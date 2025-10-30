【西洋情人節】盤點2025韓劇「20對」超狂CP組合：秋英宇&趙怡賢、金宣虎&高允貞、朴寶英&崔宇植、朴寶劍&金所泫...最想嗑哪對CP？

《牽牛和仙女》、《這份愛可以翻譯嗎？》、《我們的浪漫電影》、《苦盡柑來遇見你》、《都會實現嗎》劇照

【文/少女心文室】去年2024眾多韓劇CP組合，讓大家不斷敲碗成真，包括《淚之女王》金秀賢&金智媛、《背著善宰跑》邊佑錫&金惠奫、《媽媽朋友的兒子》丁海寅&庭沼珉、《現在撥打的電話》柳演錫&蔡秀彬等CP組合都戀愛感爆棚！隨著新的一年到來，一年一度的西洋情人節登場，Yahoo特搜今年必追韓劇吸睛CP組合，趕緊來看2025韓劇有哪些CP感爆棚組合可以開嗑呢？

《背著善宰跑》邊佑錫&金惠奫劇照、《淚之女王》金秀賢、金智媛劇照

2025韓劇CP 1.《我們的浪漫電影》朴寶英&崔宇植

Netflix韓劇《我們的浪漫電影》確定在2/14情人節當天上線公開！崔宇植再度出演《那年，我們的夏天》編劇李娜恩新作《我們的浪漫電影》！崔宇植飾演「高謙」一角，從配角演員身兼電影評論家，夢想看完世上所有電影，在拍攝現場遇到金武飛，兩人糾纏在一起展開命運般的愛情。朴寶英飾演「金武飛」從助理導演打下基礎，成爲一名電影導演！而李濬榮則飾演作曲家「洪時俊」、全少妮飾演電影編劇「孫珠雅」為洪時俊前女友，眾人共譜電影界羅曼史！

Netflix《我們的浪漫電影》朴寶英&崔宇植劇照

2025韓劇CP 2.《苦盡柑來遇見你》IU李知恩&朴寶劍

Netflix新劇《苦盡柑來遇見你》即將在3/7上線！由男女神IU李知恩與朴寶劍主演，該劇由《三流之路》、《山茶花開時》編劇林尚春打造，並由《未生》金元錫導演執導，劇情講述以四季形式描述1950年代出生於濟州島的少男少女，充滿冒險的人生。IU 飾演「愛純」為一名叛逆文學少女，夢想成為一名詩人，朴寶劍飾演「寬植」雖然沉默寡言，但是個勤奮誠實的少年，默默守護著愛純，相當讓人期待IU與朴寶劍的CP火花，以及復古年代的溫情故事。

Netflix《苦盡柑來遇見你》IU李知恩&朴寶劍劇照

2025韓劇CP 3.《山寨人生》金秀賢&曹寶兒

《淚之女王》金秀賢攜新作高速回歸！Disney+《山寨人生》由超狂陣容出演：金秀賢、曹寶兒、劉宰明、金義聖、權娜拉、李姃垠、金武烈等超狂卡司聯袂出演！劇情以1997年IMF危機時期到2000年代初期為背景，講述「山寨貨市場」故事，一名平凡男人在20世紀末投身於山寨貨事業並成為21世紀的全球「山寨王」波瀾壯闊的人生故事！金秀賢飾演「金成俊」因IMF事件失業後踏入山寨市場，成為山寨市場「泉水市場」副會長，憑藉非凡的頭腦和隨機應變能力、強烈欲望成為全球山寨市場帝王、曹寶兒飾演「宋慧貞」為金成俊前女友，同時為打擊假冒偽劣產品的特別司法警察，展開對金成俊的追緝羅曼史！

Disney+《山寨人生》金秀賢、曹寶兒劇照

2025韓劇CP 4.《芭妮與哥哥們》盧正義&李彩玟

《芭妮與哥哥們》確定4月首播！由高顏值新生代男女神李彩玟與盧正義繼《名校的階梯》高速二搭主演！該劇為人氣網漫翻拍改編，主軸圍繞在一名女大生，周旋5個男人的羅曼史！21歲女大學生芭妮，第一次戀愛失敗成為黑歷史，突然間和魅力十足的男人們交織在一起的尋找男友羅曼史！盧正義飾演「潘熙珍」大學就讀雕塑系，是校園女神，不管是個性還是學業成績都是TOP！但熙珍初戀失敗後成為戀愛傻瓜，突然在她面前出現各式魅力的男人，讓她陷入了苦惱，展開尋愛羅曼史！

《芭妮與哥哥們》盧正義&李彩玟劇照

2025韓劇CP 5.《Good Boy》朴寶劍&金所泫

《Good Boy》即將在5月首播！是一部青春動作喜劇，由朴寶劍與金所泫主演！並由曾執導電視劇《壞媽媽》的沈娜妍導演和執筆《打架吧鬼神》李大日編劇聯手打造！劇情講述兩位男女主角都是奧運金牌出身選手，爾後通過奧運特招成為警察，展開追捕犯人的熱血青春調查故事！朴寶劍飾演「尹東柱」，是奧運拳擊金牌得主，之後通過奧運會特招成爲警察，金所泫飾演「池漢娜」同樣為奧運金牌出身，以出眾美貌擁有「射擊女神」的稱號，但是由於一起震驚各界的事件，池漢娜放棄了射擊，走上了警察之路！

《Good Boy》金所泫&朴寶劍劇照

2025韓劇CP 6.《未知的首爾》 朴寶英&朴珍榮

《未知的首爾》預計5月首播，由朴寶英&朴珍榮主演！該劇由《嫉妒的化身》、《雖然是精神病但沒關系》、《愛在大都會》朴信宇導演執導，《五月的青春》李江編劇執筆，劇情主軸圍繞在一對「雙胞胎姐妹花」，兩人除了長相之外，其他所有的一切都不同，兩人分別住在鄉下與首爾，之後決定用「交換人生」的謊言，來尋找真正的愛情和人生，所打造的浪漫成長電視劇！朴寶英一飾兩角雙胞拍姊妹花「劉未知/劉未來」！朴珍榮飾演大型律師事務所律師「李浩秀」一角，與雙胞胎相遇後會發生什麼事呢？

《柔美的細胞小將2》朴珍榮劇照、《某一天滅亡來到我家門前》朴寶英劇照

2025韓劇CP 7.《牽牛和仙女》秋英宇&趙怡賢

《牽牛和仙女》預計6月首播，由近期大勢男神秋英宇搭檔趙怡賢主演回歸！《牽牛和仙女》改編自同名網漫，劇情題材相當特殊，講述女高中生巫婆親自尋找初戀，所展開的奇幻羅曼史電視劇，青澀初戀羅曼史加上毛骨悚然又心酸的鬼故事，帶來全新火花！趙怡賢飾演「朴成雅」白天是普通女高中生，晚上卻是巫婆身分，已經過著5年雙重生活，偶然與牽牛相遇一見鍾情。秋英宇飾演帶著厄運「裴牽牛」，他是排斥神與巫師的人，沒想到與成雅相遇後，竟然度過了平安無事的一天！值得注意的是，這是兩人繼《學校2021》後二搭演出！

秋英宇《牽牛和仙女》劇照

2025韓劇CP 8.《瑞草洞》李鍾碩&文佳煐

律政劇《瑞草洞》預計7月首播！由李鍾碩、文佳煐出演，導演為《W-兩個世界》朴勝宇執導，並由現役律師李承賢執筆劇本，刻劃每日腳踏實地工作的律師們故事！劇情講述每天去「瑞草洞」法律城上班的上班族「Asso」（律師事務所聘請的所屬律師，associate lawyer的縮略語）律師們愉快而熾熱的青春職場生存記。李鍾碩飾演在律師界有9年經驗律師，9年都在同家公司，因此工作能力滿分，年薪也創下新紀錄，是少數沒自立門戶律師，然而他平穩的職場生活，在某一天開始出現裂痕！文佳煐飾演剛結束實習的1年次新人律師，她放棄藝術家夢想成為律師，展現新人律師的職場成長記！

《那個男人的記憶法》文佳煐劇照、《黑話律師》李鍾碩劇照

2025韓劇CP 9.《雖然從今天開始是人類》金惠奫&朴所羅門

《雖然從今天開始是人類》預計今年8月首播，由金惠奫、朴所羅門主演！劇情講述擔心成為人類而遠離男人，費盡心思生活的怪才九尾狐，和過於自戀的足球明星相遇後，共譜「歡喜冤家羅曼史」！金惠奫飾演遊戲人間的MZ世代九尾狐，為了享受永恆的青春與美貌，極力抗拒成為平凡人類，因而遠離善行和男人，然而意想不到的事件卻打破了她平靜的「狐生」；朴所羅門飾演「姜時烈」極度自戀的世界級足球明星，兩人共譜「歡喜冤家」吵吵鬧鬧羅曼史！

朴所羅門IG、金惠奫《背著善宰跑》劇照

2025韓劇CP 10.《月亮在江邊流淌》金世正&姜泰伍

《月亮在江邊流淌》11/8起台灣friDay影音獨家上線！《月亮在江邊流淌》由姜泰伍、 金世正主演，並由《我們，家》的導演李東賢執導，該劇為古裝劇作品，該劇為2010年熱門劇作SBS《秘密花園》的史劇版，劇情講述失去笑容的世子，與失去記憶的女攤販「靈魂互換、身份顛倒」的故事。姜泰伍飾演「李江」，正在代理朝政的朝鮮王世子，失去嬪宮後他放棄自己的幸福，一心只想復仇，金世正飾演「朴達利」，身份卑微的攤販，與死去的世子嬪長相一模一樣！

《月亮在江邊流淌》姜泰伍&金世正

2025韓劇CP 11.《我奪走了公爵的初夜》徐玄&玉澤演

《我奪走了公爵的初夜》為人氣網漫，確定翻拍成真人版電視劇！確定由兩大偶像天團的男女神出演：「少女時代」的徐玄與「2PM」的玉澤演主演！《我奪走了公爵的初夜》的電視劇真人版，將原著漫畫的歐洲公爵背景取代，改為朝鮮古裝設定，講述平凡的現代女大學生徐玄飾演的「車善彩」，一瞬間穿越到一個小說裡分量不多的「配角」身上，並無意中與小說裡的「男主角」玉澤演飾演的「慶成君」共度了初夜，繼而展開驚險的愛情羅曼史故事！

《魔咒的戀人》徐玄劇照、《我奪走了公爵的初夜》漫畫、《黑道律師文森佐》玉澤演劇照

2025韓劇CP 12.《宇宙Marry Me》崔宇植&庭沼珉

崔宇植今年有2部新作回歸！包含明日首播的浪漫韓劇《我們的浪漫電影》，以及將在下半年回歸的浪漫喜劇《宇宙 Marry me》！該劇由崔宇植與庭沼珉(庭沼玟)主演！兩人將共譜「假新婚夫妻羅曼史」！浪漫喜劇《宇宙 Marry me》由《與惡魔有約》共同導演權多順執導，《別有用心的單身女》、《你和我的警察課堂》李荷娜編劇執筆。劇情講述一對男女為了守住最高級婚房贈品，將展開90天偽裝成「新婚夫婦檔」的生存浪漫喜劇，所展開甜蜜而緊湊愛情故事！

《宇宙Marry Me》崔宇植&庭沼珉

2025韓劇CP 13.《暴君的廚師》林潤娥、李彩玟

古裝韓劇《暴君與主廚》由潤娥、李彩玟主演！該劇翻拍改編自人氣原著小說《作為燕山君的廚師生存下來》，並由《來自星星的你》、《紅天機》張太侑導演執導，所打造出來的古今穿越美食羅曼史！潤娥在劇中飾演海歸派菁英主廚「延智英」在登上法國最佳廚師寶座的那天，意外穿越到了朝鮮時代！而李彩玟將飾演「李胤」為歷史上最糟糕的暴君，同時卻也是最佳的美食家的朝鮮第10代君主燕山君，潤娥在進入御膳房後，高超廚藝得到暴君燕山君朴成焄的寵愛，兩人將共譜穿越時空的美味羅曼史！

《暴君的廚師》李彩玟、林潤娥IG

2025韓劇CP 14.《百次的回憶》金多美、辛叡恩、許南准

2025韓劇《百次的回憶》確定由雙女神金多美、辛叡恩出演，而男主角則是由近期人氣飛漲的許楠儁擔綱，眾人將共譜80年代復古青春羅曼史，該劇由《三十九》的導演金相鎬與《認識的妻子》、《浪漫速成班》的編劇楊熙勝合作打造，劇情以20世紀80年代為背景，劇情講述100路公車2的乘務員英禮和鍾熙之間珍貴的友誼，以及圍繞著兩位朋友命中注定的男人，所展開的動人初戀。三人將展開無法預測的三角戀羅曼史！

許楠儁IG、《那年，我們的夏天》金多美劇照、《境遇之數》辛叡恩劇照

2025韓劇CP 15.《不該接吻的》 張基龍、安恩真

浪漫喜劇《不該接吻的》將由張基龍、安恩真主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，是一部溫暖浪漫喜劇。安恩真飾演「高多林」一角，她為了守護家人，僞裝成有夫之婦的孩子媽媽就業後，經歷了各種事件。張基龍飾演高多林上司「孔枝赫」，有著高顏值加上清晰的頭腦、冷靜的判斷力和熱情的執行力，是業界的菁英人物，不知不覺間孔枝赫與高多林交織在一起，張基龍以為自己愛上了已婚婦女，陷入了「不可能的愛情」和「不可避免的愛情」的漩渦，相當的苦惱！

《不該接吻的》 張基龍、安恩真IG

2025韓劇CP 16.《21世紀大君夫人》 邊佑錫、IU李知恩

《21世紀大君夫人》確定由邊佑錫與IU李知恩主演！劇情背景設定在21世紀君主立憲制國家韓國，講述一名二王子除了王族身分，什麼也無法擁有的悲傷男人，和身份只是「平民」而煩惱的財閥家女兒，兩人相遇後所展開的心動羅曼史！邊佑錫飾演男主角「李安大君」為21世紀君主立憲制下皇帝的二王子，除王族身份之外，什麼也得不到，一直隱藏自己的他，遇到成熙珠後人生開始出現變化，IU飾演女主角「成熙珠」為商界排名第一財閥家族二女兒，含著金湯匙出生擁有華麗美貌、聰明才智和激烈的競爭精神，沒想到平民身份卻成為人生絆腳石，成熙珠與李安大君相遇後，進而產生糾葛，發展出新鮮又刺激的王族羅曼史！

《21世紀大君夫人》邊佑錫、IU李知恩IG

2025韓劇CP 17.《都會實現嗎》金宇彬&裴秀智

《都會實現嗎》為《黑暗榮耀》編劇金銀淑最新力作！聯手《雞不可失》、《浪漫的體質》李炳憲導演打造奇幻愛情浪漫喜劇！值得注意的是，男女主角確定由金宇彬&裴秀智主演，兩人是繼8年前虐戀韓劇《任意依戀》二搭合作，消息一出掀起熱議！劇情講述感情過剩的「精靈」和缺乏感情的「佳英」掌握彼此的生死權力，許下三個願望，對彼此來說可能是幸運或是懲罰所展開的故事！金宇彬飾演「Genie」為神燈精靈，會因為理解別人的心情而過度投入，秀智飾演精靈「佳英」把 Genie 從刑罰中救出，在情感上面有著缺陷。

Netflix《都會實現嗎》金宇彬&裴秀智劇照

2025韓劇CP 18.《這份愛可以翻譯嗎？》金宣虎&高允貞

《這份愛可以翻譯嗎？》由金宣虎、高允貞主演，為《德魯納酒店》、《還魂》洪氏姊妹洪貞恩和洪美蘭編劇最新力作，並聯手《紅丹心》導演柳英恩執導，該劇更遠赴義大利、加拿大等地取景，劇情講述一名會多國翻譯的翻譯員，擔任國際頂級女明星的翻譯後，兩人展開不可預測的浪漫喜劇。金宣虎飾演「周浩鎮」是一名菁英翻譯員，會多達英語、日語、義大利文等多重語言的翻譯員，高允貞飾演頂級女明星「車武熙」個性活潑可愛，周浩鎮在擔任頂級女明星的翻譯後，展開一連串心動又爆笑喜劇羅曼史！

Netflix《這份愛可以翻譯嗎？》金宣虎&高允貞

2025韓劇CP 19.《親愛的X》金裕貞&金永大

漫改劇《親愛的X》確定由高顏值陣容：金裕貞、金永大、李烈音、金度勛主演，並由《太陽的後裔》、《鬼怪》、《Sweet Home》名導李應福執導的最新力作！該劇根據同名網漫改編，《親愛的X》劇情以戴著面具偷取人心，利用他人策劃計謀的「惡女」爲主人公的作品，劇情相當灑狗血，將有淒美又慘烈的愛情故事即將上演，金裕貞變身絕世惡女「白雅珍」，是一名為了生存戴著面具的女人，有著「反社會人格」！金永大飾演「尹俊瑞」是一名癡情人物，守護在白雅珍身邊寸步不離，黃寅燁將在《親愛的X》劇情後半部登場，特別出演神秘角色「許仁康」為劇情注入緊張感角色，眾人共譜演藝界驚悚狗血愛情故事！

《親愛的X》金度勳、金裕貞、金永大、李烈音IG

2025韓劇CP 20.《暴風圈》全智賢&姜棟元

史無前例歷代級CP組合即將登場！兩大頂級男女神全智賢與姜棟元合作新劇《暴風圈》，該劇為諜報愛情故事，《暴風圈》編導由電影《分手的決心》編劇鄭瑞景執筆，並由《淚之女王》導演金熙元聯手打造！該劇為諜報愛情故事，劇情刻劃失去自身認同感的間諜們，開始尋找自身的故事，上演緊張刺激的諜報愛情片，劇情以現代韓國為背景，講述全智賢飾演事業有成的外交官+前駐美大使「徐聞柱」，和姜棟元飾演的國際特工「白山湖」之間的故事！他們即將揭開一場威脅朝鮮半島和平的恐怖攻擊，背後不為人知的暗黑真相！

Disney+《暴風圈》全智賢&姜棟元

以上就是今年2025令人期待爆棚的CP組合即將登場，不曉得大家最想嗑哪一對CP組合呢？每一對都相吸睛，就讓我們期待這些CP組合陸續登場吧，也祝各位情人節快樂！

