【習得春節禮盒】一份祝福 溫暖一個家—讓陪伴，成為家站穩的力量

圖由 財團法人基督教芥菜種會 提供

在基督教芥菜種會的服務現場，我們經常遇見像阿華一樣的照顧者——不是沒有努力，而是生活的重量太過沉重。單親、照顧特殊需求孩子、長期醫療往返與不穩定的工作條件，讓她們即使拚盡全力，仍難以站穩腳步。芥菜種會深信，真正的幫助，不只是短暫的援助，而是陪一個人走過低谷，重新看見「我可以」的力量。

阿華是一位單親媽媽，獨自照顧三個孩子，其中一名孩子有自閉症，對環境變動特別敏感。為了配合孩子的狀況，她必須頻繁請假、往返醫院，工作始終難以穩定。她做過餐飲、加工廠、物流等臨時工作，卻在一次長時間搬運後，留下坐骨神經痛的後遺症，能選擇的工作越來越少。生活彷彿走進一條看不見出口的隧道。

廣告 廣告

正是在這樣的時刻，阿華走進了芥菜種會「以工帶振」的服務現場。對我們而言，「以工帶振」不只是提供一份工作，而是透過技能培力、彈性工時與穩定陪伴，讓照顧者在可負荷的步調中，慢慢累積能力與信心。阿華在這裡學習從食材處理、製作、包裝到品管，每一個環節，都是重新與自己對話的過程。

一開始，她也曾懷疑自己是否做得到。但在老師一次次耐心示範、夥伴彼此支持中，她逐漸跟上節奏。「我最感激的，不只是有人教我怎麼做，而是有人願意陪我慢慢學。」阿華這句話，道出了「以工帶振」最核心的價值——陪伴。

隨著技能逐漸熟練，阿華不只開始有穩定收入，更在一次次完成作品的過程中，找回自信與尊嚴。對芥菜種會而言，這正是「扶立」的意義：不是替她走路，而是在她身旁，陪她站穩。

每逢年節，我們將這份陪伴轉化為具體行動，推出「習得」年節禮盒。禮盒中的每一樣產品，都是由以工帶振者親手製作，從備料、製作到包裝，都凝聚著她們努力生活的痕跡。把祝福裝進禮盒，讓心意走得更遠。 當一份禮盒被送出，不只是年節的心意交流，更是一條支持生命重建的溫柔連結。

對以工帶振者而言，禮盒不是商品而已，而是一份被肯定的成果。以工帶振者用雙手慢慢站穩生活，每一份作品，都是溫柔的支持與祝福。 這些祝福，透過「習得」年節禮盒，走進更多家庭，也讓支持的力量在社會中持續擴散。

芥菜種會始終相信，愛不是停留在原地，而是被不斷傳遞。透過以工帶振，我們陪伴照顧者找回能力與尊嚴；透過「習得」年節禮盒，我們邀請更多人一同加入，讓支持不只發生在服務現場，而是走進日常生活、走進彼此的心裡。

這個年節，邀請你與我們一起，讓愛走得更遠。每一份選擇，都是一份陪伴；每一份禮盒，都是一條通往希望的路。

今年年節，邀請你用一份有溫度的選擇：https://reurl.cc/yKXeA8，陪更多家庭走向「我可以」的明天。

*貼心提醒：愛心認購,商品由芥菜總會直接送至弱勢家庭,您將不會收到禮盒。

此訊息由財團法人基督教芥菜種會提供