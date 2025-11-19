【賣家提醒 】 販售節慶商品商品應依法標示完整商品資訊

親愛的賣家您好，

台北市商業處轉知為保障消費者的身心健康與權益，並配合政府規定，提醒您在銷售萬聖節等節慶商品時，若商品具有音效、驚嚇、血腥、恐怖等效果或造型，請務必正確標示商品資訊，並加註清楚的警語，提醒消費者注意使用風險。

此外，請您確保商品標示完整且符合規定，若有標示不實或不完整的情況，將可能面臨相關處分。

說明：

一、依據臺北市議會114年10月31日質詢議題、商品標示法玩具商品標示基準曁消費者保護法規定辦理。

二、為保障消費者權益,販賣業者、製造商、委製商、進口商、分裝商應於製造、進口及販售節慶商品等各項商品時，依消費者保護法、商品標示法曁玩具商品標示基准等相關規定提供消費者正確且完整之商品標示資訊，如有標示不實、不完整，涉違反前開規定者，將依相定處分。

三、另本市議會質詢提出民眾反映萬聖節活動商品及有不當裝扮，恐造成孩童受驚、做惡夢及家長擔心，爱為使消費者於購買節慶商品時須注意可能會引起恐懼情形，建請廠商針對特定商品(如聲光驚嚇、血腥、恐怖等可能造成消費者身心不適者)建議加強標示提醒警語，俾利消費者於購買前知悉並自行評估接受程度:

(一)聲光驚嚇類玩具:此商品含有聲光、突發效果、擬真造型等，可能導致部分消費者產生短暫不適或驚嚇反應，此商品請避免讓幼童、心臓疾病患者或容易受驚者接觸。使用前請自行評估接受程度或類似用語。

(二)血腥造型玩具:此商品具血腥、斷肢等擬真效果,請審慎評估再行購買。

(三)恐怖或驚嚇類玩具： 此商品含有恐怖或驚嚇造型，可能導致部分消費者產生不適或驚嚇反應，請家長評估後再行購買。

四、消費者保護法相關規定可上本處網站 至業務資訊項下點選法規資訊/商品標示查詢。

敬請賣家留意及配合，謝謝!

