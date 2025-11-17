【萬華巷弄隱藏版】一進門就被老闆瘋狂投餵！人情味爆棚的樸實烘焙小店，麵包真材實料超推丹麥領結！
享用完吳家蒸餃 (萬華店)之後，在一旁的大理街133巷中發現一家個人烘焙工作室，
三月．蕾 BOULANGERIE在google沒有累積太多的評價數，但評價很高，
最喜歡這種私人小烘焙店，沒有宣傳沒有華麗的包裝，僅有的是自己堅持的烘焙精神。
三月．蕾 BOULANGERIE的招牌小小的矗立在地上，設計很可愛。
外面小黑板寫著今日推薦。
跟住宅區中的家庭麵包店沒什麼兩樣，樸素的店內空間，沒有裝潢，
只有簡單的麵包架以及瀰漫著麵包香的氛圍。
三月．蕾 BOULANGERIE不像連鎖或是中大型的麵包店有許多品項的麵包，
畢竟人力有限，當天做什麼就賣什麼，品項雖不多，
還是比想像中多了。價格沒有特別貴，但品質都很好。
邊選購麵包的時候，老闆從裡面一直拿麵包出來讓我們試吃，太好客太熱情了。
挑了四個麵包當早餐，藍莓生吐司、起司軟法、丹麥領結，
全是不同路線的麵包，都各有特色都好吃。
就算室溫放到隔天的藍莓生吐司，依舊柔軟不乾口，淡淡的藍莓香甜味，
不時可吃到藍莓果肉，單吃就十分清香好吃。
簡單的起司軟法，沒有過多多餘的味道，
滿滿的起司味巴在蓬鬆軟的麵包體上，適合喜歡單一不複雜口味的朋友。
有一陣子很流行這種蝴蝶結麵包，
沒想到看似傳統烘焙麵包店的三月．蕾 BOULANGERIE也有推出這種麵包。
當天有兩種口味，顏色上可明顯區分，就一起帶走了。
一撕開丹麥領結，內裡組織有層次而且蓬鬆，類似可頌的口感，
酥中帶柔軟，內餡是卡士達醬，香甜濕潤，奶香濃郁。
另一款丹麥領結顏色較深，內餡是藍莓卡士達，多了藍莓的果香，
搭配卡士達的奶甜味，個人很喜歡。
看似不起眼的三月．蕾 BOULANGERIE，麵包都相當的到位，
雖然不是裝潢華麗、麵包品項琳瑯滿目的麵包店，但店家親切，麵包真材實料，
推薦的萬華好吃麵包店。
所在地址：臺灣臺北市萬華區大理街133巷23號
營業時間：一 二 三 四 五 六 12:00-20:00
店家電話：0916-230-293
文章來源：Irene's 食旅．時旅
