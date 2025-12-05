【賣家提醒 】 販售化粧品請於114年12月11日前完成相關產品登錄

親愛的賣家您好，

衛福部食藥署來函轉知，為保障消費者權益，販售化粧品應依規定於上市前完成產品登錄。倘經查獲違規，將依法嚴懲，敬請查照。

說明:

一、依化粧品衛生安全管理法第4條規定及衛生福利部113年6月26日衛授食字第1131604395號訂定「應完成產品登錄之化粧品種類」規定略以,除免辦理工廠登記之化粧品製造場所生產之固態手工香皂外之化粧品,其他化粧品製造或輸入業者應於化粧品供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用前，完成產品登錄，合先敘明。

二、請配合檢視與完成登錄作業： 於12月11日前，全面檢視及確認其所輸入、製造、販售之產品,應依前揭規定於供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用前，完成產品登錄，倘經查獲違規，將依法嚴懲。

三、產品登錄操作方式：請至「化粧品產品登錄平台」查詢並完成登錄作業

四、化妝品衛生管理法相關法條請參考：

📌第4條第1項：經中央主管機關公告之化粧品種類及一定規模之化粧品，製造或輸入業者應於供應、販售、贈送、公開陳列或提供消費者試用前，完成產品登錄及建立產品資訊檔案；其有變更者，亦同。

📌第16條第1項：化粧品業者若有下列情形之一，該違規之化粧品不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用：一、違反第4條第1項規定。

📌第23條：化粧品業者若有違規行為，處新臺幣1萬元以上至100萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，得處1個月以上至1年以下停業處分，或命其歇業，並廢止登記或產品許可證。

敬請賣家留意及配合，謝謝!

