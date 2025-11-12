【苗栗南庄線攻略】台灣好行雙人套票1100元含來回車票、老街美食兌換券，還送民宿500元折抵

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

好的，台灣好行之旅來到南庄好行篇，這次的南庄雙人兩日遊套票，主打一個老街吃吃喝喝耍廢之旅，從竹南火車站搭乘南庄好行直達南庄老街，在緩慢的山城裡住上一晚民宿（套票抵用500元），在老街吃喝還有伴手禮這樣，兩個人只要1100元，而且這價格還包含一日乘車兌換券兩張，怎麼算都很賺。

身為苗栗人，其實去哪都習慣開車，第一次是選擇搭火車到竹南車站，然後轉搭台灣好行玩南庄，實在是一種特別的體驗。南庄好行乘車處就位於竹南『後』火車站對面馬路旁，小七斜對面，其實招牌很明顯啦，注意一下就可以看到了。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

南庄慢遊雙人套票二日遊｜詳細優惠內容

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

使用方式

於線上購買 套票後，會收到實體套票，只要在使用期限內出發即可，不過請一定要事先於特約合作民宿裡訂好住宿才行，使用方式是沿著虛線，把抵用券撕給店家即可。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

於竹南火車站上車後，只要把套票裡面的這一張乘車兌換券撕下來給司機即可，司機會幫你換成正式乘車票券，於一整天無限次數搭乘使用，共兩張，南庄好行時刻表也可以掃qr code隨時查詢。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗好行 乘車票X2

光是這兩張乘車一日券就價值300元

還包含住宿抵用券500元以及其他合作店家的兌換券

所以我說買套票是真的很超值很划算。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

平日乘客不多，一不小心就包車的概念。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

現在南庄好行也在意國際觀光客友善，提供多國語言翻譯機欸。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

第一次來南庄玩的朋友，溫馨提醒一下，南庄就是一座慢慢山城，可以緩慢生活並放鬆，可以接觸大自然的地方，不知道怎麼玩的，可以參考這本隨套票寄出的南庄好行手冊 非常實用，請隨身攜帶！

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

裡面除了有介紹南庄好行路線及時刻表以外，還有建議遊玩的景點介紹。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

你可以從頭份一路玩到南庄，還有很多登山客最愛獅頭山古道口、龍門口也都有靠站停車喔。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

一天好幾班車，經常看到台灣好行的車影穿梭在南庄街頭巷尾裡。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

南庄遊客中心站

我們是從竹南火車站直達南庄遊客中心下車，大件行李可以寄放在遊客中心，裡面也有廁所、收費停車場、旅遊景點諮詢等等服務。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

真的就在老街入口旁邊而已

如果要搭南庄好行，這裡上下車是最方便的。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

南庄老街

搭乘南庄好行 於南庄老街站或者南庄遊客中心站下車都可以，距離老街都很近，只是入口處不同而已。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

於南庄遊客中心站下車的話，會先看到桂花巷跟洗水坑，旁邊就是老街入口了。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

這裡不管平日或假日都很熱鬧，店家很親切吆喝試吃。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

狹窄的桂花巷，真的充滿桂花香欸。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

美食兌換券｜江記花蜜

可於南庄抹茶冰/桂花朵朵/江記花蜜 3擇1家做兌換。

今天這三家裡面 有營業的店家還真的只有江記花蜜，所以就決定是他了！

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

桂花冰鎮湯圓真的是超豐盛的一碗剉冰，有湯圓有蘋果西瓜香蕉還有桂花釀，真的是很濃郁的桂花甜香，加上光是水果跟湯圓就讓人超有飽足感。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

南庄百年老郵局肯定是要來看一看的啊！是日據時代至今的百年郵局，不過有翻新過，現在是很可愛的郵局。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

老街看起來是不大，但範圍挺廣的，很多隱藏在巷弄的可愛小店。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

美食兌換券｜楊媽媽豬籠粄

也是從自然菤手作霜淇淋跟楊媽媽豬籠粄 2擇1家兌換。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

剛剛吃完江記花蜜的桂花冰鎮湯圓，自然不想再吃霜淇淋啦！所以選擇楊媽媽豬籠粄，這是南庄特產之一，每次來都會買，畢竟外面比較少買到，可以在豬籠粄口味任選3顆。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

這家真的很有名，南庄必買人氣店家之一。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

老闆人也很好，只要在價格內，不會制式化的要求一定要選豬籠粄，像我就選黑糖糕搭配一個豬籠粄這樣，整個很好商量，哈哈。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

這一家客家花布店很可愛欸！大家有經過可以去逛逛。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

伴手禮兌換券｜桂花品（南庄店）

可以兌換桂花釀隨手包5入。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

這家就在南庄老街站對面，非常好找

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

除了是伴手禮店也有賣甜點飲料

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

南庄的桂花釀真的很厲害，超香濃。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

桂花釀隨手包5入，真的好方便攜帶，送人也很讚。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

南庄老街站

結束老街行程後，去遊客中心領了行李於南庄老街站下車，步行幾分鐘即可到我們預訂好的東村宿舍，今晚就住在這裡了。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

但其實我們兩天的生活圈也幾乎都在南庄老街裡吃喝玩樂。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

東村宿舍

以往來南庄總是往深山裡跑，第一次住街上，除了有老街可以吃吃逛逛以外，晚上還可以去小夜市買宵夜，小七、全家都不遠，步行即可到，隔天早上還可以去市場吃在地名店，不一樣的南庄體驗。

加上這家近百年歷史，曾經是宿舍的日式民宿也很好玩，提供咖啡下午茶、和服、DIY體驗，兩天一夜的旅行，忙得我們都沒空往深山跑，就這樣在這裡度過悠閒的南庄日式輕旅行,,,（繼續閱讀）

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

這次選擇住東村宿舍，其實也是因為就位於老街旁很方便，加上套票裡的伴手禮兌換券也在這裡，加上還有提供和服、咖啡下午茶以及日式宿舍住一晚的難得體驗，何樂而不為呢？

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

住宿抵用券 500元

記得出示住宿抵用券500元，其餘價差需自行補足喔。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

伴手禮兌換券

還可以兌換和服體驗抵用券100元或者是文創手工編織鑰匙圈 兩選一。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

超值好禮大方送｜活動時間到114年11月30日止。

持套票到東村宿舍可以抽購物金，最高獎金500元。

持票根上網拍照登錄，還有機會抽大獎

填問券再送50元特約商店購物金，一樣於東村宿舍兌換

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

我們就是因此換得兩張50元購物金，開心。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

而且有合作的特約店家非常多，南庄老街非常多合作店家可以兌換使用喔。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

只要看到店家外面有貼這張特約商家貼紙的都可以兌換，但記得請認明是2025的特約商家才算數。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

像我就用購物金買了自然菤的桂花烏龍茶

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

還有桂花手工蛋捲，吃好多桂花相關產品，覺得渾身都散發著桂花香氣了。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

還有還有一定要提醒大家的部分，因為乘車都是提供一日券，所以隔天回程時，請一定要請民宿主人幫忙於乘車票蓋章（住宿戳章處），就可以免費搭乘回竹南火車站喔。

如果想一日來回南庄的話，這裡也有提供一日遊套票可以買。

苗栗｜台灣好行・南庄線二日遊

台灣 苗栗好行-南庄線1日/2日套票

台灣好行旅遊服務網-超值套票

苗栗南庄線1日/2日套票 線上購買優惠價

文章來源：Mika出走美食日誌