【松露演員】在家排行老二⋯覺得老大很傻 金士傑：我小時候志願是當傭人

記者裴璐／專訪

「我從小到大，就喜歡爭取綠葉，可能我在家排行老二，我一直都覺得當老二比做老大好。」

很多作品都可以看到金士傑的身影，不論是正反派他都可以恰如其分地掌握，有著深厚功底的他透露，因為在家習慣當老二，相較於紅花，他更鍾情於綠葉，「老大很傻，風來了他擋，第一棒打的就是他，他被打的時候，我可以在旁邊觀察，就算要被打，也有了心理準備。」

金士傑專訪。（圖／非凡娛樂）

金士傑從小就有一套「傭人哲學」，他提到小時候作文題目寫到未來志向時，他的志願不是當總統、太空人、醫生，「我是當傭人，因為我會是這世界上最好的傭人，可以讓我的主人完全離不開我，換句話說，他沒有我他完了。」

金士傑喜歡也習慣觀察，比起其他小孩更能察覺大人需要的是什麼，也更能引導大人說一些他想聽的故事。演戲後他發現最重要的就是聆聽，「對手演員說話要聽、導演說話要聽，我沒在演戲，在現場看螢幕時也要聽要看」，這些都跟他的傭人哲學相通，必須觀察現場所有人，仔細聽每個人說的話，「表演的最基本課程，就是要知道別人要幹嘛。」

至於用「傭人哲學」來解釋演員，金士傑笑說，「我沒有要詆毀演員的工作，我用意不是這樣的，我是用一個美好的形容詞賦予演員，我的傭人哲學或是說美學。」

金士傑擁有一套「傭人哲學」。（圖／非凡娛樂）

金士傑出道至今，也曾被定型為「正派的好人」，直到有一次反派請假沒來，他毛遂自薦演了該角色，「結束後身心愉快！」當時讓許多人跌破眼鏡，原來他可以演反派，「他們沒有到我有這一面，原來一直給人好形象的這張臉，壞起來可以這麼壞！」

對於遇到相同的角色，金士傑表示，「那些角色都不是外星人」，要讓人有感受力，就是得從生活經驗中取樣，即時沒有過一模一樣的經歷，每一句台詞，也可以分開來從類似的經驗中尋找，他舉例，「我沒有嫁過女兒，但是我可以回想妹妹出嫁時的感受。」從生活中去尋找共鳴，才得以讓觀眾被情緒渲染。

已經70歲的金士傑，擁有豐富演戲經歷，甚至是許多演員的老師，在戲劇圈可說是大腕等級。對現在的他而言，演員這條路最重要的是「不停止的學習」，他期許自己無論是在生活、不同的作品中都可以看得見火花，「永遠可以看到後面還有路可以走。」