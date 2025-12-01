【特別企畫】掌握全球匯率波動 2026家庭理財心法大揭密

近年來，台股屢屢創新高，有購買台股的投資人大多滿臉笑容，而沒有購買台股的投資人可能也在猶豫是否還能進場。然而，對於有家庭需要照顧的人來說，要考量的因素就更多了，因此本集《永豐DAWHO之夜》特別邀請國際投資專家，同時也是三寶爸的李其展，以及Smart理財月刊主筆，且身為四寶媽的郭莉芳，一同與主持人吳怡霈探討如何掌握全球匯率的波動、規劃家庭理財的心法。

2025年台幣暴升急貶 2026年匯率的風險與機會

首先回顧2025年匯率波動，年初1美元可兌換台幣33元，沒過多久，5-7月台幣已強勢升到28元，造成當時一股搶兌美元的風潮。然而，7月過後美元又回到30元，期間甚至出現前所未見的短期劇烈波動。

李其展表示今年(2025年)的匯率風險主要來自於川普上任後的一些政策影響，而接下來匯率波動還是要看台灣經濟是否能持續好轉，目前根據主計總處發佈的資料及景氣燈號都顯示台灣經濟正往好的方向前進，因此容易吸引外資進來投資，同時影響美元匯率。李其展提到關於明年匯率的風險，需要注意川普的匯率政策，還有美元指數的走向，截至2025年11月，美元指數已經突破100，若後續亞洲資金退潮，錢潮湧入美元，就會帶動美元繼續升值，美國的相關資產也會有更好的投資機會，像是美股、美債都是後續觀察的重點。

資產配置要適時調整，汰弱留強

美元匯率波動下，家庭理財該如何調整？郭莉芳分享資產分配心法，她以台幣70%、外幣30%的比例來分配，而外幣當中主要以美元為主，還有少部分的日圓。進一步探究投資工具如何分配，以大家最熟悉的股債來說，一般的分配方式是以100減掉年齡，得到的數值就是股票資產的比例，例如30歲的人就可以用70％股票來搭配30%的債券，但這種計算方式並不是絕對的，只是個比較保守的算法。郭莉芳提到像她要養4個孩子，所以選擇比較積極型的操作方法，會再增加10%放置於股票比例中，剩下的資金則配置在債券、定存等較穩定的資產上。

主計總處每年皆會公布通貨膨脹率，郭莉芳認為千萬不要小看通膨數據，以100元為例，若每年通膨2%，20年後這100元會變成67元，這也是她鼓勵大家將資金投入資本市場的原因，錢的價值才不會一直縮水而導致購買力下降。同時郭莉芳也提醒，把錢投入資本市場裡還是要記得半年或一年內要反覆檢視，適時汰弱留強，才能保持穩定獲利。今年4月份因為川普關稅議題導致台股大跌時，郭莉芳便調整了定期定額投資比例，將原本每月扣款一次增加為兩次，並提高扣款額度，一直持續到現在。沒想到台股歷經4月暴跌後，5月就迅速收復失土，且一路漲到現在，因此回顧當時的調整，為現今創造了更高的獲利表現。

李其展則分享了另一種滾動調整方式，他比較少用定期定額，而是採用單筆投資。譬如今年4月股市大跌時，他趁機挑選了體質強健、有潛力的個股分批買進，他認為挑選個股和定期定額比較不同的地方是要有主觀意識與能力挑選值得投資的個股。關於這部分，郭莉芳也提到如果不太懂得挑選個股，也可以選擇ETF，以往她有買高股息ETF，但觀察今年高股息ETF不僅配息降低，填息速度也變慢，所以她陸續將這些轉換成指數型ETF。不過郭莉芳也指出，這並不代表高股息ETF不好，若是退休族群或希望有穩定配息收入的人，還是可以將部分資金放在高股息ETF，其餘資金則放在指數型ETF以用來對抗通膨。

受惠匯率波動 旅遊成本降低了？

今年(2025年)的匯率波動大，在台幣升值的時候，除了可以趁機購買美元、日幣以外，其實也成了出遊的好時機。李其展今年6月就把握機會去了日本旅遊，郭莉芳也帶著小朋友們去日本玩，對於喜歡出國旅遊的投資人來說，日幣貶值所帶來旅遊成本降低相當有感。

主持人和來賓都建議在台幣升值的時候，可以陸續兌換外幣，當要出去玩時再領現鈔出來使用，或者也可以利用外幣帳戶搭配刷卡的方式為出國旅遊提前作準備。像是永豐銀行推出的「永豐DAWHO多幣Debit卡」可以設定12種外幣，平時匯率好的時候就先兌換並存入外幣帳戶，當出國旅遊刷卡時直接從外幣帳戶扣款，還可享有現金回饋，比使用現金更方便。

家庭理財分四層級 掌握先存再花大原則

對於有家庭、有小孩的人來說，生活中有許多省不了的花費，很多家長每個月付完家裡的基本開銷、孩子們的學費後已所剩無幾，哪有多餘的資金能再規劃理財呢？身為四寶媽的郭莉芳指出，很多家庭都是「先花再存」，但其實最好是「先存再花」。

所謂的先存再花，是先設定每個月要存多少退休金、子女教育金、緊急預備金等，根據每個家庭的不同需求進行設定，郭莉芳建議可以在每個月薪水入帳後隔天，馬上用自動轉帳、扣繳的方式強迫存款，舉例來說，用定期定額的投資來存退休金、子女教育金就是個很不錯的方式，扣繳後剩下的才是每個月能使用的生活費。除此之外，郭莉芳也特別提醒，萬一遇到家庭收入減少的狀況，也不要輕易停止扣款，可以採用降低扣款額度的方式，降到每個月扣一千元也無妨，因為很多人一旦停止扣款之後就很難再次啟動。

家庭海外支出 匯兌風險如何避？

李其展更分享若家庭有海外收入與支出的需求，建議可以視情況分批匯兌。當有固定美元收入的人每次收到美元之後，可以直接兌換成台幣，等同於每次兌換都能分散匯率波動的風險。而若是需要繳美元保單或美元投資的人，則可稍微觀察一下美元的走勢，在相對的低點分批兌換，也能避免一次性大量兌換在高點的風險。

其實兌換外幣不一定只是為了投資用途，有很多家庭兌換外幣的原因之一是旅遊需求。李其展認為平時觀察匯率波動，分批兌換外幣存在戶頭，如果遇到匯差大、台幣貶值的狀況，從外幣兌換回台幣也算是可以賺了一筆匯差，但若遇到相反的狀況也別煩惱，反而成了出國旅遊甚至海外網站購物花外幣的好時機，所以匯兌風險端看從哪一個方向來看待，只要不是買冷門的外幣，其實都有很好的使用價值。

專家經驗談，聰明理財存子女教育金

要如何存子女教育金是很多父母的煩惱，三寶爸李其展表示自己是透過市值型ETF和美國公債的搭配來存教育金。不過現在很多人擔心美國公債的報酬率，李其展認為可以挑選高評級、非單一投資標的的公債，利息表現尚可，且長期持有下風險相對較低，算是穩健的投資工具。

目前有些外匯定存提供了很不錯的高利率，吸引不少投資者的眼光，李其展也教大家透過平台安全性檢查、利率的來源結構分析、隱藏風險判斷及真實報酬計算等四大面向來評估是否值得投資。基本上挑選國內銀行如永豐銀行等，就比較不需要擔心安全性的風險。

郭莉芳認為定期定額投資是很適合家庭的理財方法之一，她會建議投資人應審慎評估停扣、停利的時機，且不可以投資後就放任不管，還是要定期檢視，當有績效不佳的投資標的，則要考慮是否更換，才能夠維持穩健的投資獲利。

最後，主持人怡霈總結目前投資理財的工具眾多，善用工具則可以幫自己節省不少時間

本資料僅供參考，實際成交利率以永豐銀行交易系統回傳之資料為準。

