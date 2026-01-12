【裝修防詐指南】小心裝修陷阱，正規流程驗證保護您的荷包與安全

整理｜Eason 圖片來源｜有偶設計、愷特國際設計、Unsplash



裝修市場規模龐大，相對地遇到的問題也一籮筐，比如在室內設計領域中，指不肖業者的「裝潢蟑螂」，他們會以各種藉口要求加價、偷工減料、或是在收了大筆工程款後就失聯跑路，導致一戶戶夢想中的新家，成了爛尾現場。本期主題「裝修防詐指南」，為了避免屋主成為受害者，在裝修前應掌握「正規流程驗證」三大關鍵步驟，從源頭防堵風險，確保裝修過程合法、安全、安心。

一、施工團隊資格審查：選擇合格團隊是首要防線

裝修雖非大型營造工程，但涉及水電、結構、消防等技術性極高的工作，一旦出錯不僅損失金錢，還可能危及居住安全。因此，選擇有合格資格的施工團隊，是防詐第一步。除此之外，屋主應主動查詢對方是否具備營造業登記證、建築師或設計師執照，或是由具相關證照的專業人員領銜負責。此外，工班是否投保公共意外責任險與勞工保險，也是辨別其合法與專業程度的重要指標。有保險的團隊，對意外事故具備基本保障，顯示其對工程風險有相當認知與負責態度。

二、簽署合法合約：條文明確才能保障雙方權益

許多裝修糾紛源於「口頭協議」、「簡易白紙黑字」甚至「Line對話當合約」，這類非正式契約，當發生爭議時極難舉證與追究責任。因此，依據《住宅消費者保護法》或《民法》，簽訂具法律效力的正式裝修合約，是防止糾紛的關鍵。值得注意的是，合約應詳細列明工程項目、工期、材料明細、付款方式與比例（常見為開工、進度款、完工款）、驗收機制、保固期限及違約責任等內容，也可要求施工單位提供「工程進度表」及「付款分期計畫」，避免一次付清遭遇跑路風險。必要時，可尋求律師或消保官協助審閱合約，保障自身權益。

三、查閱過往案場：從案例中看見實力與誠信

選擇施工團隊如同挑選合作夥伴，不僅要看資歷，更要看履約能力與誠信紀錄。如果可以的話，建議透過實地參觀已完工的案場、向過去的業主了解實際施工品質、工期是否準時、售後服務是否負責等，都是評估施工團隊實力的重要方式。若設計或施工團隊難以提供過往案例，或對參觀完工現場避重就輕，則可能存在履約風險，應提高警覺。此外，也可利用網路社群、裝修評價平台或裝修論壇搜尋相關評價與消費糾紛紀錄，交叉比對資訊，進一步釐清真實情況，掌握。

裝修防詐，從驗證做起

裝修是一項高風險的消費行為，不容僥倖心理。想要打造一個安全、美觀、耐用的居家空間，必須從源頭做起，審慎挑選施工團隊、簽訂合法合約、查核過往紀錄，三大步驟缺一不可。只要掌握「正規流程驗證」，不僅可大幅降低受騙風險，也讓整個裝修過程更有保障與安心。

選對設計與施工團隊，就等於成功了一半；懂得自保，才是對自己最大的負責，打造一個透明、公平、安全的裝修環境，不讓不肖業者有可乘之機。

