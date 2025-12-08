【泰國旅遊新手懶人包】雙12泰國飯店限時1.9折起！曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低3千出頭 餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...2026跨年就去這

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

年末出遊熱潮來襲，不妨超前部署把跨年、寒假的旅遊規劃都安排起來。想在寒冷冬季被陽光重新擁抱？泰國正值一年中最舒適的涼季，絕對是你的最佳選擇！無論是曼谷的璀璨夜景、清邁的山城慢遊，還是普吉島的藍天白沙，現在從台灣出發，萬元以內就能買到來回泰國機票，加上Klook雙12推出「泰國飯店最低1.9折起」限時優惠，一次搞定機票加住宿。別再猶豫了，泰國的藍天、美食、按摩與陽光都在等你！

🏨Klook雙12限時優惠，即日起至12/15，泰國飯店最低1.9折起👉點我去訂房

泰國旅遊#1 曼谷（Bangkok）：跨年、避冬一次滿足的首選城市

作為泰國的首都，曼谷集結歷史與現代，從金碧輝煌的大皇宮、靜謐莊嚴的臥佛寺（Wat Pho），到繁華熱鬧的購物商圈，一次滿足各種旅遊願望。喜歡文創與手作設計的旅人，擁有1萬5千個攤位的洽圖洽市集，是全球最大的周末市集；親子同遊則推薦曼谷野生動物園，體驗親手餵食獅子、老虎、長頸鹿，刺激又有趣。想揪好友閨蜜同行？不如選在跨年時造訪，登上摩天樓頂酒吧，在星光與煙火相伴下倒數迎新，絕對是此生難忘的浪漫體驗。

🦁曼谷野生動物園Safari World門票｜NT$785起、領券最高折700👉點我去買票

🛍️曼谷包車一日遊：AK丹能莎朵水上市場、洽圖洽週末市集，兩人成團👉點我去買票

🚘曼谷自駕輕鬆遊！機場租車每日NT$828起👉點我挑車款

曼谷不僅旅遊型態豐富，從台灣出發的航班選擇也超多元。隨著各家航空競爭激烈，來回票價常見萬元有找，甚至偶爾能搶到5,000元內的限時好價！想聰明出發，可先上Skyscanner搜尋比價。

✈️Skyscanner直飛曼谷✈️12月票價單程最低NT$3,025起👉點我搜便宜機票

🏨曼谷設計感住宿｜精選最低價每晚NT$1,328起👉點我選飯店

泰國旅遊#2 清邁（Chiang Mai）：泰北古城朝聖一年一度天燈節

如果你想暫時遠離都市節奏，位於泰國北部的清邁，少了車水馬龍的喧囂，更多的是古城區特有的悠閒氛圍，是近年來人氣快速爆紅的城市。從潔白夢幻的白廟、神祕深邃的黑廟，到山間雲霧繚繞的茵他儂國家公園，處處都像一幅會呼吸的風景畫。近年興起的大象保育體驗，此處有不少選擇，可與象群在山林間共度半日，體會「不騎乘、不表演」的溫柔旅遊風潮。

🐘清邁克喬大象生態公園一日遊｜4萬人參加好評、NT$1,128起👉點我去預約

🚘清邁自駕輕鬆遊！機場租車每日最低免千元👉點我挑車款

台灣直飛清邁來回票價約在萬元上下，想撿便宜甚至能找到單程3千出頭；提早比價、避開尖峰時段，輕鬆壓低預算。

✈️Skyscanner直飛清邁✈️12月票價單程最低NT$3,389起👉點我搜便宜機票

🏨清邁住宿精選｜一鍵按下立刻搜出最低價👉點我選飯店

泰國旅遊#3 普吉島（Phuket）：海島曬日光浴、與魚悠游藍海

想轉換為海島度假模式？位於安達曼海的普吉島，擁有白沙灘、棕櫚樹、碧海藍天，是冬季避寒最有儀式感的的夢幻海島之一。在這裡，你可以待在高級渡假村內放空一整天，享受日光浴的溫暖擁抱；也能前往最熱鬧的芭東海灘逛夜市、品嚐道地美食；或搭上快艇出海浮潛，與熱帶魚來場共游；或直奔老城區，探索葡式老街與繽紛建築，體驗當地特有文化。

🏝普吉島跳島一日遊｜皮皮島、瑪雅灣、麥通島、竹島、蛋島｜下殺49折起👉點我去預約

🐘普吉島幸運海灘大象游泳｜限時領券75折NT$925👉點我去預約

🚘普吉島自駕輕鬆遊！機場租車每日NT$900起、指定款再-8%👉點我挑車款

從台灣出發，除了可選擇直飛普吉島外，也能經曼谷轉機，一次暢玩兩地。現在萬元以內就能成行，讓你在浪濤聲中醒來，迎接被陽光喚醒的海島日常，感受南國最慵懶的生活節奏。

✈️Skyscanner飛普吉島（部分航班需轉機）✈️單程最低NT$3,608起👉點我搜便宜機票

🏨普吉島住宿超過5,000多間選擇｜限時折扣最高-58%👉點我選飯店

泰國旅遊Q&A：出發前一定要知道的5件事

Q1：泰國簽證要辦嗎？

目前台灣旅客赴泰國，屬於短期觀光者，可享免簽入境，最長停留60天。若需延長，可在當地辦理一次性延簽。建議出發前先確認最新資訊，以免遇上政策調整。

Q2：泰國時間比台灣快還是慢？

泰國採用「GMT+7」，比台灣慢一小時。舉例來說，當台灣中午12點，泰國是上午11點；出遊時記得調整行程提醒與鬧鐘，避免錯過航班或活動。

Q3：泰國天氣怎麼樣？

泰國全年屬熱帶氣候，分為涼季（11月–2月）、熱季（3月–5月）與雨季（6月–10月）。目前正值泰國最舒適的涼季，白天約25～30°C，是「避冬出遊」的最佳時段。

Q4：泰國貨幣是什麼？和新台幣的匯率怎麼算？

泰國使用泰銖（THB），目前匯率約為1泰銖≈0.9新台幣（依每日匯率浮動）。建議可先在台灣銀行或機場換取少量現金，再於當地的合法兌幣所換取多數旅費，匯率通常更好。

Q5：泰國有哪些旅遊禁忌？

切勿觸摸泰國人頭部，此舉在當地被視為不敬。 進入寺廟請脫鞋，並穿著得體，避免露肩或短褲。 在泰國的佛教文化裡，女性不可直接觸碰僧侶，及其衣物、隨身物品。 泰國對皇室極為尊崇，勿在公共場所隨意議論、貶低皇室。 泰國正值皇太后國喪期間，建議著裝低調，避免在公共場所大聲喧嘩、嬉鬧，以表尊重。

