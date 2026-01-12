【賣家提醒】刊登瘦身美容商品或服務刊登廣告請注意《公平交易法》規定

親愛的賣家您好：

我們接獲公平交易委員會來函通知，為維護交易秩序及保護消費者權益，刊登瘦身美容商品或服務刊登廣告時，請確實遵守《公平交易法》之規定。

說明：

一、依據公平交易委員會公平交易委員會對於瘦身美容案件之處理原則，瘦身美容廣告若涉及以下情形，將違反《公平交易法》第21條廣告不實之規定：

(一)使用下述誇大、易引人錯誤之文詞，宣稱其商品或服務之功效，而無醫學學理或臨床試驗依據：拔脂、消脂、溶脂、雕脂、燃燒脂肪、震碎脂肪、瓦解囤積脂肪、避免脂肪囤積、促進脂肪分解、提高脂肪代謝、軟化脂肪、抑制脂肪吸收、促使脂肪細胞分解或縮小、促進淋巴代謝引流、淋巴循環、排毒、震碎身體殘留毒素等用語。

(二)使用非屬藥事法所稱之醫療器材、用具、用材、衣物或手藝，宣稱具下列效果之一，而無醫學學理或臨床試驗依據：

1、不須激烈運動，可輕鬆於短時間內快速達到減重、縮小腰圍、腹部、臀部、腿部尺寸等瘦身、塑身效果。

2、能刺激乳房增大，達罩杯升級等豐胸效果，或預防、改善、消除胸部萎縮、下垂、外擴等效果。

3、可於短時間內快速達到增高效果。

公平交易委員會對於瘦身美容案件之處理原則請參考：https://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=165&docid=12224

敬請賣家留意及配合，謝謝!

