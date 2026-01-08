【泰國旅遊新手懶人包】2026寒假/過年出遊必看！曼谷、清邁、普吉島...泰國機票單程最低3千出頭 餵長頸鹿、和大象在沙灘漫步...
泰國簽證需要辦嗎？泰國天氣如何？泰國旅遊禁忌有哪些？5大QA報你知
年末出遊熱潮來襲，不妨超前部署把跨年、寒假的旅遊規劃都安排起來。想在寒冷冬季被陽光重新擁抱？泰國正值一年中最舒適的涼季，絕對是你的最佳選擇！無論是曼谷的璀璨夜景、清邁的山城慢遊，還是普吉島的藍天白沙，現在從台灣出發，萬元以內就能買到來回泰國機票，加上Trip.com推出「泰國機票30%OFF、飯店行程5折起」限時優惠，一次搞定機票、住宿和行程。別再猶豫了，泰國的藍天、美食、按摩與陽光都在等你！
🏨Trip.com泰國機票最高30%OFF！飯店、行程最低5折以下起👉點我去預訂
泰國旅遊#1 曼谷（Bangkok）：跨年、避冬一次滿足的首選城市
作為泰國的首都，曼谷集結歷史與現代，從金碧輝煌的大皇宮、靜謐莊嚴的臥佛寺（Wat Pho），到繁華熱鬧的購物商圈，一次滿足各種旅遊願望。喜歡文創與手作設計的旅人，擁有1萬5千個攤位的洽圖洽市集，是全球最大的周末市集；親子同遊則推薦曼谷野生動物園，體驗親手餵食獅子、老虎、長頸鹿，刺激又有趣。想揪好友閨蜜同行？不如選在跨年時造訪，登上摩天樓頂酒吧，在星光與煙火相伴下倒數迎新，絕對是此生難忘的浪漫體驗。
🦁曼谷野生動物園Safari World門票｜NT$786起、領券最高折700👉點我去買票
🛍️曼谷包車一日遊：AK丹能莎朵水上市場、洽圖洽週末市集，兩人成團👉點我去買票
🚘曼谷自駕輕鬆遊！機場租車Trip.com新用戶領券再折👉點我去預約
曼谷不僅旅遊型態豐富，從台灣出發的航班選擇也超多元。隨著各家航空競爭激烈，來回票價常見萬元有找，甚至偶爾能搶到5,000元內的限時好價！想聰明出發，可先上Skyscanner搜尋比價。
✈️Skyscanner直飛曼谷✈️12月票價單程最低NT$2,429起👉點我搜便宜機票
泰國旅遊#2 清邁（Chiang Mai）：泰北古城輕鬆玩 黑白廟必朝聖
如果你想暫時遠離都市節奏，位於泰國北部的清邁，少了車水馬龍的喧囂，更多的是古城區特有的悠閒氛圍，是近年來人氣快速爆紅的城市。從潔白夢幻的白廟、神祕深邃的黑廟，到山間雲霧繚繞的茵他儂國家公園，處處都像一幅會呼吸的風景畫。近年興起的大象保育體驗，此處有不少選擇，可與象群在山林間共度半日，體會「不騎乘、不表演」的溫柔旅遊風潮。
🐘清邁克喬大象生態公園一日遊｜4萬人參加好評、NT$1,155起👉點我去預約
🚘清邁自駕輕鬆遊！機場租車Trip.com新用戶領券再折👉點我去預約
台灣直飛清邁來回票價約在萬元上下，想撿便宜甚至能找到單程3千出頭；提早比價、避開尖峰時段，輕鬆壓低預算。
✈️Skyscanner直飛清邁✈️12月票價單程最低NT$3,974起👉點我搜便宜機票
🏨清邁住宿精選｜一鍵按下立刻搜出最低價👉點我選飯店
泰國旅遊#3 普吉島（Phuket）：海島曬日光浴、與魚悠游藍海
想轉換為海島度假模式？位於安達曼海的普吉島，擁有白沙灘、棕櫚樹、碧海藍天，是冬季避寒最有儀式感的的夢幻海島之一。在這裡，你可以待在高級渡假村內放空一整天，享受日光浴的溫暖擁抱；也能前往最熱鬧的芭東海灘逛夜市、品嚐道地美食；或搭上快艇出海浮潛，與熱帶魚來場共游；或直奔老城區，探索葡式老街與繽紛建築，體驗當地特有文化。
🏝普吉島跳島一日遊｜皮皮島、瑪雅灣、麥通島、竹島、蛋島｜下殺49折起👉點我去預約
🐘普吉島幸運海灘大象游泳｜NT$946、滿額領券再折👉點我去預約
🚘普吉島自駕輕鬆遊！機場租車Trip.com新用戶領券再折👉點我去預約
從台灣出發，除了可選擇直飛普吉島外，也能經曼谷轉機，一次暢玩兩地。現在萬元以內就能成行，讓你在浪濤聲中醒來，迎接被陽光喚醒的海島日常，感受南國最慵懶的生活節奏。
✈️Skyscanner飛普吉島（部分航班需轉機）✈️單程最低NT$3,054起👉點我搜便宜機票
🏨普吉島住宿超過5,000多間選擇｜限時折扣最高-58%👉點我選飯店
泰國旅遊Q&A：出發前一定要知道的5件事
Q1：泰國簽證要辦嗎？
目前台灣旅客赴泰國，屬於短期觀光者，可享免簽入境，最長停留60天。若需延長，可在當地辦理一次性延簽。建議出發前先確認最新資訊，以免遇上政策調整。
Q2：泰國時間比台灣快還是慢？
泰國採用「GMT+7」，比台灣慢一小時。舉例來說，當台灣中午12點，泰國是上午11點；出遊時記得調整行程提醒與鬧鐘，避免錯過航班或活動。
Q3：泰國天氣怎麼樣？
泰國全年屬熱帶氣候，分為涼季（11月–2月）、熱季（3月–5月）與雨季（6月–10月）。目前正值泰國最舒適的涼季，白天約25～30°C，是「避冬出遊」的最佳時段。
Q4：泰國貨幣是什麼？和新台幣的匯率怎麼算？
泰國使用泰銖（THB），目前匯率約為1泰銖≈0.9新台幣（依每日匯率浮動）。建議可先在台灣銀行或機場換取少量現金，再於當地的合法兌幣所換取多數旅費，匯率通常更好。
Q5：泰國有哪些旅遊禁忌？
切勿觸摸泰國人頭部，此舉在當地被視為不敬。
進入寺廟請脫鞋，並穿著得體，避免露肩或短褲。
在泰國的佛教文化裡，女性不可直接觸碰僧侶，及其衣物、隨身物品。
泰國對皇室極為尊崇，勿在公共場所隨意議論、貶低皇室。
泰國正值皇太后國喪期間，建議著裝低調，避免在公共場所大聲喧嘩、嬉鬧，以表尊重。
延伸閱讀》便宜溫泉券限時開搶：大眾湯、湯屋、客房泡湯...買1送1、下殺49折、美食飲料加碼送｜北投、烏來、礁溪、谷關通通有！一次囤起來就對了
