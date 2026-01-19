【本日焦點】IMF點名台灣「失衡到離譜」美元曝險居首／今晚變天「雨勢越晚越大」周三起探10℃／台灣獲美232條款關稅豁免⋯南韓要比照

天氣將再變冷，別忘了好好保暖！國際貨幣基金發布最新報告，點名台灣持有的美元計價資產匯率曝險程度高居全球之冠「失衡到離譜」。今晚變天！強烈冷氣團南下，全台氣溫將一路下降，周三至周五部分地區低溫恐下探10℃。台美達關稅協議，南韓政府急忙安撫國內晶片製造商，擬動用先前談判的「不劣於」其他國家待遇條款。跟我們一起關心本日新聞。

IMF報告示警，台灣「匯率曝險美元資產」與「市場交易量」的比率飆升至45倍，同樣被點名風險偏高的南韓則約為25倍。IMF直言，過於龐大的曝險，已構成極高的結構性風險...詳全文

IMF提醒，投資人務必高度關注後續的匯率劇烈波動風險。（示意圖／Getty Images）

氣象署提醒，入夜後雨勢將擴大，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區，將出現廣泛且持續的降雨，明起強烈冷氣團南下，越晚越冷，周三至周五影響最劇烈，高山有望降雪...詳全文

南韓青瓦台發布聲明表示，將引用晶片國安關稅待遇不劣於他國的條款，以減輕對韓企的衝擊「韓方計畫徹底分析近來的美台協議，與產業人士密切溝通，且和美國政府磋商」...詳全文

新北蘆洲發生雙屍命案，一對老夫婦身中多刀，倒臥住家客廳明顯死亡。警方調閱監視器發現，死者36歲的兒子在17日晚間從案發地點騎車離去，因無法取得聯繫，涉有重嫌...詳全文

友邦瓜地馬拉三座男子監獄日前發生協同暴動，囚犯挾持獄警作為人質，雖國家安全部隊成功解救，但隨後爆發的幫派報復攻擊造成多名警察死傷，進入為期30天的緊急狀態...詳全文

曾身處企業高層的人士，如今為了生計投入外送與零工經濟。外媒報導，48歲的曼德爾曾任職萬事達卡與IBM，離開大企業後轉任行銷顧問及大學講師，但仍須靠接外送單維持開銷，並籌資創業。曼德爾感歎，一邊為生計奔波、一邊仍試圖維持職涯理想的人，究竟有多少，外界很難得知...詳全文

曼德爾與朋友交流時，發現許多人也面臨相似困境，他認為是當代職場結構變化下的縮影。（示意圖／Getty Images）

美國紐約曼哈頓一間寶可夢卡牌店14日遭歹徒洗劫，案發當時約有40名顧客在店內，3名身穿黑衣的男子闖入店內，其中一人當場亮槍指向人群。歹徒隨後持鐵鎚砸毀展示櫃玻璃，將卡牌、卡包等商品塞入背包中，其中部分卡牌單張價值高達約47萬元。遭搶店家事後發文，雖熱愛寶可夢文化，但「沒有任何一張卡牌值得付出生命」...詳全文

