材、適量油鹽、均衡飲食」原則。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
廈門男到金門聚餐喝酒突倒下「送醫不治」 縣府證實曝情況
一名來中國廈門的50多歲林姓男子，昨（18日）晚間到金門縣烈嶼鄉和朋友聚餐飲酒，未料林男突身體不適、昏迷倒下，緊急被送往金門醫院急救，雖一度恢復生命跡象，最終仍宣告不治。金門縣政府證實此事，並表示林男遺體暫置金門醫院太平間，將釐清確切死因，並與海基會合作協助家屬到金門處理後事。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話
3名大法官轟判決無效！鍾佳濱提第12條稱「合憲」 盼憲法法庭成爭議核心手段
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導藍白去年通過「憲法訴訟法」修正案，癱瘓憲法法庭一年，民進黨立院黨團為此提出釋憲，5名大法官今（19）日宣判違憲、即日起...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 55
全台最粗金項鍊「價值1千300萬」 買家把房掛身上坦言：戴到想吐
【緯來新聞網】高雄一間銀樓打造出一條號稱全台最粗的黃金項鍊，重達80兩，約合3公斤，市值突破1300緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
立法有瑕疵！憲法法庭判憲訴法修正案違憲 判決理由曝光
憲法法庭繼任7位大法官人事案，兩度遭藍白立委杯葛，目前僅有8位大法官，因憲法訴訟法新制去年底三讀，規定參與評議、判決不得低於10人，至今憲法法庭逾1年未做出判決；憲法法庭今宣布，立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 1
憲法法庭宣告「憲訴法」修正案違憲 翁曉玲：中華民國憲政史上最黑暗一天
憲法法庭判決「憲法訴訟法」修正案違憲，立法院國民黨團召開「可恥! 大法官淪賴清德司法戒嚴打手! 」記者會，當初提案修法的國民黨立委翁曉玲表示，「這是中華民國憲政史上最黑暗的一天」，憲法規定的大法官人數有15位，但這次判決僅5位大法官就做成憲法解釋，這是個無效、違憲違法的判決，國人不需要去遵守這樣的憲自由時報 ・ 4 小時前 ・ 4
史上最長寒假！ 台大等8校放65天 從耶誕休到春節
不少大專校院改為學期16週制，因此寒暑假更長，包括台大、台科大、陽明交大等八所大學，將擁有長達65天的史上最長寒假。以9月1日開學的台大為例，12月22日就開始放寒假，一路放到明年2月23日才開始上課...華視 ・ 6 小時前 ・ 1
《憲訴法》被判違憲 黃國昌轟5大法官「司法太上皇」：助賴清德邁向專制獨裁
國民黨、民眾黨去年聯手修正《憲法訴訟法》，規定憲法判決應經大法官現有總額3分之2以上參與評議，大法官現有總額過半數同意，並且作成違憲宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人。憲法法庭今（19）日宣判，該修法立法程序有明顯重大瑕疵，應自本判決公告之日起失其效力。對此，民眾黨主席黃國昌直言，僅由5位大法官作成判決，屬於「未合法組成的憲法法庭」，不具審判權，相......風傳媒 ・ 31 分鐘前 ・ 發起對話
孫儷「一件羽絨衣穿15年」 從《甄嬛》穿到現在！節儉生活態度掀熱議
中國實力派女星孫儷近日投入新劇《執迷》拍攝，卻意外因一件「舊羽絨外套」成為話題焦點。眼尖網友發現，孫儷在拍戲現場所穿的羽絨外套，竟是15年前購入的同一件。女明星一件羽絨外套穿了15年，瞬間在微博上引發網友熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 2
史上最長寒假來了 12所大學採「16週上課制」學生爽放65天
【緯來新聞網】隨著2025年即將結束，許多大專校院陸續進入寒假，不少學生迎來史上最長假期。由於採行「緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
涉協助富商鍾文智偽造簽名潛逃 北市警調3副所長非主管職務
富商鍾文智違反證交法，獲利新台幣4億餘元，判刑合計30年5月定讞後潛逃。北檢查出鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名。警方今天表示，遭檢方聲押禁見李姓副所長調離非主管職務，若聲押獲准將停職，其餘2名副所長也調職。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前 ・ 5