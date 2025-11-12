【賣家提醒 】 「馬桶」、「洗衣機」 、「沖水小便器」及「感應式/自閉式水龍頭」應具備省水標章

親愛的賣家您好：

轉知經濟部水利署自來水法及省水標章相關規定說明:

一、依據省水標章管理辦法第3條及自來水法第98條之1、第95條之1規定辦理。

二、本署近年擴大於各大賣場及購物平台進行實體與網路稽查，由於馬桶、洗衣機(自107年4月1日起)、沖水小便器(自110年10月1日起)、感應式水龍頭(自111年7月1日起)及自閉式水龍頭(自112年7月1日起)等，均已公告列為應具省水標章之產品項目，即前述商品須取得省水標章使用許可，始得販售。請賣家自我檢視並下架違規商品，以免違法受罰。

三、依自來水法第98條之1及辦理自來水法第九十八條之一規定案件裁罰要點第2點規定，銷售未具省水標章之應具產品者，主管機關得依法處新臺幣4萬元以上20萬元以下罰鍰，並限期改善;居期未改善者，得按次處罰。

四、如有針對供應商所販售相關產品型號如仍有不明之處，可逕至「省水標章管理系統」首頁>產品查詢/型號關鍵字搜尋/項下直接登打型號關鍵字進行查詢。

敬請賣家留意及配合，謝謝!

