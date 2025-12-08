【泰國旅遊新手懶人包】雙12泰國飯店限時1.9折起！曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低3千出頭 餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...2026跨年就去這
泰國簽證需要辦嗎？泰國天氣如何？泰國旅遊禁忌有哪些？5大QA報你知
年末出遊熱潮來襲，不妨超前部署把跨年、寒假的旅遊規劃都安排起來。想在寒冷冬季被陽光重新擁抱？泰國正值一年中最舒適的涼季，絕對是你的最佳選擇！無論是曼谷的璀璨夜景、清邁的山城慢遊，還是普吉島的藍天白沙，現在從台灣出發，萬元以內就能買到來回泰國機票，加上Klook雙12推出「泰國飯店最低1.9折起」限時優惠，一次搞定機票加住宿。別再猶豫了，泰國的藍天、美食、按摩與陽光都在等你！
🏨Klook雙12限時優惠，即日起至12/15，泰國飯店最低1.9折起👉點我去訂房
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
泰國旅遊#1 曼谷（Bangkok）：跨年、避冬一次滿足的首選城市
作為泰國的首都，曼谷集結歷史與現代，從金碧輝煌的大皇宮、靜謐莊嚴的臥佛寺（Wat Pho），到繁華熱鬧的購物商圈，一次滿足各種旅遊願望。喜歡文創與手作設計的旅人，擁有1萬5千個攤位的洽圖洽市集，是全球最大的周末市集；親子同遊則推薦曼谷野生動物園，體驗親手餵食獅子、老虎、長頸鹿，刺激又有趣。想揪好友閨蜜同行？不如選在跨年時造訪，登上摩天樓頂酒吧，在星光與煙火相伴下倒數迎新，絕對是此生難忘的浪漫體驗。
🦁曼谷野生動物園Safari World門票｜NT$785起、領券最高折700👉點我去買票
🛍️曼谷包車一日遊：AK丹能莎朵水上市場、洽圖洽週末市集，兩人成團👉點我去買票
🚘曼谷自駕輕鬆遊！機場租車每日NT$828起👉點我挑車款
曼谷不僅旅遊型態豐富，從台灣出發的航班選擇也超多元。隨著各家航空競爭激烈，來回票價常見萬元有找，甚至偶爾能搶到5,000元內的限時好價！想聰明出發，可先上Skyscanner搜尋比價。
✈️Skyscanner直飛曼谷✈️12月票價單程最低NT$3,025起👉點我搜便宜機票
🏨曼谷設計感住宿｜精選最低價每晚NT$1,328起👉點我選飯店
泰國旅遊#2 清邁（Chiang Mai）：泰北古城朝聖一年一度天燈節
如果你想暫時遠離都市節奏，位於泰國北部的清邁，少了車水馬龍的喧囂，更多的是古城區特有的悠閒氛圍，是近年來人氣快速爆紅的城市。從潔白夢幻的白廟、神祕深邃的黑廟，到山間雲霧繚繞的茵他儂國家公園，處處都像一幅會呼吸的風景畫。近年興起的大象保育體驗，此處有不少選擇，可與象群在山林間共度半日，體會「不騎乘、不表演」的溫柔旅遊風潮。
🐘清邁克喬大象生態公園一日遊｜4萬人參加好評、NT$1,128起👉點我去預約
🚘清邁自駕輕鬆遊！機場租車每日最低免千元👉點我挑車款
台灣直飛清邁來回票價約在萬元上下，想撿便宜甚至能找到單程3千出頭；提早比價、避開尖峰時段，輕鬆壓低預算。
✈️Skyscanner直飛清邁✈️12月票價單程最低NT$3,389起👉點我搜便宜機票
🏨清邁住宿精選｜一鍵按下立刻搜出最低價👉點我選飯店
泰國旅遊#3 普吉島（Phuket）：海島曬日光浴、與魚悠游藍海
想轉換為海島度假模式？位於安達曼海的普吉島，擁有白沙灘、棕櫚樹、碧海藍天，是冬季避寒最有儀式感的的夢幻海島之一。在這裡，你可以待在高級渡假村內放空一整天，享受日光浴的溫暖擁抱；也能前往最熱鬧的芭東海灘逛夜市、品嚐道地美食；或搭上快艇出海浮潛，與熱帶魚來場共游；或直奔老城區，探索葡式老街與繽紛建築，體驗當地特有文化。
🏝普吉島跳島一日遊｜皮皮島、瑪雅灣、麥通島、竹島、蛋島｜下殺49折起👉點我去預約
🐘普吉島幸運海灘大象游泳｜限時領券75折NT$925👉點我去預約
🚘普吉島自駕輕鬆遊！機場租車每日NT$900起、指定款再-8%👉點我挑車款
從台灣出發，除了可選擇直飛普吉島外，也能經曼谷轉機，一次暢玩兩地。現在萬元以內就能成行，讓你在浪濤聲中醒來，迎接被陽光喚醒的海島日常，感受南國最慵懶的生活節奏。
✈️Skyscanner飛普吉島（部分航班需轉機）✈️單程最低NT$3,608起👉點我搜便宜機票
🏨普吉島住宿超過5,000多間選擇｜限時折扣最高-58%👉點我選飯店
泰國旅遊Q&A：出發前一定要知道的5件事
Q1：泰國簽證要辦嗎？
目前台灣旅客赴泰國，屬於短期觀光者，可享免簽入境，最長停留60天。若需延長，可在當地辦理一次性延簽。建議出發前先確認最新資訊，以免遇上政策調整。
Q2：泰國時間比台灣快還是慢？
泰國採用「GMT+7」，比台灣慢一小時。舉例來說，當台灣中午12點，泰國是上午11點；出遊時記得調整行程提醒與鬧鐘，避免錯過航班或活動。
Q3：泰國天氣怎麼樣？
泰國全年屬熱帶氣候，分為涼季（11月–2月）、熱季（3月–5月）與雨季（6月–10月）。目前正值泰國最舒適的涼季，白天約25～30°C，是「避冬出遊」的最佳時段。
Q4：泰國貨幣是什麼？和新台幣的匯率怎麼算？
泰國使用泰銖（THB），目前匯率約為1泰銖≈0.9新台幣（依每日匯率浮動）。建議可先在台灣銀行或機場換取少量現金，再於當地的合法兌幣所換取多數旅費，匯率通常更好。
Q5：泰國有哪些旅遊禁忌？
切勿觸摸泰國人頭部，此舉在當地被視為不敬。
進入寺廟請脫鞋，並穿著得體，避免露肩或短褲。
在泰國的佛教文化裡，女性不可直接觸碰僧侶，及其衣物、隨身物品。
泰國對皇室極為尊崇，勿在公共場所隨意議論、貶低皇室。
泰國正值皇太后國喪期間，建議著裝低調，避免在公共場所大聲喧嘩、嬉鬧，以表尊重。
延伸閱讀》2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr
延伸閱讀》便宜溫泉券限時開搶：大眾湯、湯屋、客房泡湯...買1送1、下殺49折、美食飲料加碼送｜北投、烏來、礁溪、谷關通通有！一次囤起來就對了
其他人也在看
飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了
搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。鏡報 ・ 1 天前 ・ 15
全台最強觀光工廠曝 「宜蘭」被推爆：免費吃又可拿伴手禮
台灣各地擁有許多特色觀光工廠，吸引遊客除了欣賞風景，也能體驗製作過程與互動活動，一名網友好奇詢問台灣有哪些值得一訪的觀光工廠，貼引發網友熱烈回應，其中宜蘭的虎牌米粉觀光工廠最常被提及，網友讚賞園區票價親民，不僅可以折抵館內消費，入場還能獲得兩包免費米粉，園區內更提供現煮米粉試吃，空間好拍、體驗豐富，是遊客公認非常值得一逛的景點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
南投又多了一處好玩的地方！ 就在國道6號國姓交流道下的橋聳雲天
南投又多了一處好玩的地方！國道6號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。南投縣政府6日在國姓鄉國道6號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資2,588萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「13歲以上山訓挑戰區」及「5至12歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既有地形、植栽完美融合，營造出全國少見的高聳交流道下「隱藏版森林樂園」。許縣長表示，國姓交流道有『全國最高交流道』的美名，如今再加上這座兼具藝術、休閒、生態與運動的山訓園區，更是有加分效果。園區遊樂設施啟用，包括立委馬文君、國姓鄉長邱美玲、縣議會副議長潘一全、縣議員吳國昌、林芳伃、戴世詮等人不但到場參加，體驗山訓設施後，更是台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 8
獨家／航班臨時改+餐廳被換！客控遊埃及團「行程差很大」
獨家／航班臨時改+餐廳被換！客控遊埃及團「行程差很大」EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
除夕訂位夯！連在地人都搶不到的「秒殺級」年菜外帶開賣
歲末年終，年菜訂位戰火已起！總有一家「連在地人都搶不到」的在地美食傳說。桃園國際機場凱悅酒店今年農曆春節餐飲戰況熱烈。主打頂級中菜的「味坊中餐廳」，2026 年除夕夜 (2/16) 訂位已全數額滿！聽到饕客心聲，酒店已備妥高規格的團圓選項，包含奢華的宴會廳桌席、Market Café 咖啡廳自助餐，以及主廚團隊精製的年菜外帶套餐三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
台北勝過曼谷京都！全球百大旅遊城市排名曝
[NOWnews今日新聞]國際市調諮詢公司「歐睿國際」（EuromonitorInternational）公布「2025全球百大旅遊城市」榜單，法國巴黎連續第五年被評為全球最具吸引力的城市，光是202...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 7
【機場不踩雷飛日新航線】全台6機場拍照要注意！新航線連發台灣直飛日本選擇大增 2025日本航班＋機場規範一次看
機場,管制,違法,拍照,日本航班,新航線,聯合航空,JTA,沖繩,罰款,出國 台灣旅客飛日本更方便了！近來多家航空公司宣布開通台灣往返日本的新航線，不論是九州、沖繩或東京，都將新增直飛選項。不過，旅客在機場拍照時也得更加留意，因為新法上路後，部分機場區域若未經許可攝影，恐面臨高額罰金甚至刑責。景點+ ・ 3 小時前 ・ 發起對話
銀杏紅楓葉齊綻放！武陵農場「金色漸層」美景 錯過等明年
武陵農場的銀杏林已換上金黃新裝，從空中俯瞰宛如大地鋪上一層金色地毯，陽光照射下呈現柔和漸層，令人驚豔。同時，農場內的楓葉也正從黃轉紅，與周圍綠樹形成鮮明對比，層次豐富。雲林虎尾高鐵站附近的美人樹大道也盛開了，沿著水道兩側綿延兩公里的粉紅花海，搭配美人橋與水面倒影，成為遊客拍攝網美照的熱門景點。這些季節限定美景即將結束，錯過就要等到明年，想追景的民眾必須把握時機。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
誤發內參資料遭砲轟 高雄市觀光局解釋了
[NOWnews今日新聞]高雄市觀光局日前將一份「局長內部參考資料」誤傳給議員，內容披露，高市府號稱觀光人次全國第一，但114年上半年住宿率衰退7％，高階觀光旅館衰退近20％，挨轟「市府美化數字欺騙市...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
年末便宜機票最終回！易遊網雙12暖身、長榮日本機票6,666元限量搶！
搶攻「雙12」商機，易遊網推出「雙12暖身慶」，即日起祭出機票優惠搶先開跑，不僅有長榮航空獨家66折起的超優票價搶市，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要6字頭！而12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有備受消費者期待的限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版（含大阪環球影城門票）」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,212元等多項優惠，涵蓋機票、交通票券、飯店到各式人氣行程，預計將帶動年末最後一波旅遊買氣。中時財經即時 ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
試住筆記／頂格早餐配無敵景觀！改裝後的「臺中公園智選假日飯店」 絕對是商務客的救星
雖說飯店是新的好，但出差時我更偏愛熟悉的老飯店，不會出錯，偶爾還有驚喜，最近入住的「臺中公園智選假日飯店」就是如此。他們在疫情後的2024年逐步展開階段性的「有感」改造，種種細節配置，簡直成了商務人士的救星，也在假日成為親子客的最愛。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
「台灣有事」風波反讓台日交流更升溫 觀光署推出「遊南部買一送一」搶日本客
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導日本首相高市早苗稱「台灣有事」引起風波，反倒讓台日關係更加緊密、升溫，交通部觀光署也加緊腳步與日本旅行業協會（JATA...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節浪漫登場
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「2025共下來享仙—關西仙草節」6日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、高雄夢時代OPEN!大氣球、草莓季、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、沐心泉白雪木花季、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、礁溪溫泉燈花季、內湖草莓季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
國姓橋聳雲天增設親子遊樂設施、山訓場 啟用
南投又多了一處好玩的地方！國道六號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施，還有山訓場，開幕第一天，民眾聞訊而來，跑來體驗，玩得不亦樂乎。南投縣政府六日在國姓鄉國道六號國姓交流道下方，舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，縣長許淑華親自主持，並和地方民代、鄉親一起見證這座投資二千五百八十八萬元的好地方，可以做生態體驗，也能山訓挑戰，適合全家遊玩。許縣長致詞表示，林明溱前縣長推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，如今園區不僅保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「十三歲以上山訓挑戰區」及「五至十二歲兒童遊戲區」，讓不同年齡層都能在安全前提下盡情體驗冒險與樂趣。這座園區以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
搶雙12限時折扣！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千起、飯店一口價999元、一日遊限時瘋降、新春行程順手一次全搞定
2025辛苦一整年，不管是要消耗年假，或想犒賞自己，聖誕節、跨年將至，都超適合出國Chill一波！不知道去哪裡？不如跟著「機票熱搜」排行榜出發吧，沖繩、韓國、大阪......超人氣的旅遊勝地，吃喝玩樂都不踩雷；然而，熱門航點機票多半要價不斐，想找划算的便宜機票，這篇教你怎麼做，還有飯店、一日遊等旅遊規劃也一併獻上，讓你一次搞定所有行程。趁著普發一萬入帳，趕快抓緊這波雙12年末折扣，在KKday、KLOOK、Trip.com等旅遊平台上搶優惠！Yahoo夯好物 ・ 3 週前 ・ 7
麗星郵輪攜手臺灣港務公司 逾60位乳癌病友穿白紗登台演出
麗星夢郵輪以策略合作夥伴與場地贊助者的身分，與臺灣港務公司在探索星號郵輪上共同舉辦「白色饗宴—舞動希望．幸福啟航」活動。超過60位乳癌姐妹穿上象徵「新生」的白紗，登上麗星夢探索星號的豪華舞台演出。此次合作體現豪華郵輪積極履行社會責任的品牌溫度，同時推廣郵輪旅遊的無憂特色。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈中華旅遊〉日本山陰山陽 深具文化底蘊
記者林怡孜∕台南報導 想在新年開春之際體驗日本最具文化底蘊的神話國度？中華旅行社推出…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
西拉雅5COOL音樂節12/13登場 有2條免費接駁路線
2025西拉雅5COOL音樂節將於12月13、14日在官田遊客中心登場，搭配周邊餐車市集等活動，為紓緩人潮及車潮，推出「隆田車站線」、「環狀線」2條免費接駁路線，呼籲民眾多加利用。西拉雅國家風景區管理處表示，12月13、14日活動期間將實施交通管制，民眾可將車輛停放於隆田火車站、福田路、陽明工商、神自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
觀光協會攜手「日本旅行」 全國178據點力推台灣觀光
日本遊客長年是台灣最穩定的客源之一，疫後來台人次卻始終回不去，中華民國觀光產業國際行銷協會與日本百年旅遊品牌「日本旅行」合作鎖定教育旅行與深度旅遊市場。協會榮譽理事長徐銀樹指出，要透過日本旅行遍布全國的178個營業據點，「把福爾摩沙重新放進日本人的旅遊清單」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話