【賣家提醒]數發部轉知端午節將近，請全面防堵非洲豬瘟並落實相關防疫規定
親愛的賣家您好：
數發部來函提醒端午節將近，為防堵非洲豬瘟入侵我國，請買賣家勿購買、勿販售未經檢疫之境外應施檢疫動植物產品。
若賣家販售境外動植物相關食品，請遵守「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」及「食品安全衛生管理法」相關規定，商品應標示豬可食部位原料之原產地以維護我國動植物產業及消費者安全。
📌「網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內或輸入時應採取措施」 注意事項：
1. 為防治動物傳染病，境外動物或動物產品等應施檢疫物輸入我國，應符合動物檢疫規定，並依規定申請檢疫。擅自輸入應施檢疫物者最高可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。未依規定申請檢疫者，將課以新臺幣100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。
2. 境外商品不得隨貨贈送應施檢疫物。
3. 收件人違反動物傳染病防治條例第34條第3項規定，未將郵遞寄送輸入之應施檢疫物送交輸出入動物檢疫機關銷燬者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
📌肉類食品應確實揭露應揭露事項：
1. 依照《動物傳染病防治條例》第38-3條規定網路販售境外輸入應施檢動物製品（例如豬肉、牛肉製品），應確實揭露「檢疫證明」相關資訊。
2. 「衛福部食藥署」訂定「包裝食品之豬、牛肉及豬、牛可食部位原料之原產地標示規定」，如賣家有販售豬、牛肉及其可食部位食品，商品頁面請務必揭露「猪、牛原料原產地」。
請賣家確保您的賣場刊登符合相關規定，如有刊登違法商品或違反法令之行為，除違法商品將被下架外，也可能導致帳號被限制使用，及負擔違反相關法令之民事、刑事及行政責任。
詳細刊登規範請查看：
境外肉品防疫政策宣導 https://tw.bid.yahoo.com/help/new_auc/policy/quarantine.html
限制類：一般食品 https://tw.bid.yahoo.com/help/new_auc/policy/item/healthfood.html
敬請買賣家留意及配合，謝謝!
Yahoo拍賣
其他人也在看
史瓦帝尼建交中國？學者曝「幕後推手」來頭
[NOWNEWS今日新聞]史瓦帝尼為台灣在非洲唯一邦交國，近期卻傳出該國總理戴羅素（RussellDlamini）在經濟研討會中，邀請美國知名經濟學者薩克斯（JeffreySachs）提出政策建議時，...
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
豬隊友拖累柯志恩！賴瑞隆被「他」光芒掩蓋
[NOWNEWS今日新聞]2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指...
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
白宮放鳥鄭麗文？作家曝「踩紅線」被一刀切
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程，原可望於美東時間10日下午拜會美國白宮國家安全會議（NSC）官員，但後續卻在「未告知原因」的情況下被取消了，引發政壇議論。國民黨中央隨後發布聲明回應...
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
黃國昌「掉票」被金釵嫌棄？她當場開撕「怒砸1物」
政治中心／李汶臻報導被視為民眾黨主席黃國昌的子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸，原本空降新北三重、蘆洲議員初選，沒想到爆冷輸給在原家樂福服務長達15年的「政治素人」陳彥廷。如今，被徵召跨區轉戰桃園龜山的她，又爆出文宣品爭議。日前有民眾發現周曉芸發放的選舉文宣小物，竟故意用貼紙蓋住黃國昌的照片。政治評論員吳靜怡（Grace）就在民視政論節目《台灣最前線》上，現場表演選民收到相關文宣品的畫面，只見她當場一撕、隨後露出黃國昌的頭像，讓她嚇到當場怒砸並驚喊「拍咪呀（髒東西）」。此外，吳靜怡還震撼預言「家樂福哥哥完蛋了」，背後原因她也在節目中全說了。
帝雉輸了？台灣驚見「巨型神鳥」化石 消失數萬年取名「滅絕」藏洋蔥
提到台灣特有的大型鳥類，許多人第一秒想到的絕對是印在千元大鈔上的「國寶神鳥」帝雉。不過，台灣這片土地的遠古生態遠比你想像的更驚人！國立台灣大學研究團隊最新震撼發表，證實台灣在數萬年前，曾棲息著一種體型比帝雉還要龐大的「巨型神鳥」，這不僅是台灣特有種，更是全台首度發現並正式命名的特有滅絕鳥類，定名為「滅絕孔雀」（Pavo miejue），為台灣遠古生物史投下一顆震撼彈！
86歲嬤淩晨狂吼！鄰居被吵到崩潰 4子女竟只靠監控「雲盡孝」
《新聞晨報》報導，據居民表示，孔阿婆起初只是在陽台自言自語，但近來喊叫情況愈發頻繁且音量增大，不少住戶在社區群組反映受到影響，甚至難以入睡。鄰居們認為，老人長期獨居且缺乏家人陪伴，可能已出現心理或健康方面的問題。據了解，孔阿婆現年86歲，育有4名子女，平時獨...
高雄醫院爆登革熱群聚！70多歲女住院確診「鄰房再驗出4例」 急成立機動防疫隊
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導高雄市醫院發生登革熱群聚感染事件！疾管署今（12）日公告，指標個案為高雄市三民區一名70多歲女性，此前已二度住院，經採...
白鹿開撕網路黑料！六大指控全駁斥 律師團已鎖定61帳號準備開告
大陸人氣女星白鹿近日捲入多項網路爭議，相關傳聞持續延燒。她於今（12）日透過官方粉絲資訊站發布「六連闢謠」聲明，針對學歷造假、番位不實、要求更換編劇團隊等指控全面否認，並正式啟動法律程序提告，事件迅速引爆輿論。林宜君
端午節財神爺來敲門！3生肖「財運大爆發」…第1名快買彩券
下週五就是一年一度的端午節（6月19日），命理專家宮小立分享端午節運勢變化，他提醒3個生肖在端午節要特別小心謹慎，否則可能會有破財、官司及血光之災纏身；但也有3個生肖非常幸運，有機會在端午節期間發大財，尤其是屬虎者，建議可在端午節買彩券試手氣，說不定能獲得一大筆意外之財。
果酸換膚臉全爛！竟是「這原因」惹禍 黑心商人遭逮送辦
【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市衛生局接獲檢舉，有民眾前往皮膚科診所「果酸換膚」，事後臉部竟出現大面積灼傷，檢調追查發現，代理美國某品牌保養品的經銷商，從2007年後就未再進口，還將過期產品重新分裝、竄改製造及有效日期，照樣賣給醫院與診所牟利，前（10）天專案小組發動搜索，帶回嚴姓負責人等5人釐清案情，檢方複訊後聲押，法院裁定嚴男以80萬元交保，擔任公司幹部的兩名子女則以30萬交保。
警所長遭毒駕撞傷！警政署長張榮興親赴慰問 重申「毒駕零容忍」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導彰化埔鹽分駐所長陳國銘、警員趙秉逸於本月4日下午執行查緝任務時，遭施姓嫌犯駕車衝撞。陳所長雖身受重傷，仍強忍劇痛拔槍鳴槍示警，與同仁合力壓制施嫌。警政署署長張榮興對此高度重視，今（12）日特地親赴陳所長家中探視慰問，除關懷其手術後的恢復狀況外，更對其展現英勇無畏的行為，表達最深切的敬意與不捨。張署長強調，警政署絕對是第一線執勤同仁最堅強的後盾，全力捍衛公權力不容挑戰。
爸炒股慘賠400萬「月討2萬孝親費」 她月收30K超崩潰：不給要告我棄養
爸炒股慘賠400萬「月討2萬孝親費」 她月收30K超崩潰：不給要告我棄養
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
日本退稅新制11月上路！藥妝、精品怎麼退？10個最容易踩雷的問題一次看
日本一直是台灣旅客最愛的旅遊目的地之一，不少人到日本除了賞櫻、泡溫泉、美食巡禮之外，更少不了藥妝、電器、服飾與精品採購行程。不過從2026年11月起，日本免稅制度將迎來重大變革。過去大家熟悉的「結帳直接免稅」，未來將改為「先付款、離境後退稅」，消息一出也讓不少準備赴日旅遊的民眾開始擔心：是不是要提早4小時到機場？免稅品一定要隨身攜帶嗎？買一堆保養品和酒類又該怎麼辦？如果近期有計畫前往日本旅遊，建議先搞懂以下10個重點，避免出境當天手忙腳亂，甚至影響退稅流程。
以為發票中400元！他填完卡號、OTP驗證碼想領獎 秒被盜刷2.4萬元
內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，當時他收到一封自稱某知名購物平台的電子郵件，信件標題寫著「電子發票中獎通知」，點開信件查看，內文提及他先前網購的電子發票中獎400元，指示他點擊連結兌換獎金。當事人表示，他平時網路購物次數多，就沒有多想...