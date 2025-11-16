【東京人氣伴手禮】noix de beurre神級費南雪，排隊30分鐘才買得到的人生美味！奶油香氣濃郁濕潤
noix de beurre費南雪新宿伊勢丹可以說是目前我吃過最好吃人生費南雪，更是東京伴手禮代購的熱門名單之一，想買到noix de beurre費南雪沒排隊個半小時以上是癡心妄想，只是還沒來買之前我其實也沒抱太高期望，畢竟在東京想吃費南雪很難買不到，多數也都在水準之上，這麼多人追捧的noix de beurre費南雪新宿伊勢丹是能好吃到多頂？於是就抱著半信半疑的想法跑來新宿伊勢丹noix de beurre看看，想不到一吃直接成為粉絲，2025年來東京必買的伴手禮真的大推東京車站Pista&Tokyo開心果跟新宿伊勢丹noix de beurre費南雪。
【noix de beurre費南雪新宿│店面位置】
noix de beurre費南雪新宿伊勢丹就開在東京新宿伊勢丹本館B1的甜點伴手禮區，目前在東京有新宿伊勢丹店/三越日本橋店/銀座三越店三家，據說是新宿伊勢丹店人潮最多，GOOGLE評價有4.2分，食べログ更是有3.80的高分推薦。搭乘地鐵丸之內線/副都心線到「新宿三丁目」站B3出口能直接到新宿伊勢丹百貨，走到B1甜點伴手禮區整個就是人山人海，我們來的時候還是平日下午⋯⋯
整個B1幾乎各家伴手禮滿滿都不少人好像每家都很好吃，但在這人山人海中要找到noix de beurre費南雪卻一點也不難！找排隊人潮最多的那家就是了，整個完全把noix de beurre專櫃包圍，隊伍裡面除了像我這種觀光客以外日本人也不少呢。
走近noix de beurre費南雪新宿伊勢丹第一眼就被透明櫥櫃裡的費南雪金字塔給吸引了，還真的是第一次看到人家這樣擺飾的。
noix de beurre費南雪新宿伊勢丹店員完全忙碌不停，但介紹應對還是超級親切笑容滿面，就算是面對我這種有選擇障礙的客人。然後甜點也都是在櫃位裡面烘焙製作，有個小小廚房就在專櫃裡面，真的是把空間利用到極致。
然後雖然應該多數人來這邊都是為了買費南雪，但其實noix de beurre櫃位上賣的品項超多，有甜點蛋糕、烘焙點心、手工餅乾甚至還有麵包，看得我實在是琳瑯滿目眼花撩亂，一個不小心就會被誘惑買了預期之外的東西！
比較特別的一點是，在新宿伊勢丹這noix de beurre有兩個櫃位相鄰，最多人排隊的是供應現做烘焙點心，而旁邊比較小櫃位賣的是差不多的品項，櫃位設計得超像賣鑽石珠寶飾品的，靠近看才知道也是noix de beurre，但這邊賣的是禮盒式的包裝。
而且是有事先密封包裝「送禮用」的禮盒款式，現做的賞味期限只有三天。旁邊密封包裝的則是可以放到2星期，兩種美味度不會差距太大，雖然現做的當然略勝一籌，不過要買回台灣當伴手禮還是建議買禮盒款的比較適合，排隊的人也比現烤烘焙那邊的少很多。
【noix de beurre費南雪新宿│菜單價格】
因為noix de beurre費南雪新宿伊勢丹 品項過多的緣故，所以沿著排隊動線店家就有貼上完整菜單可以讓顧客先參考想買的品項，招牌費南雪就有兩種口味，一個原味249円(焼きたてフィナンシェ)另一個是榛果焦糖口味440円(ヘーゼルナッツキャラメル)。可以單買也可以買盒裝，櫃位賣的都是當天現烤現做的點心，購買後也沒有密封包裝，所以保存期限極短只有三天。另外也有賣可麗露、奶油小圓餅跟瑪德蓮。可以單買也可買5入/10入都會有禮盒包裝。另一張則是有像紅酒漬水果蛋糕、橙香蛋糕等等的甜點蛋糕介紹。
購買商品也會附上小卡有商品的簡單介紹。另外noix de beurre包裝我也很喜歡，每種包裝都有不同方式與特色，但都走簡約風格，但那條綁盒子的紅繩你要多要長一點也不行，想多付費買一條也不行。
【noix de beurre費南雪新宿│單顆249円】
因為有選擇障礙，最後決定原味跟榛果焦糖各買五個包裝成一個禮物盒。5個是橢圓盒裝/10顆是禮物盒裝，但是…外面禮物盒看起來很可愛，實際上打開後原來只是把10顆費南雪一次塞進盒裡，當然還有加一層烘焙紙，只是對比外盒的精緻，內容物沒有做分層設計感覺有點掉漆，
原味249円(焼きたてフィナンシェ)→費南雪尺寸明顯比一般大顆很多，油亮亮的整個奶油香氣超濃郁，咬下去好細緻的口感，夠味又不過膩的甜度，濕潤度十足口感加上飽滿奶油香氣，真的差點整個人原地融化！比起之前跟風去買ECHIRE奶油做的費南雪好吃度根本不同檔次。
榛果焦糖口味440円(ヘーゼルナッツキャラメル)→不確定是不是聖誕節限定口味，如果是就真的太可惜！視覺可見的上面鋪了好滿的榛果碎粒，而且把它們事先烤得好香好香，才剛湊近就聞到香氣了。
入口榛果焦糖香氣除了脆脆口感隨著咀嚼越發濃厚，幾乎整個口中滿滿都是，好吃度更勝原味，但也貴上不少，但真的很值得！結論真的是很值得來吃看看會讓你對費南雪美味度有更高一層的認識！不過建議現烤的買兩三個吃就好，剩下的買旁邊外帶禮盒的包裝更精緻許多，好吃度不會差上太多。
【noix de beurre費南雪│レモンのケーキ357円】
「レモンのケーキ」純粹是因為自己很喜歡台中一福堂檸檬蛋糕，看到這個造型相似就順手買了，打開後整個黃澄澄檸檬香飄出來，跟我們在台灣常吃的檸檬蛋糕不太一樣，外面那層不是白巧克力，而是有點像是檸檬果泥狀的糖衣，有點清新的酸爽滋味，
蛋糕體相當濕潤細緻，吃了真的也會愛上，跟費南雪是不同風味的好吃，甜度也夠，但沒到日本甜這麼容易覺得膩。
【noix de beurre費南雪新宿│其他商品】
這個應該也是聖誕節限定的餅乾，記得表層白色是檸檬蛋白霜，餅乾本身還不錯，也算不錯吃但甜度有點太過，造型蠻可愛的就是了。
如同對Pista&Tokyo開心果甜點的喜愛，這家noix de beurre費南雪新宿伊勢丹也是吃了一次就愛上，雖然這篇是2024年聖誕節拍的，但蠻意外到2025年的現在看到不少人去買依舊要排隊，可見是真的相當受歡迎，我除了自己很愛吃以外，也買了包裝禮盒回來送給朋友也都是好評感謝，比起差不多同時期在東京爆紅搶到一盒難求的NewYork Perfect Cheese起司奶油脆餅現在已經乏人問津，noix de beurre費南雪才是真本事的好評，如果有到東京，真的是非常推薦可以來新宿買回家自己吃送人都不會失望！
noix de beurre費南雪 新宿伊勢丹│新宿
◎電話：+813-3352-1111
◎營業時間：10:00Am-08:00Pm
◎位置提醒：採現場排隊/新宿三丁目站B3出口1分鐘
文章來源：橘子狗愛吃糖
