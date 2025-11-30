【本日焦點】CNN：台灣經濟亮眼 民眾薪資無感／比限韓令還嚴 日藝人在中國演出接連喊卡／李有宜宣布退黨、辭發言人 民眾黨：尊重

你今天好嗎？台灣科技業受惠AI風潮，近兩季GDP成長率約在8%，是罕見的亮眼表現，但多數民眾並沒有共享成果，薪資停滯不前，所得差距持續擴大。高市早苗涉台言論持續發酵，中國大陸取消多場日本藝人的活動，大槻真希演出途中被強行帶下台，更是掀起網路熱議。香港宏福苑倖存者受訪還原求生過程，起火不久走廊就已布滿濃煙，回憶起避難期間的忐忑，仍然心有餘悸。一起關注本日新聞。

今年人均GDP可望突破3.8萬美元，超越日韓，但根據計算，全國平均薪資卻落後日韓至少三成，顯示多數人未能共享高科技產業帶來的成果...詳全文

台灣外銷高度集中在高科技產業，但金屬、工具機、塑膠等傳統產業則成長停滯，甚至萎縮。（示意圖／Getty Images）

濱崎步在上海的萬人演唱會被取消，大槻真希在演出途中被強行切斷音樂與燈光，難堪下台。甚至連麵包超人、美少女戰士的活動也都告吹...詳全文

2024年曾代表民眾黨參選過立委，近期仍在臉書分享於三蘆地區跑行程的照片，卻突然無預警宣布退出，表示將全力專注博士班學業...詳全文

為了達成2050年淨零排放目標，中油規畫在鐵砧山天然氣專區的地下天然氣儲氣窖上方，設置碳封存場址，但目前尚無專法管理，後續仍有變數...詳全文

因強吻鍾沛君遭判刑11月，今年1月24日主動提前報到入獄，在台北監獄服刑期間表現良好，預計12月1日就能出獄...詳全文

火災發生約十分鐘後，李先生接到太太的電話通知逃生，當時他正在家裡休息。起初他不以為意，還以為只是鄰居下廚時燒焦了，慢慢更衣收拾完後，打開家門卻驚覺濃煙已經直撲而來，當下眼前只剩一片漆黑。他聽到走廊上的呼救聲，摸黑拉了一對年過50歲的夫婦進屋避難，大約過了一小時後，消防員在窗外出現，卻要他們繼續留在原地等待救援...詳全文

李先生還原避難過程，透露當時整棟大樓停電，隨著濃煙增加，呼吸也變得越來越困難。（示意圖／Getty Images）

中醫師徐瑋憶表示，「梅核氣」指的是氣機不暢的卡痰感，患者會想用力咳嗽，導致聲音沙啞，常發生在需要經常說話的族群，如老師、配音員，甚至個性較緊繃、有時間壓力的人也容易遇到。醫師指出，若有慢性咽喉炎、鼻過敏以及胃酸逆流等，都是常見梅核氣發作的原因...詳全文

喉嚨常有異物感，想咳卻咳不出來，想吞也吞不下去，但喉嚨不紅不腫痛，吃飯喝水都正常，這是中醫所稱的「梅核氣」（示意圖／Getty Images）

